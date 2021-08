Le programme de citoyenneté par investissement de Saint-Kitts-et-Nevis classé comme le meilleur par l'indice CBI 2021

Pour la première fois depuis la création du rapport en 2017, le programme CBI de Saint-Kitts-et-Nevis est arrivé en tête du classement après avoir obtenu des notes complètes dans cinq piliers reflétant les priorités des investisseurs, notamment le voyage ou la résidence obligatoire, le délai de citoyenneté, la facilité de traitement, la diligence raisonnable et la famille. Saint-Kitts-et-Nevis a conservé un score élevé dans le pilier « voyage ou résidence obligatoires », car il n'exige pas des candidats qu'ils remplissent des conditions de voyage ou de résidence avant ou après avoir demandé à devenir citoyens de la nation. Elle a également obtenu le score le plus élevé de toutes les juridictions du CBI pour le délai d'obtention de la citoyenneté, car elle est le seul pays à disposer d'une procédure accélérée garantie.

Le rapport a souligné : « Saint-Kitts-et-Nevis est une fois de plus en tête du pilier "chronologie de la citoyenneté" grâce à sa procédure de demande accélérée, qui offre la citoyenneté aux candidats qualifiés dans un délai maximum de 60 jours et, dans certaines circonstances, de 45 jours seulement. Pour les demandeurs qui ne veulent pas payer une prime, le parcours standard de Saint-Kitts-et-Nevis a un délai de traitement moyen de trois mois. »

Le pays a également obtenu des scores parfaits dans les piliers « Facilité de traitement » et « Diligence raisonnable ». Saint-Kitts-et-Nevis a obtenu le maximum de points pour ses procédures de diligence raisonnable pendant cinq années consécutives. Enfin, Saint-Kitts-et-Nevis a obtenu la note maximale dans le pillier de la famille, instauré dans l'édition de l'année précédente. Cette augmentation est intervenue après que le pays a élargi sa définition de « personne à charge » pour inclure les frères et sœurs âgés de 30 ans ou moins qui ne sont pas mariés, n'ont pas d'enfants et sont financièrement à la charge du demandeur principal.

Le Premier ministre Timothy Harris a salué cette réussite : « En tant que pionnier du programme de citoyenneté par investissement, Saint-Kitts-et-Nevis est depuis longtemps un leader de l'industrie dans le domaine de la CBI, nous sommes extrêmement heureux que cela soit reflété dans un rapport d'une telle envergure. »

« Le programme CBI de Saint-Kitts-et-Nevis est l'une des plus anciennes options sur le marché et a résisté à l'épreuve du temps, évoluant pour répondre aux besoins changeants des investisseurs, en particulier au cours de l'année dernière », a déclaré Les Khan, PDG de CBI Unit. « Le classement du programme par le rapport est une réaffirmation de la raison pour laquelle les investisseurs continuent de choisir notre nation. »

Le CBI Index 2021 a également noté que Saint-Kitts-et-Nevis est le pays CBI des Caraïbes qui propose l'offre la plus étendue en matière d'exemption de visa et de visa d'entrée. Les personnes qui obtiennent la citoyenneté bénéficient d'une liberté de voyage accrue vers près de 160 destinations dans le monde, un nombre qui ne cesse de croître grâce aux efforts du ministre des Affaires étrangères Mark Brantley.

Les investisseurs peuvent également profiter d'une offre à durée limitée annoncée l'année dernière et prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 en raison de sa grande popularité. Dans le cadre de cette offre, les familles comptant jusqu'à quatre personnes peuvent obtenir la citoyenneté en contribuant à hauteur de 150 000 dollars au Fonds de croissance durable du programme, au lieu de la contribution de 195 000 dollars qui s'appliquait auparavant à une famille type de quatre personnes.

SOURCE The Government of St Kitts and Nevis