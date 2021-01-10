Его Королевское Высочество Принц Мухаммед бин Салман объявляет ЛИНИЮ в НЕОМе Революция городской жизни

ЛИНИЯ – это 170 км пояс сверхсвязных жилых районов будущего без машин и дорог, построенных вокруг природы. Это прямой ответ на самые актуальные проблемы, стоящие сегодня перед человечеством, такие как устаревающая инфраструктура, загрязнение окружающей среды, перенаселенность и транспортные заторы.

Краеугольный камень программы «Видение-2030» и двигатель экономического развития Саудовской Аравии, ЛИНИЯ будет способствовать диверсификации экономики и созданию 380,000 рабочих мест будущего. Прогнозируемый вклад в ВВП – 180 млрд саудовских риалов ($48 млрд) к 2030 году.

Его Королевское Высочество Кронпринц прокомментировал: «На протяжении всей истории города строились для того, чтобы защитить своих граждан. После промышленной революции города поставили на первый план технику, машины и заводы, а не людей. В городах, которые считаются самыми развитыми, люди тратят годы жизни, добираясь на работу. К 2050 году ежедневные поездки будут занимать вдвое больше времени. К 2050 году растущие выбросы углекислого газа и уровень моря вынудят миллиард людей переселяться. 90% людей дышат загрязненным воздухом. Почему мы должны приносить природу в жертву развитию? Почему семь миллионов человек в год должны умирать из-за загрязнения окружаюшей среды? Почему мы должны каждый год терять миллион жизней из-за дорожно-транспортных происшествий? И почему мы должны мириться с необходимостью тратить годы своей жизни впустую, добираясь на работу?»

«Поэтому мы должны превратить концепцию обычных городов в города будущего, - добавил Его Королевское Высочество. «Сегодня, как Председатель Совета Директоров НЕОМа, я представляю Вам ЛИНИЮ. Город с миллионным населением, длиной в 170 км сохраняет 95% природных зон НЕОМа. Там не будет ни одной машины, ни одной улицы и никаких выбросов углекислого газа.»

ЛИНИЯ – это первый проект городской застройки за 150 лет, созданный вокруг людей, а не дорог. Жизнь на ЛИНИИ будет определять пешеходная доступность. Все необходимые повседневные услуги, такие как школы, медицинские учреждения, места отдыха, а также зеленые пространства будут в пределах пяти минут пешком.

Cверхскоростной транзит и автономные средства обеспечения мобильности облегчат перемещения. Они дадут жителям возможность вернуть себе время, которое можно посвятить своему здоровью и благополучию. Ожидается, что ни одна поездка не будет занимать больше 20 минут.

Жилые районы на ЛИНИИ будут когнитивными. Используя Искуственный Интеллект (ИИ), они будут постоянно изучать способы прогнозирования, чтобы облегчить жизнь и cэкономить время для жителей и бизнесов. По проектам, около 90% доступных данных будут использоваться для улучшения инфраструктурного потенциала, гораздо больше чем в существующих умных городах, где обычно используется 1% данных.

Формируя новое понимание устойчивости, городская застройка на ЛИНИИ будет обладать положительным углеродным балансом. Она будет на 100% обеспечиваться экологически чистой энергией, предоставляя жителям более здоровую и устойчивую среду обитания, свободную от загрязнения. Районы комплексного использования будут строиться вокруг, а не поверх природы.

Секторы будущего в НЕОМе, возглавляемые глобальными лидерами индустрии, уже решают самые актуальные мировые проблемы. Они являются первопроходцами нового рынка cамых передовых инноваций и создают возможности для привлечения талантов, инвесторов и партнеров, которые смогут стать частью его бизнес-экосистемы.

Строительство ЛИНИИ начнется в первом квартале 2021 года. ЛИНИЯ – один из самых cложных и трудных инфраструктурных проектов в мире и часть широкомасштабной программы развития, которая уже идет в НЕОМе.

НЕОМ входит в диверсифицированный инвестиционный портфель мирового уровня Суверенного Фонда PIF Саудовской Аравии, одного из крупнейших суверенных инвестиционных фондов в мире.

НЕОМ: справка

НЕОМ – это катализатор развития человечества и видение того, каким может быть Новое Будущее. Это регион на северо-западе Саудовской Аравии на Красном море, который строится с чистого листа как живая лаборатория. Это место, где предпринимательство cможет проложить курс Нового Будущего. Он станет привлекательным направлением и домом для людей, которые хотят мечтать по-крупному и принять участие в строительстве новой модели наилучшего качества жизни, cоздания процветающих видов бизнеса и формирования нового подхода к охране окружающей среды.

НЕОМ станет домом и рабочим местом для более миллиона жителей со всего мира. Он будет включать города и жилые массивы, порты и зоны предпринимательства, исследовательские центры, спортивные и развлекательные площадки и популярные места для туризма. Как инновационный центр, он станет местом, куда предприниматели, бизнес-лидеры и компании придут, чтобы заниматься исследованиями, развивать и коммерциализировать новые технологии и предприятия новаторскими методами. Жители НЕОМа станут воплощением принципов международного сотрудничества и будут следовать культуре исследований, принятия рисков и многообразия – при поддержке прогрессивных законов, совместимых с международными нормами и благоприятствующих экономическому росту.

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