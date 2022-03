Projekt TECH4ALL DigiTruck získal cenu GSMA GLOMO za vynikající mobilní přínos k cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Projekt DigiTruck, který byl zahájen ve spolupráci s keňským operátorem Safaricom, keňským ministerstvem pro informační a komunikační technologie, organizací Computer for Schools Kenya, organizací GSMA a mezinárodní nevládní organizací Close the Gap, spadá do oblasti vzdělávání (Tech4Education) v rámci iniciativy společnosti Huawei pro podporu digitální gramotnosti TECH4ALL. Cílem projektu TECH4ALL, který je v souladu s cíli udržitelného rozvoje, je zajistit, aby v digitálním světě nikdo nezůstal pozadu, a to prostřednictvím rozvoje dovedností, aplikací a technologií v oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdraví a rozvoje.