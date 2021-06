El programa social infantil internacional Gazprom Football for Friendship reúne a participantes de más de 200 países para establecer el tercer récord GUINNESS WORLD RECORDS™

Una de las características destacadas de la temporada de este año fue la celebración del Campeonato eWorld Championship for Friendship 2021 en el simulador multijugador Football for Friendship World (F4F World). Éste se puso en marcha en diciembre de 2020 y está disponible de forma gratuita en 27 idiomas. De acuerdo con los principios de la F4F, el campeonato eWorld F4F se desarrolló en equipos internacionales mixtos. La final la ganó el equipo Argali, con jugadores de Aruba, Belice, Guatemala, Costa Rica y México.

En reconocimiento a su trabajo en el Centro Internacional de Prensa Infantil, jóvenes periodistas de Bangladesh, Bolivia, Hungría y Estados Unidos fueron premiados como "Mejores Periodistas". Los entrenadores y jóvenes jugadores de más de 350 academias y escuelas de fútbol participaron en las actividades deportivas del programa, así como en proyectos medioambientales y educativos. El Premio Internacional de Football for Friendship se concedió a las academias de fútbol de Afganistán, India, Sri Lanka y Togo por sus iniciativas en el ámbito social.

Durante las ceremonias de clausura de la novena temporada, los participantes establecieron el tercer récord GUINNESS WORLD RECORDS™ del mayor número de visitantes a un estadio virtual. El programa ya cuenta con dos récords GUINNESS WORLD RECORDS™.

Viktor Zubkov, Presidente del Consejo de Supervisión de PAO de Gazprom: "Estoy muy contento de que Football for Friendship esté ganando cada vez más amigos y seguidores en todo el mundo. Y no solo entre los niños, sino también entre sus padres y las academias y clubes de fútbol. Gazprom colabora con muchas iniciativas sociales, entre ellas el deporte. En mi opinión, Football for Friendship es uno de los proyectos sociales internacionales más importantes y necesarios en estos momentos."

El proyecto social internacional para niños Football for Friendship existe desde 2013. Es organizado por Gazprom. En las últimas nueve temporadas, más de 16.000 niños y jóvenes de 211 países y regiones han participado en el programa. Más de seis millones de personas apoyan el proyecto.

