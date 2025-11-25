Meijer anuncia a los ganadores de los premios Legacy Awards 2025

La tienda minorista reconoce a los miembros del equipo que tienen un impacto significativo en el negocio y sus comunidades

GRAND RAPIDS, Michigan, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Meijer anunció a los ganadores de los premios Legacy Awards 2025, el mayor reconocimiento que puede recibir un miembro del equipo de Meijer. El premio Fred Meijer Award se otorga en forma anual a un miembro del equipo que refleja los valores de humildad, generosidad y pasión por el servicio a los demás que caracterizaron a Fred. El premio Earl Holton President, bautizado en honor a Earl Holton, ex presidente de la cadena durante un largo período, distingue a los miembros del equipo por lograr resultados excepcionales a través de iniciativas estratégicas fundamentales para el éxito de la empresa.

"Es un honor destacar a los miembros del equipo que ejemplifican nuestros valores y prestan servicio a nuestras comunidades", afirmó el presidente ejecutivo Hank Meijer. "Nuestros miembros del equipo son los mejores del Medio Oeste y valoramos su dedicación para impulsar la innovación y garantizar que nuestros clientes sientan la diferencia de Meijer cuando compran con nosotros".

El director del mercado de Toledo, Randy Lewis, es el ganador del premio Fred Meijer 2025. Randy ha trabajado en Meijer durante 38 años y aporta una gran experiencia a su función, lo que lo convierte en un líder y mentor excepcional para muchos miembros del equipo en toda la red de Meijer. En los últimos dos años, ha asesorado a 13 directores de mercado, lo que ha influido en el crecimiento y el rendimiento de más de la mitad de los miembros del equipo minorista que trabajan en Meijer en la actualidad. Ya sea organizando visitas inmersivas a las tiendas o capacitando a los miembros del equipo de forma individual, Randy se esfuerza por conectar con todos. Su capacidad para inspirar y desarrollar el talento deja un impacto duradero en aquellas personas con quienes trabaja todos los días.

La empresa otorgó el premio Earl Holton President's Award a cinco miembros del equipo en reconocimiento de su liderazgo, excelencia e innovación:

Kristin Brouwers, directora de Merchandising Visual

Don Cress, gerente de Sistemas Financieros Empresariales

Charles Lambus, subdirector de Tienda

Mark Petrie, director de Relaciones Comerciales de TI

Carolyn Vallette, directora de Tienda

"Los Premios Legacy se basan en las nominaciones de los compañeros de trabajo, lo que los hace increíblemente especiales, ya que los galardonados saben que han tenido un impacto en las personas más cercanas", afirmó el presidente y director ejecutivo de Meijer, Rick Keyes. "Estoy especialmente orgulloso de todos los miembros del equipo a los que hoy distinguimos y agradezco su dedicación a Meijer y a las numerosas comunidades del Medio Oeste a las que prestamos servicio".

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa privada y familiar de venta al público que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "compra en un solo lugar", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan para proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocido constantemente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias para potenciar sus comunidades. Puede encontrar más información acerca de la empresa en newsroom.meijer.com .

