El proyecto DigiTruck de TECH4ALL gana el premio GLOMO de GSMA por su extraordinaria contribución de tecnología móvil a los ODS de las Naciones Unidas

Lanzado en colaboración con el operador keniano Safaricom, el Ministerio de TIC de Kenia, Computer for Schools Kenya, GSMA y la ONG internacional Close the Gap, el proyecto DigiTruck se enmarca en el campo educativo —Tech4Education— de la iniciativa de inclusión digital TECH4ALL de Huawei. En línea con los ODS, TECH4ALL tiene como objetivo garantizar que nadie se quede atrás en el mundo digital, mediante el desarrollo de habilidades, aplicaciones y tecnologías en los ámbitos de educación, medioambiente, salud y desarrollo.

El proyecto DigiTruck se lanzó en 2019 para promover la inclusión digital en las comunidades remotas y rurales de Kenia. Montada en un contenedor de transporte usado, DigiTruck es un aula móvil que proporciona capacitación en habilidades digitales para las personas y las comunidades que más la necesitan. Cuenta con capacidad para 20 estaciones de trabajo y viene equipada con computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes y conexión a Internet a través de la solución de Acceso Inalámbrico Fijo de Huawei, todo alimentado por energía solar, para que las comunidades que carecen de suministro de energía también puedan beneficiarse.

Desde su implementación, más de 2.300 estudiantes han recibido más de 80.000 horas de capacitación en 19 condados de Kenia. Cada curso de 40 horas abarca habilidades básicas de alfabetización digital, entre las que se incluyen cómo usar teléfonos inteligentes, Internet, correo electrónico y software de oficina. Además de ofrecer orientación sobre la gestión de desechos electrónicos, el programa de capacitación también abarca una serie de habilidades blandas esenciales como la redacción de documentos empresariales, la búsqueda de puestos de trabajo en línea y la puesta en marcha de un negocio en línea.

"Estamos comprometidos a contribuir a los ODS de las Naciones Unidas; ofrecemos conectividad, soluciones innovadoras y las habilidades digitales que empoderan a nuestros clientes en el mundo digital. Este galardón es un reconocimiento notable de nuestros esfuerzos en conjunto con Huawei y otros socios para conectar digitalmente a nuestros clientes", afirmó Peter Ndegwa, director ejecutivo de Safaricom.

El programa contribuye significativamente al ODS 4: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Iniciativas como DigiTruck pueden ayudar a trabajar para lograr otros ODS, como poner fin a la pobreza y lograr la igualdad de género. Las mejores habilidades digitales son esenciales para mejorar las perspectivas de empleo para los solicitantes de empleo y empoderar a las comunidades de bajos ingresos con modelos de negocios en línea; habilidades que a su vez pueden ayudar a sacar a las personas de la pobreza. Si bien la mayoría de los programas apuntan a una proporción igual de pasantes de ambos sexos, también hay cursos disponibles específicamente para niñas y mujeres, cuya falta de habilidades digitales tiende a ser más aguda. En 2021 y en alianza con Women In Technology Huawei, DigiTruck impartió capacitación a 55 mujeres en el remoto subcondado de Garbatulla.

Para muchos pasantes, la capacitación representa su primera experiencia en tecnología digital, lo que ofrece una clave para dar lugar a oportunidades que antes no conocían o que parecían estar fuera de alcance.

"El programa DigiTruck que Close the Gap desarrolla con Huawei realiza los mayores esfuerzos para convertir un desafío en una oportunidad", sostuvo Olivier Vanden, fundador y director ejecutivo de Close The Gap. "Las ubicaciones remotas y que no están conectadas a la red pueden digitalizarse completamente a fin de generar una mayor inclusión y autonomía para los jóvenes y empoderar a las comunidades".

Además de Kenia, DigiTruck se está implementando en otros países de todo el mundo para ayudar a mejorar las habilidades digitales y cerrar la brecha digital.

Este es el segundo año consecutivo en que Huawei gana el premio GLOMO por su extraordinaria contribución a los ODS de las Naciones Unidas: en 2021, Rainforest Connection y Huawei ganaron el premio por el proyecto TECH4ALL Nature Guardian, que utiliza tecnología acústica en red para proteger especies en peligro de extinción y ecosistemas de amenazas como la tala ilegal y la caza furtiva.

Presentados por GSMA, los premios GLOMO reconocen las contribuciones innovadoras y excepcionales de organizaciones que cambian la forma en que las personas, las comunidades y las empresas interactúan y evolucionan en un mundo de prioridad digital. Cada año, los premios GLOMO se otorgan en el MWC22 Barcelona.

El MWC22 Barcelona se lleva a cabo del 28 de febrero al 3 de marzo en Barcelona, España.

