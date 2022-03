Projeto TECH4ALL DigiTruck ganha o prêmio GSMA GLOMO por sua excelente contribuição móvel para os ODS da ONU

Lançado em parceria com o operadora queniana Safaricom, o Ministério de TIC do Quênia, Computer for Schools Kenya, GSMA e a ONG internacional Close the Gap, o projeto DigiTruck está sob o domínio educacional - Tech4Education, da iniciativa de inclusão digital TECH4ALL da Huawei. Alinhada com os ODS, a TECH4ALL tem como objetivo garantir que ninguém seja deixado para trás no mundo digital, por meio do desenvolvimento de habilidades, aplicações e tecnologias nos domínios da educação, meio ambiente, saúde e desenvolvimento.

O projeto DigiTruck foi lançado em 2019 para promover a inclusão digital em comunidades remotas e rurais do Quênia. Adapatado a partir de um contêiner de transporte usado, o DigiTruck é uma sala de aula móvel que oferece capacitação em habilidades digitais para as pessoas e as comunidades que mais necessitam. Ele tem capacidade para 20 estações de trabalho e vem equipado com computadores, tablets, smartphones e uma conexão de Internet por meio da solução de acesso sem fio fixo da Huawei – tudo alimentado completamente com energia solar, para que as comunidades que carecem de eletricidade também possam se beneficiar.

Desde o seu lançamento, já são mais de 2.300 estudantes que receberam mais de 80 mil horas de capacitação em 19 condados do Quênia. Cada curso de 40 horas abrange habilidades básicas de alfabetização digital, incluindo como usar smartphones, Internet, e-mail e softwares para escritório. Além de oferecer orientação sobre a gestão de lixo eletrônico, a capacitação também abrange uma variedade de habilidades interpessoais essenciais, como a redação de documentos comerciais, a busca de empregos on-line e como iniciar um negócio on-line.

"Estamos comprometidos em contribuir para os ODS da ONU; oferecemos conectividade, soluções inovadoras e as habilidades digitais que empoderam nossos clientes em um mundo digital. Esta vitória é um reconhecimento notável de nossos esforços juntamente com a Huawei e outros parceiros para conectar nossos clientes digitalmente", afirmou Peter Ndegwa, CEO da Safaricom.

O programa contribui significativamente para o ODS4: garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem permanente para todos. Iniciativas como o DigiTruck podem ajudar a trabalhar para alcançar outros ODSs, como a erradicação da pobreza e a igualdade de gênero. As habilidades digitais aprimoradas são essenciais para melhorar as perspectivas de emprego dos candidatos a empregos e capacitar as comunidades de baixa renda com modelos comerciais on-line – habilidades que, por sua vez, podem ajudar a tirar as pessoas da pobreza. Embora a maioria dos programas tenham como foco uma proporção igual de aprendizes do sexo masculino e feminino, também há cursos disponíveis especificamente para meninas e mulheres, para as quais a falta de habilidades digitais tende a ser mais aguda. Em 2021 e em parceria com a Women In Technology Huawei, o DigiTruck capacitou 55 mulheres no subcondado remoto de Garbatulla.

Para muitos aprendizes, a capacitação representa sua primeira experiência com a tecnologia digital, o que oferece uma chave para desbloquear oportunidades que antes não conheciam ou que pareciam estar fora de seu alcance.

"O programa DigiTruck que a Close the Gap desenvolveu com a Huawei vai além para transformar um desafio em uma oportunidade", explicou Olivier Vanden, fundador e CEO da Close The Gap. "As áreas remotas e fora da rede podem ser completamente transformadas em digitais para gerar mais inclusão e autossuficiência para os jovens e empoderar as comunidades."

Além do Quênia, o DigiTruck está sendo implementado em mais países em todo o mundo para ajudar a melhorar as habilidades digitais e reduzir a exclusão digital.

Este é o segundo ano consecutivo que a Huawei ganha o prêmio GLOMO por Contribuição de Destaque para os ODSs da ONU – em 2021, a Rainforest Connection e a Huawei ganharam o prêmio pelo projeto TECH4ALL Nature Guardian, que utiliza tecnologia acústica em rede para proteger espécies e ecossistemas ameaçados de extinção por extração ilegal de madeira e caça predatória.

Organizado pela GSMA, o prêmio GLOMO reconhece as contribuições inovadoras e destacadas das organizações que mudam a forma como as pessoas, as comunidades e as empresas interagem e evoluem em um mundo que prioriza o digital. Todos os anos, os GLOMOs são premiados no MWC22 Barcelona.

O MWC22 Barcelona é realizado de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, na Espanha. A Huawei apresentará seus produtos e soluções no estande 1H50 na Fira Gran Via Salão 1. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, aprofundaremos tópicos como tendências do setor, GUIDE para o futuro e desenvolvimento verde para visualizar o futuro das redes digitais. Para mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

FONTE Huawei

