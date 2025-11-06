El Salón de la Fama del Automóvil honra a las leyendas del lowrider, Oscar Ruelas y Eddie Soler, con las menciones por servicio distinguido 2025

DEARBORN, Michigan, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Salón de la Fama del Automóvil (AHF, por sus siglas en inglés) se enorgullece en anunciar que Oscar Ruelas y Eddie Soler, pioneros del movimiento lowrider mundial, han sido galardonados conjuntamente con la Mención por Servicio Distinguido 2025. Este honor reconoce sus contribuciones durante toda su vida al arte, la ingeniería y el impacto cultural del lowriding como expresión definitoria de la creatividad automovilística estadounidense.

El anuncio se realizó en la feria SEMA Show de Las Vegas el martes 4 de noviembre, desde el escenario central de SEMA, donde el Salón de la Fama del Automóvil reveló los nombres de los galardonados ante el público en vivo.

La pareja recibirá de manera oficial sus premios en una ceremonia especial que se celebrará durante el Salón del Automóvil de Los Ángeles el jueves 20 de noviembre de 2025.

"Oscar Ruelas y Eddie Soler han dedicado sus vidas a preservar y elevar el lowriding como una forma de arte, al unir artesanía, cultura y comunidad", afirmó Sarah Cook, presidenta del Salón de la Fama del Automóvil. "Su creatividad y su labor de mentoría han inspirado a generaciones y han ampliado el reconocimiento mundial de la expresión automovilística".

Como veteranos de la guerra de Vietnam, tanto Ruelas como Soler aportaron la disciplina, la resiliencia y la hermandad forjadas en el servicio militar a sus vidas y a su trabajo en la comunidad lowrider. Sus experiencias compartidas profundizaron su compromiso con la unidad, el respeto y la artesanía, valores que se convirtieron en fundamentales para los clubes y la cultura que ayudaron a construir.

Ruelas y Soler, cofundadores del Dukes Car Club creado en el sur de Los Ángeles a finales de la década de los cincuenta, contribuyeron a transformar un pasatiempo local en un movimiento cultural. Su trabajo sentó las bases para el auge del lowriding como símbolo de la identidad y el arte chicanos.

Más tarde, en 2004, Ruelas fundó Kustom Oldies, y continuó con su misión de honrar la tradición y la artesanía de los autos clásicos en Los Ángeles, mientras que Soler creó Old Memories Car Club en 1978, y fomentó la creación de secciones en todo el mundo y asesoró a las nuevas generaciones de constructores y entusiastas.

Su legado conjunto abarca décadas de innovación, mentoría y narración cultural. Cada vehículo que construyeron es un reflejo de la historia, el patrimonio y el orgullo.

La Mención por Servicio Distinguido (Distinguished Service Citation) es uno de los galardones más antiguos del Salón de la Fama del Automóvil, que se otorga todos los años a personas cuyos servicios y compromiso excepcionales han contribuido al avance de la industria automotriz y han inspirado a la comunidad en general.

