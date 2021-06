O Football for Friendship do programa social internacional para crianças, da Gazprom, reúne participantes de mais de 200 países e estabelece o terceiro recorde GUINNESS WORLD RECORDS™

Uma das particularidades desta época foi a realização do campeonato Football for Friendship eWorld Championship de 2021 no simulador multijogador Football for Friendship World (F4F World). Este teve início em dezembro de 2020 e é disponibilizado gratuitamente em 27 idiomas. Em conformidade com os princípios do F4F, o campeonato F4F eWorld foi realizado com equipas internacionais mistas. A equipa Argali ganhou a final, com jogadores de Aruba, Belize, Guatemala, Costa Rica e México.

Como reconhecimento do seu trabalho no centro de imprensa internacional infantil, os jovens jornalistas do Bangladesh, Bolívia, Hungria e EUA foram distinguidos como "Melhores jornalistas". Os treinadores e jovens jogadores de mais de 350 academias e escolas de futebol participaram nas atividades desportivas do programa, assim como em projetos educativos e ambientais. O prémio International Football for Friendship Award foi atribuído a academias de futebol no Afeganistão, Índia, Sri Lanka e Togo, para as respetivas iniciativas na área social.

No âmbito dos eventos de encerramento da nona época, os participantes estabeleceram o terceiro recorde GUINNESS WORLD RECORDS™ do F4F devido à maioria de visitantes num estádio virtual. O programa já detém dois recordes GUINNESS WORLD RECORDS™.

Viktor Zubkov, presidente do conselho da PAO Gazprom, afirmou: "Fico muito contente ao ver que o Football for Friendship faz cada vez mais amizades e apoiantes em todo o mundo. E não só entre as crianças, mas também entre os respetivos pais e academias e associações de futebol. A Gazprom dedica-se a muitas iniciativas sociais, entre as quais na área do desporto. Na minha opinião, o Football for Friendship é, hoje mesmo, um dos projetos sociais internacionais mais importantes e necessários."

Sobre o Football for Friendship:

O projeto social internacional para crianças Football for Friendship existe desde 2013. É organizado pela Gazprom. Nas últimas nove épocas, participaram no programa mais de 16.000 crianças e jovens de 211 países e regiões. Mais de seis milhões de pessoas apoiam o projeto.

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/1522829/Gazprom.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502205/F4F_Gazprom_Logo.jpg

FONTE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship

SOURCE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship