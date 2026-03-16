Encuesta de 2026: A medida que persisten las presiones inflacionarias, los estadounidenses dependen cada vez más de las tarjetas de crédito para cerrar la brecha

Es el mes de la educación crediticia y la encuesta de Debt.com revela que 1 de cada 3 estadounidenses ahora confía en las tarjetas de crédito para lo esencial de todos los días

FORT LAUDERDALE, Florida, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Al subrayar la necesidad del Mes de la Educación Crediticia, la encuesta nacional de tarjetas de crédito 2026 de Debt.com destaca una creciente "brecha de supervivencia" en las finanzas estadounidenses. La encuesta encontró que más de la mitad (55 %) de los adultos de los EE. UU. ahora usan tarjetas de crédito como un salvavidas financiero principal para cubrir necesidades básicas como comestibles, alquiler y servicios públicos.

Los hallazgos destacan un cambio del crédito como una conveniencia al crédito como una necesidad. Según los datos, el 46 % de los encuestados ha agotado completamente al menos una tarjeta de crédito, y el 57 % informa que la inflación persistente los ha obligado a llevar un saldo mensual mayor que hace un año.

La encuesta muestra un fuerte aumento de la tensión financiera en los últimos 12 meses. Los estadounidenses con un saldo de tarjeta de crédito de cinco cifras ($ 10,000 o más) aumentaron del 23 % en 2025 al 29 % en 2026. Este es el mayor aumento interanual en tres años.

"Cuando casi la mitad de los que han agotado sus tarjetas deben más de $ 10,000 y un asombroso 15 % tienen saldos de más de $ 30,000, no solo estamos ante un problema presupuestario; estamos ante una emergencia financiera", dice Howard Dvorkin, contador público y presidente de Debt.com. "En estos niveles, el interés por sí solo puede convertirse en una barrera para la estabilidad financiera".

El cuarenta y uno por ciento de los encuestados ahora informa una Tasa de Porcentaje Anual (Tae) promedio superior al 21 %, frente al 33 % de hace un año. El veintidós por ciento de los encuestados no conoce su Tae actual, y con las tasas de interés promedio actualmente por encima del 24 %, esta falta de conciencia puede llevar a una espiral de deuda donde los altos intereses superan la capacidad de pagar el principal.

En 2024, el 56 % de los estadounidenses dijeron que dependerían de las tarjetas de crédito durante una emergencia. Eso cayó al 51 % en 2025, pero saltó al 61 % este año, el nivel más alto en tres años.

Principales resultados de la encuesta:

Dependencia de emergencia: el 80 % de los encuestados que ya están al máximo dicen que todavía tendrían que depender de las tarjetas de crédito si se enfrentan a una emergencia financiera repentina.





el 80 % de los encuestados que ya están al máximo dicen que todavía tendrían que depender de las tarjetas de crédito si se enfrentan a una emergencia financiera repentina. La brecha de alfabetización: a pesar de la presión financiera, el 57 % de los encuestados nunca ha explorado opciones profesionales de alivio de la deuda, como asesoramiento crediticio o planes de gestión de deudas.

El 20 de enero, el presidente Trump pidió a los bancos que limitaran las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10 % durante un año e instó al Congreso a redactar una legislación para implementar la propuesta. La idea ha provocado un debate entre los defensores de los consumidores y los líderes bancarios sobre si tal límite ayudaría a los consumidores o reduciría el acceso al crédito.

Los estadounidenses siguen divididos sobre si la propuesta podría aprobarse, pero muchos creen que proporcionaría un alivio financiero significativo.

El 36 % cree que el límite de la tasa de interés es realista, alcanzable y sería personalmente beneficioso

El 35 % dice que reduciría significativamente su deuda

El 24 % dice que la propuesta no es realista

Solo al 6 % le preocupa que sea más difícil acceder al crédito

Diferencias generacionales

Cuando se trata del impacto financiero potencial, la Generación X (43 %) es la más propensa a decir que un límite de tasas reduciría significativamente su carga de deuda, seguida por los Millennials (38 %), la Generación Z (30 %) y los Baby Boomers (19 %).

Al mismo tiempo, la inflación está empujando a los consumidores más jóvenes y de mediana edad a depender más de las tarjetas de crédito.

La generación X (39 %) y los millennials (42 %) están maximizando las tarjetas a tasas significativamente más altas que los baby boomers (14 %)





El 56 % de la generación Z dice que el aumento de los precios los ha obligado a usar tarjetas de crédito para llegar a fin de mes





El 66 % de los Millennials informan que confían en las tarjetas de crédito para pasar el mes





El 62 % de la generación X dice que la inflación los ha llevado a depender más del crédito

Los Millennials y la Generación X también están llevando los saldos más grandes, con el 35 % de los Millennials y el 31 % de la Generación X reportando deudas de tarjetas de crédito superiores a $ 10,000.

Opciones de alivio de la deuda no exploradas

A pesar de los saldos elevados y las altas tasas de interés generalizadas, casi la mitad (46 %) de los estadounidenses dice que no ha explorado soluciones para la deuda. Las transferencias de saldo y las estrategias de bricolaje son más comunes que las opciones de alivio estructurado, como la asesoría crediticia o la liquidación de deudas.

"Un límite del 10 % u otras medidas legislativas pueden proporcionar un alivio futuro, pero la solución inmediata es la educación y la gestión agresiva de la deuda", agregó Dvorkin. "Conocer sus números es el primer paso para recuperar el control".

La designación de marzo como Mes de la Educación Crediticia sirve de telón de fondo crítico para estos hallazgos. Debt.com alienta a los consumidores a usar este mes para revisar sus APR, evaluar sus relaciones deuda-ingreso y buscar orientación profesional antes de que su "línea de vida" se convierta en un pasivo permanente.

Para más información sobre la Encuesta de Tarjetas de Crédito 2026 o para ver datos generacionales detallados, visite Debt.com.

Acerca de: Debt.com es una fuente confiable para los consumidores que buscan ayuda con deudas de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, deudas fiscales, reparación crediticia y más. Al conectar a las personas con profesionales financieros y herramientas educativas verificadas, Debt.com permite a los estadounidenses tomar decisiones financieras inteligentes y recuperar el control de sus finanzas.

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FUENTE Debt.com