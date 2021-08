El Programa de Ciudadanía por Inversión de St Kitts and Nevis clasificado como el mejor por 2021 CBI Index

Por primera vez desde el inicio del informe en 2017, el Programa CBI de St Kitts and Nevis ha encabezado la clasificación tras obtener la máxima puntuación en cinco pilares que reflejan las prioridades de los inversores, entre los que se encuentran Viaje o Residencia Obligatoria, Plazos de Ciudadanía, Facilidad de Tramitación, Diligencia Debida y Familia. St Kitts and Nevis mantuvo la máxima puntuación en el pilar de Viaje o Residencia Obligatoria, ya que no exige a los solicitantes que cumplan los requisitos de viaje o residencia antes o después de solicitar la ciudadanía del país. También recibió la puntuación más alta de todas las jurisdicciones del CBI en cuanto a los plazos de ciudadanía, ya que es el único país con un proceso rápido garantizado.

El informe destacó: "St Kitts and Nevis lidera una vez más el pilar de plazos de ciudadanía en virtud de su proceso de solicitud acelerado, que ofrece la ciudadanía a los solicitantes que reúnen los requisitos en un plazo máximo de 60 días y, en determinadas circunstancias, en tan solo 45 días. Para los solicitantes que no quieran pagar una prima, la vía estándar de St Kitts and Nevis tiene un tiempo medio de tramitación de tres meses."

El país también obtuvo una puntuación perfecta en los pilares de Facilidad de Tramitación y Diligencia Debida. St Kitts and Nevis ha obtenido la máxima puntuación por sus procedimientos de diligencia debida durante cinco años consecutivos. Por último, St Kitts and Nevis obtuvo la máxima puntuación en el pilar Familia, introducido en la edición del año pasado. El aumento se produjo después de que el país ampliara su definición de "dependiente" para incluir a los hermanos de 30 años o menos que no estén casados, no tengan hijos y dependan económicamente del solicitante principal.

El Primer Ministro, Timothy Harris, elogió el logro: "Como pioneros del programa de ciudadanía por inversión, St Kitts and Nevis es desde hace tiempo un líder del sector en el ámbito del CBI, y nos complace enormemente que esto se refleje en un informe de tal categoría."

"El Programa CBI de St Kitts and Nevis es una de las opciones más antiguas del mercado y ha superado la prueba del tiempo, evolucionando para satisfacer las necesidades cambiantes de los inversores, especialmente en el último año", dijo Les Khan, consejero delegado de CBI Unit. "La clasificación del informe sobre el programa es una reafirmación de por qué los inversores siguen eligiendo nuestra nación".

El Índice CBI 2021 también señaló que St Kitts and Nevis es el país del Caribe con la oferta más amplia de exención de visado y de visado a la llegada. Aquellos que se convierten en ciudadanos obtienen una mayor libertad para viajar a casi 160 destinos en todo el mundo, un número que sigue aumentando gracias a los esfuerzos del Ministro de Asuntos Exteriores, Mark Brantley.

Los inversores también pueden aprovechar una oferta por tiempo limitado anunciada el año pasado y ampliada hasta el 31 de diciembre de 2021 debido a su gran popularidad. En virtud de esta oferta, las familias de hasta cuatro miembros pueden obtener la ciudadanía aportando 150.000 dólares estadounidenses al Fondo de Crecimiento Sostenible del Programa, en lugar de los 195.000 dólares que se aplicaban anteriormente a una familia típica de cuatro miembros.

[email protected] , www.ciu.gov.kn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1597315/CS_Global_St_Kitts.jpg

SOURCE The Government of St Kitts and Nevis