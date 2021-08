Programa de cidadania por investimento de São Cristóvão e Névis classificado como o melhor pelo índice da CBI de 2021

Pela primeira vez desde o início do relatório em 2017, o programa de CBI de São Cristóvão e Névis liderou a classificação após receber notas máximas em cinco pilares que refletem as prioridades do investidor, incluindo viagem ou residência obrigatória, cronograma de cidadania, facilidade de processamento, devida diligência e família. São Cristóvão e Névis manteve a pontuação máxima no pilar viagem ou residência obrigatória, uma vez que não exige que os candidatos atendam aos requisitos de viagem ou residência antes ou depois de se candidatarem a cidadãos do país. O país também recebeu a pontuação mais alta de todas as jurisdições de CBI para o cronograma de cidadania, uma vez que é o único país com um processo rápido garantido.

O relatório destacou: "São Cristóvão e Névis mais uma vez lidera o pilar do cronograma de cidadania em virtude de seu processo de solicitação acelerado, que oferece cidadania a candidatos qualificados em no máximo 60 dias e, em determinadas circunstâncias, apenas 45 dias. Para candidatos que não desejam pagar um prêmio, a rota padrão de São Cristóvão e Névis tem um tempo médio de processamento de três meses."

O país também recebeu pontuações perfeitas nos pilares facilidade de processamento e devida diligência. São Cristóvão e Névis alcançou pontuação máxima em seus procedimentos de devida diligência por cinco anos consecutivos. Por último, São Cristóvão e Névis obteve a nota máxima no pilar família, criado na edição do ano passado. O aumento veio depois que o país ampliou sua definição de "dependente" para incluir irmãos com 30 anos ou menos que não são casados, não têm filhos e dependem financeiramente do candidato principal.

O primeiro-ministro Timothy Harris elogiou a conquista: "Como pioneiros do programa de cidadania por investimento, São Cristóvão e Névis há muito tempo é líder do setor no domínio da CBI. Estamos extremamente satisfeitos que isso esteja sendo refletido em um relatório de tamanha estatura."

"O programa de CBI de São Cristóvão e Névis é uma das opções mais antigas do mercado e tem resistido ao teste do tempo, evoluindo para atender às necessidades de mudança dos investidores, particularmente no último ano", disse Les Khan, CEO da unidade de CBI. "A classificação do programa no relatório é uma reafirmação do motivo pelo qual os investidores continuam a escolher nossa nação."

O índice da CBI de 2021 também observou que São Cristóvão e Névis é o país de CBI do Caribe com a mais extensa oferta de isenção de visto e visto na chegada. Aqueles que se tornam cidadãos ganham maior liberdade de viagem para quase 160 destinos em todo o mundo, um número que continua a aumentar devido aos esforços do ministro das Relações Exteriores Mark Brantley.

Os investidores também podem aproveitar uma oferta por tempo limitado anunciada no ano passado e estendida até 31 de dezembro de 2021 devido à grande popularidade. Nos termos da oferta, famílias de até quatro pessoas podem obter a cidadania contribuindo com 150 mil dólares ao fundo de crescimento sustentável do programa, em vez da contribuição de 195 mil dólares que anteriormente se aplicava a uma família típica de quatro pessoas.

FONTE The Government of St Kitts and Nevis

