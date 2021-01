S.A.R le Prince Mohammed bin Salman annonce THE LINE à NEOM

THE LINE est une agglomération de 170 km de long rassemblant des lieux de vie hyperconnectées, construite autour de la nature, sans voitures ni axes routiers. Elle constitue une réponse aux défis environementaux auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui, tels que les infrastructures vieillissantes, la pollution urbaine, la saturation des axes routiers et la surpopulation.

Pierre angulaire de la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite et poumon économique du Royaume, elle contribuera à la diversification de l'économie et permettra de créer 380 000 emplois a l'avenir. La contribution au PIB est estimée à 180 milliards de SAR (48 milliards de dollars) d'ici 2030.

« Tout au long de l'histoire, les villes ont été construites pour protéger leurs citoyens. Après la révolution industrielle, les villes ont donné la priorité aux machines, aux voitures et aux usines plutôt qu'à l'homme. Dans les villes considérées comme les plus avancées du monde, les gens passent des années de leur vie à faire la navette. Ces temps vont doubler d'ici 2050. A l'horizon 2050 également, on estime que 90% de la population respirera un air pollué et un milliard de personnes seront déplacées en raison de l'augmentation des émissions de CO2 et du niveau de la mer. Pourquoi acceptons-nous de sacrifier la nature au nom du développement humain ? Pourquoi perdons-nous sept millions de vies chaque année à cause de la pollution, et un million de plus à cause des accidents de la circulation ? Et pourquoi acceptons-nous de gaspiller des années de notre vie en temps de transport ? » a déclaré Son Altesse Royale.

« Nous devons donc transformer le concept de ville traditionnelle en celui de ville futuriste », a ajouté Son Altesse Royale. « Aujourd'hui, en tant que Président du conseil d'administration de NEOM, je vous présente THE LINE, une ville d'un million d'habitants et de 170 km de long, qui preservera 95% des zones naturelles de NEOM. Elle n'aura ni voiture, ni route et émettra zéro émission de carbone».

Avec THE LINE, c'est la première fois en 150 ans qu'un projet majeur d'aménagement urbain est conçu autour des personnes, et non des axes routiers. La piétonnisation sera au cœur du projet THE LINE. Tous les services essentiels du quotidien, tels que les écoles, les centres de santé, les loisirs, ainsi que les espaces verts, seront à cinq minutes de marche.

Les transports en commun à grande vitesse et les solutions de mobilité autonomes faciliteront les déplacements et donneront aux habitants la possibilité de gagner du temps de transport pour se consacrer à leur santé et à leur bien-être. Aucun trajet ne devrait durer plus de 20 minutes.

L'approche cognitive s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse prédictive permettra d'améliorer la vie quotidienne et de dégager du temps pour les habitants et les entreprises. 90 % des données disponibles seront exploitées pour améliorer les infrastructures bien au-delà du 1 % d'usage, dans les villes intelligentes.

THE LINE redéfinit le développement durable en proposant des équipements à faible impact carbone, alimentés par une énergie 100 % renouvelable. Elle permettra aux habitants de vivre dans un environnement sans pollution, sain et durable. Des lieux de vie mixtes seront construits autour de la nature, plutôt qu'à son détriment.

Les leaders mondiaux des secteurs du futur que promeut NEOM, se mobilisent pour répondre aux défis auxquels fait face le monde. Ces pionniers du futur, sont en train de créer des opportunités pour attirer les talents, les investisseurs et les partenaires pour les inclure dans cet écosystème économique.

La construction de THE LINE débutera au premier trimestre 2021. THE LINE est l'un des projets d'infrastructure les plus complexes et les plus ambitieux au monde et s'inscrit dans le cadre des travaux de développement d'ampleur déjà en cours à NEOM.

NEOM fait partie du portefeuille diversifié de classe mondiale du Saudi Arabia Public Investment Fund, l'un des plus grands fonds souverains au monde.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et illustre la vision de ce à quoi ressemblera un « nouvel avenir ». Il s'agit d'une région située au nord-ouest de l'Arabie saoudite, sur la mer Rouge, qui sort de terre et a vocation à être un laboratoire vivant, c'est-à-dire un endroit où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Ce sera une destination et un lieu de résidence pour les personnes qui rêvent en grand et qui veulent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitat exceptionnel, à la création d'entreprises prospères et à la réinvention de la préservation de l'environnement.

NEOM sera le foyer et le lieu de travail de plus d'un million de résidents du monde entier. Il comprendra des villes de tailles différentes, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des lieux de sport, de divertissement et des destinations touristiques. Ce centre d'innovation attirera les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés qui viendront y rechercher, incuber et commercialiser de nouvelles technologies en faisant preuve d'innovation. Les résidents de NEOM incarneront un esprit international et adopteront une culture de l'exploration, de la prise de risque et de la diversité, qui s'appuieront sur une loi progressiste, compatible avec les normes internationales et propice à la croissance économique.

