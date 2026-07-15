BOSTON, 15 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El nuevo Kia Telluride X-Pro del 2027 ha sido nombrado el Mejor Vehículo Utilitario Familiar de Invierno del 2026 en Nueva Inglaterra, por la Asociación de Prensa Automotriz de Nueva Inglaterra (NEMPA), como parte de su programa anual de Premios a Vehículos de Invierno. Este premio reconoce a los vehículos que se destacan en las difíciles condiciones climáticas, de la carretera y del terreno que caracterizan la experiencia de conducción en Nueva Inglaterra.

LA NEW ENGLAND MOTOR PRESS ASOCIATION NOMBRA AL KIA TELLURIDE X-PRO DEL 2027 EL MEJOR VEHICULO FAMILIAR PARA EL NVIERNO EN NUEVA INGLATERRA.

El Telluride X-Pro obtuvo el máximo galardón tras una exhaustiva evaluación y pruebas realizadas durante todo el año por los miembros de NEMPA, entre periodistas automotrices, creadores de contenido y expertos de la industria en Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island y Vermont.

"El nuevo Kia Telluride del 2027 ha tenido una excelente acogida tanto por parte de los clientes como de los medios especializados en automoción. Este reconocimiento de NEMPA valida aún más su fortaleza en uno de los segmentos más importantes de la industria", declaró Eric Watson, vicepresidente de Ventas de Kia America. "Con su robusta tracción integral, tecnología avanzada y versatilidad pensada para la familia, la Telluride X-Pro está diseñada para que los conductores afronten con confianza desde los desplazamientos diarios hasta las difíciles condiciones invernales."

Presentados anualmente por la NEMPA, los Premios al Vehículo de Invierno reconocen a los vehículos que demuestran una capacidad, seguridad, comodidad y rendimiento excepcionales en uno de los entornos de conducción más exigentes del país.

"Los miembros de la Asociación de Prensa Automotriz de Nueva Inglaterra se enorgullecen de premiar a aquellos vehículos que han demostrado un rendimiento sobresaliente en nuestro mercado de Nueva Inglaterra, marcado por un clima, condiciones de la carretera y un terreno únicos en el país", declaró Zane Merva, presidente de la asociación de Prensa Automotriz de Nueva Inglaterra.

Diseñado y montado[1] en Estados Unidos, el nuevo Telluride del 2027 continúa consolidando el éxito del SUV insignia de Kia con tres filas de asientos, ofreciendo mayor capacidad, tecnología avanzada, un diseño audaz y una comodidad superior para los pasajeros.

El Telluride X-Pro eleva aún más la confianza del modelo en cualquier condición climática gracias a su capacidad todoterreno mejorada, tecnologías de tracción optimizadas, mayor altura libre al suelo y un conjunto de características diseñadas para conductores que buscan aventura sin sacrificar la practicidad familiar.

Kia America – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME en 2026. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA, y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos (modelos 2026 y 2027), el Sportage (excepto el modelo híbrido enchufable), el Sorento (excepto los modelos híbridos y enchufables) y el Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e internacional.

[1] Ensamblado en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y de otros países.

FUENTE Kia America