El Salón de la Fama del Automóvil nombra a John Krafcik como ganador del Premio al Innovador en Movilidad 2026

DEARBORN, Michigan, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Salón de la Fama del Automóvil (AHF, por sus siglas en inglés) se enorgullece de anunciar que John Krafcik ha sido seleccionado como ganador del Premio al Innovador en Movilidad 2026, otorgado por EY, en reconocimiento a su liderazgo visionario en el avance de la movilidad sostenible y las tecnologías de conducción autónoma.

El premio se entregará durante la Feria de Electrónica de Consumo (CES) en Las Vegas el martes 6 de enero de 2026, donde Krafcik será homenajeado por sus innovadoras contribuciones a la evolución del transporte mundial.

"John Krafcik ha desafiado continuamente los límites de lo posible en materia de movilidad, aunando innovación, tecnología e impacto humano", afirmó Sarah Cook, presidenta del Salón de la Fama del Automóvil. "Su liderazgo ha ayudado a redefinir la forma en que las personas se desplazan por el mundo y ha inspirado a una nueva generación de pioneros de la movilidad".

Luego de la entrega del premio, John Krafcik se unirá a Constantin Gall, líder de Aeroespacial, Defensa y Movilidad de EY, para mantener una conversación exclusiva en la que se explorará la función cambiante de la innovación en la movilidad y qué le depara el futuro a la industria mundial.

El Premio al Innovador en Movilidad (Mobility Innovator Award) del Salón de la Fama del Automóvil rinde homenaje a las personas que impulsan tecnologías revolucionarias, soluciones sostenibles e innovaciones con visión de futuro que dan forma al futuro del transporte. Entre los galardonados recientes se encuentran Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA (2023), y Chris Urmson, cofundador y CEO de Aurora Innovation (2024).

"EY se enorgullece de colaborar con el Salón de la Fama del Automóvil para rendir homenaje a visionarios audaces como John Krafcik", afirmó Constantin Gall, líder mundial de Aeroespacial, Defensa y Movilidad de EY. "Su liderazgo pionero continúa redefiniendo lo que es posible en la construcción de un ecosistema de movilidad más seguro, inteligente y sostenible".

Desde sus primeros puestos en Ford y Hyundai hasta su liderazgo pionero como CEO de Waymo, Krafcik ha estado a la vanguardia de la transformación del sector automovilístico, impulsando la tecnología de conducción autónoma, la sostenibilidad y la integración perfecta de los sistemas de movilidad que conectan a las personas y las comunidades.

El Salón de la Fama del Automóvil (Automotive Hall of Fame) celebra y rinde homenaje a personas de todo el mundo que han tenido un impacto significativo en los sectores automotriz y de movilidad a nivel mundial.

