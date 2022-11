El programa Meijer Team Gives dona casi $6 millones en los primeros dos años

El programa ampliado permite que los miembros del equipo de Meijer seleccionen y donen a más de 500 organizaciones sin fines de lucro en sus comunidades por segundo año

GRAND RAPIDS, Míchigan, 29 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tras el éxito de su programa inaugural Meijer Team Gives en 2021, que incentivó a los miembros del equipo de las tiendas y los centros de distribución a seleccionar organizaciones sin fines de lucro significativas para ellos a fin de realizar una donación de $2.8 millones, el minorista del Medio Oeste amplió el programa este año para involucrar a más miembros y generar un impacto aún mayor en las comunidades a las que presta servicios. En 2022, el programa Meijer Team Gives donará $3 millones a más de 500 organizaciones sin fines de lucro elegidas por los miembros del equipo de Meijer, tras lo cual el total combinado de dos años asciende a casi $6 millones.

El programa Meijer Team Gives dona $3& millones a más de 500& organizaciones sin fines de lucro elegidas por los miembros del equipo de Meijer en 2022, con lo que el total combinado de dos años asciende a casi $6& millones. (PRNewsfoto/Meijer)

"Meijer se preocupa por las comunidades a las que prestamos servicios, y los miembros de nuestro equipo son el rostro de ese compromiso en nuestras tiendas todos los días", comentó Rick Keyes, presidente y director ejecutivo de Meijer. "Nos sentimos honrados de ver la pasión y el apoyo de los miembros de nuestro equipo por estas increíbles organizaciones sin fines de lucro a través de Meijer Team Gives, porque ellos son el núcleo de nuestra identidad como empresa".

Durante Meijer Team Gives, cada tienda y centro de distribución recibe $10,000 para donar a una organización sin fines de lucro o dividir entre dos en la comunidad. Los miembros del equipo en cada ubicación trabajan juntos para identificar a las organizaciones sin fines de lucro locales que sean significativas para ellos y para las comunidades a las que prestan servicios. Este año, el minorista amplió el programa para incluir seis tiendas nuevas que se inauguraron en 2022, así como sus Team Member Resource Groups (grupos de recursos para miembros del equipo) a fin de generar un impacto aún mayor.

Además, siete tiendas de Meijer (Howard, Wisconsin, Lansing, Míchigan, Rivertown Market en Detroit, Warsaw, Indiana, Manistee, Míchigan, Royal Oak, Míchigan y Cold Springs, Kentucky) que ejemplificaron el compromiso del minorista con la comunidad el año pasado recibieron $5,000 adicionales cada una este año para donar a otra organización sin fines de lucro de su elección.

En Muskegon, Míchigan, todo el equipo de la tienda votó en secreto y, finalmente, eligieron donar a The Child Abuse Council of Muskegon County, así como a Heaven Can Wait, un rescate de mascotas dedicado a rescatar, volver a alojar y ofrecer opciones de castración o esterilización.

"Vimos mucho interés en el voluntariado el año pasado después del Meijer Team Gives inaugural y fue sorprendente ver cómo los miembros de nuestro equipo se involucraron con las organizaciones que elegimos, por lo que esperamos estimular un interés similar este año", comentó Tom Agrillo, director de la tienda Meijer en Fruitport. "Lo mejor de llevar a cabo el Meijer Team Gives por segundo año fue ver el crecimiento del programa, junto con la expectación de los miembros de nuestro equipo, quienes no solo lo esperaban con ansias sino que incluso investigaban a las organizaciones locales en su tiempo libre".

The Westfield, Ind. Meijer, en el norte de Indianápolis, eligió una organización sin fines de lucro llamada Student Impact para realizar su donación.

"Les hemos donado dinero en varias ocasiones, porque generan un gran impacto en los estudiantes de Westfield", sostuvo Chad Clark, director de la tienda. "La organización es dirigida en su mayoría por voluntarios y brinda seguridad y estabilidad a los niños que no tienen donde más acudir. Es un excelente ejemplo de cómo nuestra comunidad se reúne para cuidarse unos a otros, y los miembros de nuestro equipo se sienten muy honrados de poder seguir apoyando su misión".

La organización utilizará los fondos para ayudar en su misión de proporcionar un entorno seguro y estable, así como comidas y actividades para los estudiantes de la comunidad.

"Nuestra programación extracurricular y los eventos especiales que realizamos no serían posibles sin la ayuda y el apoyo de Chad Clark y su equipo en Meijer", expresó Danyele Easterhaus, directora ejecutiva de Student Impact de Westfield. "El equipo de Meijer realmente cree en nuestra misión y su apoyo financiero a través de Meijer Team Gives, así como mediante las tarjetas de regalo entregadas a lo largo del año, nos permite ofrecer más mentorías a los niños de nuestra comunidad, lo que genera confianza, afianza las relaciones y hace de nuestra comunidad un lugar mejor".

