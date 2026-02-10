El problema de la deuda de Estados Unidos está empeorando: la semana de concientización sobre la deuda quiere que la gente preste atención

A medida que los saldos de las tarjetas de crédito aumentan y las tasas de interés siguen siendo altas, la Semana de Concientización sobre la Deuda, patrocinada por Debt.com, llama la atención sobre la creciente presión financiera que enfrentan millones de estadounidenses y la urgente necesidad de educación y acción.

FORT LAUDERDALE, Florida, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que la deuda de tarjetas de crédito aumenta a $ 1.23 billones y los saldos de los préstamos para automóviles, minoristas y estudiantiles continúan aumentando, los hogares estadounidenses están cada vez más atrapados por el panorama económico, enfocados en hacer pagos mínimos en lugar de comprender cuánto tiempo tomará estar libres de deudas.

La Semana de Concientización sobre la Deuda destaca el creciente impacto de la deuda de los consumidores y ayuda a los estadounidenses a comprender el verdadero costo de los préstamos. A través de la educación, las herramientas y la orientación práctica, la iniciativa permite a las personas ir más allá de los pagos mínimos y tomar el control de su futuro financiero. (PRNewsfoto/Debt.com)

Para los consumidores, estas tendencias apuntan a una creciente dependencia de múltiples formas de préstamos de alto costo, lo que dificulta la reducción de los saldos y aumenta el riesgo de tensión financiera a largo plazo. La Semana de Concientización sobre la Deuda, que se celebra del 16 al 22 de febrero, destaca la urgencia de ayudar a los consumidores a superar los pagos mínimos y comprender sus opciones para recuperar el control de sus finanzas.

"Demasiados estadounidenses están atrapados pagando lo suficiente para sobrevivir a su deuda, no para escapar de ella", dice Howard Dvorkin, presidente de Debt.com. "Cuando los hogares dependen de los pagos mínimos, la deuda se convierte silenciosamente en una trampa financiera a largo plazo, y es exactamente por eso que la Semana de Concientización sobre la Deuda es importante".

Los números son asombrosos y subrayan la necesidad de concientización

Los saldos no relacionados con la vivienda de EE. UU. crecieron en $ 49 mil millones en un solo trimestre.

Los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron $ 24 mil millones en el tercer trimestre de 2025, alcanzando $ 1.23 billones pendientes, casi un 6 % más que hace un año.

La deuda automotriz asciende a $ 1.66 billones, lo que refleja el costo continuo del transporte en medio de precios y tasas de interés elevados.

El endeudamiento financiero minorista y de consumo se está expandiendo. Los saldos aumentaron en $ 10 mil millones, totalizando $ 550 mil millones, a menudo impulsados por el financiamiento de estilo comprar ahora, pagar más tarde y las tarjetas de la tienda.

La deuda de préstamos estudiantiles está creciendo nuevamente con saldos que aumentan $ 15 mil millones, lo que eleva el total a $ 1.65 billones.

(Estadísticas: datos de la Reserva Federal 06/02/2026)

Para ayudar a los consumidores a tomar medidas significativas hacia el control financiero, la Semana de Concientización sobre la Deuda también ofrece una serie de pasos prácticos de acción de 7 días que cualquiera puede comenzar a implementar de inmediato. Cada día se centra en una tarea específica, desde enumerar deudas e identificar tasas de interés hasta revisar los gastos, calcular su relación deuda-ingreso, verificar su informe crediticio y establecer objetivos de deuda a corto y largo plazo, lo que brinda a las personas una forma clara de comenzar a mejorar sus finanzas y comprender su panorama de deuda.

Calculadora de días sin deudas

La piedra angular de la Semana de Concientización sobre la Deuda es la Calculadora del Día sin Deuda de Debt.com, una herramienta interactiva diseñada para ayudar a los consumidores a visualizar cuánto de su vida laboral se dedica a pagar deudas.

Para el estadounidense promedio que gana $ 62,000 al año, pagar $ 15,000 en deuda requeriría más de tres meses de cheques de pago completos, suponiendo que cada dólar se destinara a la deuda y nada más. "Nuestra calculadora de días sin deudas brinda a los usuarios claridad y una imagen real de su bienestar financiero", dice Don Silvestri, presidente de Debt.com. "Muestra cuántos días debe trabajar solo para pagar la deuda, y esa realización puede ser poderosa".

Cómo funciona la calculadora:

Los usuarios ingresan el monto total de la deuda personal

Los ingresos anuales se tienen en cuenta en

La calculadora convierte los resultados en la cantidad de días necesarios para trabajar para pagar la deuda

Un "Día sin deudas" personalizado se muestra en un calendario

"Es una verdadera llamada de atención cuando se da cuenta de que una parte significativa de su año se dedica a trabajar solo para pagar su deuda", agregó Silvestri.

A medida que los niveles de deuda continúan aumentando en todo el país, la Semana de Concientización sobre la Deuda destaca la importancia de ayudar a los consumidores a comprender el verdadero costo de la deuda y a ir más allá de los pagos mínimos. Al promover la educación y las herramientas prácticas, la iniciativa tiene como objetivo brindar a los estadounidenses la claridad que necesitan para tomar el control de su futuro financiero.

