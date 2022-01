El programa de donantes Gift of Life rompe los récords nacionales salvando vidas con 705 donantes de órganos, lo que ha llevado a 1.732 trasplantes que salvaron vidas

FILADELFIA, 13 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- El programa de donantes Gift of Life es líder una vez más en el país entre las 57 organizaciones de procuración de órganos (OPO) de los Estados Unidos en cuanto a salvar vidas. Por 14. o año consecutivo, Gift of Life coordinó la mayoría de los órganos para trasplante y, con ello, logró la mayor cantidad de donantes de órganos jamás registrada para una OPO con sede en los Estados Unidos. Gracias a la comunidad más generosa del país, al personal dedicado que trabaja sin descanso por cada persona en la lista de espera de órganos y a los hospitales aliados comprometidos a salvar todas las vidas posibles, en 2021 Gift of Life fue líder en el país en:

Mayor cantidad de donantes de órganos : se coordinaron donaciones que salvan vidas por parte de 705 donantes de órganos, la mayor cantidad en la historia de los Estados Unidos.

: se coordinaron donaciones que salvan vidas por parte de 705 donantes de órganos, la mayor cantidad en la historia de los Estados Unidos. Mayor cantidad de órganos trasplantados : esas donaciones hicieron posibles 1.732 trasplantes, la mayor cantidad en los Estados Unidos en 2021.

: esas donaciones hicieron posibles 1.732 trasplantes, la mayor cantidad en los Estados Unidos en 2021. Mayor cantidad de riñones trasplantados: se coordinaron 1.007 trasplantes de riñón, la mayor cantidad de la historia en los Estados Unidos. Con el aumento de la enfermedad renal, a menudo asociada a enfermedades comunes como la diabetes y la hipertensión, esto ofrece esperanza a todos los que están esperando. La necesidad prevalece de forma particular en las comunidades multiculturales. En los 14 centros para trasplantes Gift of Life de la región, el 56 % de los receptores de riñón eran personas de color.

Con sede en Filadelfia, el programa de donantes Gift of Life es la OPO designada a nivel federal que presta servicios a la mitad oriental de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware. La tasa anual de donaciones de Gift of Life de 62 donantes de órganos por millón de habitantes se encuentra entre las más altas del mundo.

Richard Hasz es el líder de larga data del equipo clínico detrás de la trayectoria de excelencia de Gift of Life. Asumió como presidente y director ejecutivo del programa de donantes Gift of Life, Gift of Life Family House y Transplant Foundation el 4 de enero, después de haberse desempeñado como vicepresidente de Servicios Clínicos desde 1999.

"Me siento honrado e inspirado por la comunidad de Gift of Life, que año tras año es la más generosa del país para la donación. Se requiere un equipo de héroes —donantes, familias donantes, personal de Gift of Life y hospitales aliados— para salvar las vidas de las personas en la lista de espera de órganos. Sin cada uno de ellos, la donación de órganos no sería posible", afirmó Hasz. "Mientras me embarco en este nuevo capítulo como director ejecutivo, sé que nuestro equipo seguirá siendo líder en la defensa de los miles de pacientes que esperan una segunda oportunidad en la vida, haciendo honores a todos los que dan el regalo de la vida y brindando comodidad a las familias donantes. Son héroes anónimos que trabajan 24/7 para apoyar a las familias y permitirles crear legados que salvan vidas para sus seres queridos. Requiere noches en vela, experiencia clínica y una profunda reserva de compasión. Al trabajar juntos, nos esforzamos por que llegue un día en el que ninguna persona muera esperando por un trasplante".

En este video, un receptor de hígado y la madre del donante que salvó su vida hablan sobre cómo este extraordinario regalo transformó sus vidas, forjando una profunda amistad entre dos familias de diferentes creencias, razas y orígenes: https://www.youtube.com/watch?v=WBi-XXxs3c4

En 2021, Gift of Life también recuperó tejidos, imprescindibles para mejorar la calidad de vida, de 2.399 donantes, incluidos 1.348 donantes musculoesqueléticos y 1.894 donantes de córnea. Estas donaciones pueden beneficiar a más de 110.000 personas, con donaciones óseas para lesiones ortopédicas y deportivas, donaciones de piel para curar pacientes con quemaduras y para cirugía reconstructiva, donaciones de válvulas cardíacas para reparar defectos que amenazan la vida y córneas para proporcionar el regalo de la vista.

La división de servicios clínicos de Gift of Life está dirigida en este momento por Christine Radolovic, MS, BSN, RN, una veterana con 20 años en Gift of Life que hace poco fue ascendida al cargo de Directora Clínica tras desempeñarse como directora de los más de 65 coordinadores de trasplantes de la organización. Radolovic, una antigua enfermera de la UCI, comprende de primera mano la alianza vital entre Gift of Life y su red de 129 hospitales de cuidados intensivos y 14 centros de trasplante. "Nuestros hospitales aliados trabajan junto con nosotros para hacer posible cada donación", afirmó Radolovic. Cada año, Gift of Life reconoce a los hospitales por su trabajo. En este video, el personal médico y directivo de Temple Health reflexiona sobre esta alianza que salva vidas: https://www.youtube.com/watch?v=bfw43vr4o0s

Radolovic se unió a Gift of Life como coordinadora de trasplantes para apoyar a las familias donantes durante el proceso de donación. "Los coordinadores trabajan 24/7 en favor de cada persona que está a la espera de una donación que salva vidas y ayudan a las familias donantes durante los momentos más difíciles de sus vidas", explicó. En esta noticia en video, un coordinador de trasplantes de Gift of Life habla sobre este desafiante y gratificante trabajo. https://www.donors1.org/gift-of-life-transplant-coordinator-explains-organ-donation-process-for-both-families-and-recipients/

Las donaciones y los trasplantes no serían posibles sin la generosidad de los heroicos donantes y sus familias. "Gift of Life tiene el privilegio de servir a la comunidad más generosa del país para la donación de órganos", comentó Jan L. Weinstock, Esq., director administrativo y asesor general. Gift of Life apoya a las familias donantes durante su duelo con asesoramiento y programas permanentes, incluidos sus homenajes anuales de vida y legado que rinden tributo a los héroes donantes y sus familias. Para ver la ceremonia virtual de este año, visite: https://www.donors1.org/families-of-donors/llc/llc4/

"A pesar de la generosidad histórica de nuestra región, no debemos olvidar que sigue habiendo una enorme brecha entre el número de adultos y niños que esperan órganos y el número de órganos disponibles", agregó Weinstock. "Necesitamos con urgencia que todos se registren como donantes de órganos para enviar un mensaje en el sentido de que, como sociedad, nos preocupamos unos a otros y creemos en salvar vidas".

Hay más de 100.000 personas en los Estados Unidos y más de 5.000 en el área de servicio de Gift of Life esperando trasplantes de órganos vitales. En todo el país, cada día mueren 20 personas mientras esperan. Elegir registrarse como donante de órganos y tejidos es uno de los actos más altruistas de amor y humanidad. Solo toma 30 segundos registrarse para ayudar a salvar vidas. Para obtener más información o registrarse, visite donors1.org https://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/

Líder en innovación y educación

Gift of Life es reconocida a nivel mundial por su liderazgo e investigación en donación de órganos y tejidos. Howard M. Nathan, quien recientemente se jubiló como presidente y director ejecutivo después de 43 años con Gift of Life, ahora se desempeña como director ejecutivo de Transplant Foundation. La fundación, la afiliada de apoyo del programa de donantes de Gift of Life, dirige la investigación y la educación para avanzar en la donación y el trasplante en todo el mundo. Incluye Gift of Life Institute y Transplant Pregnancy Registry International. Además de esos programas, la fundación ofrece subsidios para financiar la innovación, la calidad y la seguridad a través de la investigación científica, las intervenciones sociales y conductuales o los enfoques alternativos de los procesos y protocolos existentes. En los últimos años, Transplant Foundation ha financiado más de 18 ensayos de investigación biomédica.

"Es un privilegio para mí seguir avanzando en nuestra misión de salvar vidas y compartir las mejores prácticas que han llevado a incrementos récords de donaciones de Gift of Life en mi nuevo cargo con Transplant Foundation", señaló Nathan. "Me siento muy orgulloso por felicitar a mi amigo y colega Rick Hasz por tomar a las riendas como director ejecutivo. Rick es un líder nacional y la fuerza impulsora detrás de los excelentes resultados clínicos de Gift of Life. Estoy seguro de que seguirá ofreciendo un modelo de excelencia, innovación y éxito. Nadie está mejor preparado para llevarnos hacia el futuro".

Gift of Life Institute, un centro internacional de capacitación para profesionales en donación de órganos y tejidos, ofrece recursos integrales e interdisciplinarios para aumentar los resultados de las donaciones, como el aprendizaje basado en habilidades, la educación continua, la investigación colaborativa y los servicios de consultoría. Desde su creación en 2004, el Instituto ha facilitado más de 535 talleres con 57 OPO y múltiples bancos de tejidos, y ha capacitado a más de 12.200 profesionales de los Estados Unidos y 33 países de todo el mundo. En 2021, el Instituto impartió capacitación a más de 1.200 participantes.

En enero de 2021 se celebró el 30.o aniversario de Transplant Pregnancy Registry International (TPRI). TPRI, el único estudio de investigación de este tipo en el mundo, estudia los efectos del embarazo en los receptores de trasplantes y los efectos de los medicamentos inmunosupresores en la fertilidad y los resultados del embarazo. Durante cierto tiempo, a muchas receptoras de trasplantes se les advertía acerca de no intentar quedar embarazadas. El trabajo de TPRI ha ayudado a cambiar el paradigma. Desde su fundación en 1991, el equipo de TPRI y sus colaboradores han hecho seguimiento a 2.957 padres y 5.115 embarazos, han celebrado a más de 230 nietos, han presentado información en 540 foros académicos y han escrito más de 280 publicaciones, incluidas 79 revisadas por pares. Su trabajo fundamenta pautas de tratamiento, educación a proveedores y orientación a receptores de todo el mundo. Obtenga más información sobre el trabajo de TPRI por parte de los investigadores del estudio y los participantes en este video: https://www.youtube.com/watch?v=i50VOCtKQAc

Para apoyar el trabajo de Transplant Foundation, Gift of Life organiza cada año el Donor Dash, que en 2022 celebrará su 25.° aniversario el 24 de abril en el Museo de Arte de Filadelfia. Organizado durante el Mes Nacional de Donar Vida, Dash celebra el poder salvador del trasplante de órganos y tejidos. Desde sus inicios, su mensaje que salva vidas ha llegado a millones de personas a través de los medios de comunicación y la participación de la comunidad, y ha recaudado casi USD 10 millones para apoyar la extensión comunitaria de la donación de órganos y tejidos, la investigación y los programas y servicios para pacientes.

Cada dos veranos, Transplant Foundation ayuda a apoyar a los receptores de trasplantes, a los donantes vivos y a la participación de las familias de donantes en los Donate Life Transplant Games of America como parte del Team Philly de Gift of Life. Esta es una muestra del éxito de la donación y el trasplante de órganos. Los juegos de 2022 se celebrarán en San Diego, California.

Transplant Foundation también apoya a Camp Jeremy, un campamento de verano que reúne a niños que han sido sometidos a un trasplante que salva vidas y a sus hermanos, durante una semana de diversión y amistad. En 2021, Gift of Life comenzó una versión virtual de invierno con duración de un día, con proyectos de arte, experimentos científicos y más.

Celebración de 10 años: un hogar para pacientes y familias trasplantados

Para las familias que viajan a Filadelfia para trasplantes y atención médica relacionada, el estrés financiero y emocional de encontrar alojamiento puede ser abrumador. Julio de 2021 marcó el 10.o año para Gift of Life Family House, un hogar lejos de casa para pacientes trasplantados y sus familias. Family House ha proporcionado 76.894 noches de alimentos, alojamiento y servicios de apoyo desde que abrió y, fiel a su misión, implementó numerosos protocolos de seguridad para permanecer abierta durante la pandemia. Con el apoyo de la comunidad, Family House ha recibido a 138.951 huéspedes, ha servido más de 277.902 comidas y ha proporcionado más de USD 10,8 millones en atención subsidiada desde sus inicios. En 2021, el personal y los voluntarios de Family House ofrecieron 6.172 noches de alojamiento para 9.750 huéspedes, 19.500 comidas y 788 viajes hacia y desde los hospitales locales. La serie de seminarios web de Family House y los grupos de apoyo virtuales para pacientes de trasplantes y sus cuidadores proporcionan información gratuita y esencial sobre una amplia gama de temas, desde entender el proceso de estar en lista de espera hasta la recuperación, la medicación y la salud mental. En 2021, 2.400 participantes de 48 estados y 8 países asistieron a estos programas. Vea lo más destacado del evento de inicio del 10.o aniversario de Family House y aprenda cómo esta ha ayudado a miles de pacientes de trasplantes y a sus familias durante la última década: https://philadelphia.cbslocal.com/2021/07/14/gift-of-life-family-house-chimes-of-hope/

En Family House y en toda la comunidad, el trabajo de Gift of Life no sería posible sin cientos de voluntarios que proporcionan alimentos y servicios a los huéspedes, ayudan a educar al público y colaboran en nuestra misión de salvar vidas. Obtenga más información sobre cómo convertirse en embajador de Gift of Life aquí: https://www.donors1.org/get-involved/volunteer/

Acerca del programa de donantes Gift of Life

El programa de donantes Gift of Life es la organización sin fines de lucro con designación federal para procuración de órganos que trabaja con 129 hospitales de cuidados intensivos y 14 centros de trasplante para atender a 11,3 millones de personas en la mitad oriental de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware. Gracias a su comunidad solidaria, durante los últimos 14 años Gift of Life ha coordinado a la mayoría de los donantes de órganos en los Estados Unidos. Su tasa anual de donaciones, la más reciente de 62 donantes de órganos por millón de habitantes, se encuentra entre las más altas del mundo. Desde 1974, Gift of Life ha coordinado más de 58.000 órganos para trasplante, y más de dos millones de trasplantes de tejidos han sido resultado de la generosidad de los donantes y sus familias. Un donante de órganos puede salvar la vida de hasta ocho personas, y un donante de tejidos puede mejorar la vida de más de 100. Para obtener más información o registrarse, visite donors1.org.

