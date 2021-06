Le programme social international pour enfants de Gazprom Football for Friendship rassemble des participants de plus de 200 pays et établit le troisième GUINNESS WORLD RECORDS™.

L'une des particularités de la saison de cette année a été l'organisation du championnat mondial Football for Friendship eWorld 2021 sur le simulateur multijoueur Football for Friendship World (F4F World). Celui-ci a été lancé en décembre 2020 et est disponible gratuitement en 27 langues. Conformément aux principes de la F4F, le championnat du monde F4F eWorld s'est déroulé en équipes internationales mixtes. La finale a été remportée par l'équipe Argali avec des joueurs d'Aruba, Belize, Guatemala, Costa Rica et Mexique.

En reconnaissance de leur travail au Centre international de presse pour enfants, des jeunes journalistes du Bangladesh, de Bolivie, de Hongrie et des États-Unis ont été récompensés par le titre de « meilleurs journalistes ». Les entraîneurs et les jeunes joueurs de plus de 350 académies de football et écoles ont participé aux activités sportives du programme, ainsi qu'à des projets environnementaux et éducatifs. L'International Football for Friendship Award a été décerné à des académies de football en Afghanistan, en Inde, au Sri Lanka et au Togo pour leurs initiatives sociales.

Lors des cérémonies de clôture de la neuvième saison, les participants ont établi le troisième GUINNESS WORLD RECORDS™ de F4F pour le plus grand nombre de visiteurs dans un stade virtuel.. Le programme détient déjà deux GUINNESS WORLD RECORDS™.

Viktor Zubkov, président du conseil de surveillance de PAO Gazprom : « Je suis très heureux que Football for Friendship gagne de plus en plus d'amis et de supporters dans le monde entier Et pas seulement parmi les enfants, mais aussi parmi leurs parents et les académies et clubs de football. Gazprom participe à de nombreuses initiatives sociales, notamment dans le domaine du sport. À mon avis, Football for Friendship est l'un des projets sociaux internationaux les plus importants et les plus nécessaires, surtout aujourd'hui. »

À propos de Football for Friendship :

Le projet social international pour enfants Football for Friendship existe depuis 2013. Elle est organisée par Gazprom. Au cours des neuf dernières saisons, plus de 16 000 enfants et jeunes de 211 pays et régions ont participé au programme. Plus de six millions de personnes soutiennent le projet.

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/1522829/Gazprom.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502205/F4F_Gazprom_Logo.jpg

SOURCE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship