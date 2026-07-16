BOSTON, 16 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Kia América anunció, a través de su quinto programa anual "Accelerate the Good" Dealer Match (Acelera lo bueno), que la compañía y su red nacional de concesionarios recaudaron más de $4.7 millones para apoyar a organizaciones sin fines de lucro en todo Estados Unidos durante 2025. El total incluye donaciones de más de $1.5 millones a St. Jude Children's Research Hospital® y No Kid Hungry, además de brindar financiamiento crucial a organizaciones enfocadas en la salud infantil, la lucha contra el hambre, los veteranos, la respuesta a desastres y el bienestar comunitario.

EL PROGRAMA DE APOYO A LOS CONCESIONARIOS "ACELERATE THE GOOD" DE KIA AMERICA RECAUDA MÁS DE 4,7 MILLONES DE DÓLARES PARA ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO EN TODO EL PAÍS EN 2025 EL PROGRAMA DE APOYO A LOS CONCESIONARIOS "ACELERATE THE GOOD" DE KIA AMERICA RECAUDA MÁS DE 4,7 MILLONES DE DÓLARES PARA ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO EN TODO EL PAÍS EN 2025

"En Kia América, la responsabilidad social es fundamental para nuestra identidad", afirmó SeungKyu (Sean) Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia Norteamérica y Kia América. "El éxito continuo de nuestra iniciativa 'Accelerate the Good' refleja el compromiso compartido de Kia y nuestra red nacional de concesionarios de invertir en las comunidades a las que servimos. Juntos, nos enorgullece apoyar a organizaciones que brindan atención médica vital, fortalecen a las familias, combaten el hambre y crean oportunidades significativas para las personas en todo el país".

En su quinto año, Accelerate the Good continúa expandiendo su impacto al apoyar a organizaciones sin fines de lucro nacionales y regionales, a la vez que empodera a los concesionarios Kia para fortalecer las comunidades donde viven y trabajan.

Las donaciones de nuestra red de casi 800 concesionarios apoyaron a organizaciones centradas en la salud infantil, la lucha contra el hambre, la respuesta a desastres, las familias de militares y los servicios para jóvenes, entre ellas:

Cruz Roja Americana

Angel Wings for Veterans

Children's Healthcare of Atlanta

Children's Hospital

Children's Hospital of the King's Daughters

Covenant House

Do Greater Charlotte

Feeding South Florida

No Kid Hungry

Operation Homefront

Orlando Magic Youth Foundation

St. Jude Children's Research Hospital

Toys for Tots

Además de las organizaciones benéficas nacionales, los concesionarios Kia también colaboraron con bancos de alimentos locales, hospitales infantiles, refugios y organizaciones comunitarias en todo el país.

La iniciativa también incluye actividades de voluntariado lideradas por los empleados, como el servicio de distribución de alimentos, la limpieza de playas, la recolección de ropa y el montaje de kits de arte para niños hospitalizados.

Accelerate the Good forma parte del compromiso más amplio de Kia de generar un impacto social a largo plazo mediante la inversión en la comunidad, becas para estudiantes desfavorecidos y subvenciones que apoyan la innovación ambiental, la conservación de los océanos y el bienestar animal.

Kia America – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME en 2026. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA, y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos (modelos 2026 y 2027), el Sportage (excepto el modelo híbrido enchufable), el Sorento (excepto los modelos híbridos y enchufables) y el Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e internacional.

FUENTE Kia America