El Salón de la Fama del Automóvil honrará a Rick Hendrick con el premio Líder de la Industria, presentado por Cox Automotive, en el New York Auto Forum

DEARBORN, Michigan, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Salón de la Fama del Automóvil (AHF, por sus siglas en inglés) mundial honrará a Rick Hendrick, presidente y director ejecutivo de Hendrick Automotive Group, con el premio Líder de la Industria en el sector de Ventas Minoristas, presentado por Cox Automotive, en el Auto Forum New York en el mes de marzo.

El premio Líder de la Industria del Salón de la Fama del Automóvil, creado en 1982, rinde homenaje a ejecutivos cuya visión, liderazgo y contribuciones han influido de forma significativa en la industria automotriz. Cox Automotive regresa por segundo año consecutivo como socio presentador y mantiene su colaboración con el Salón de la Fama del Automóvil para celebrar el liderazgo excepcional en todo el sector.

Hendrick ha sido reconocido por su extraordinario impacto en el sector de ventas minoristas de automóviles y por su liderazgo a lo largo de décadas en la creación de una de las redes de concesionarios más respetadas de Estados Unidos. La entrega del premio se llevará a cabo durante el New York Auto Forum, donde Hendrick además participará en una charla informal con Steve Rowley, presidente de Cox Automotive, para conversar sobre liderazgo, la transformación de la industria y el futuro del sector de ventas minoristas de automóviles.

"Me honra profundamente recibir este reconocimiento del Salón de la Fama del Automóvil", afirmó Hendrick. "En el transcurso de los años, he tenido el privilegio de trabajar con personas increíbles en nuestros concesionarios y equipos de carreras que mantienen los estándares más altos y se enorgullecen del servicio que brindan a nuestros clientes y comunidades. Siempre he afirmado que soy el hombre más afortunado del mundo porque puedo ganarme la vida haciendo lo que amo: vender automóviles y participar en carreras. Todo lo que hemos logrado es el resultado de compañeros de equipo talentosos, alianzas perdurables y un compromiso compartido con la excelencia en todo lo que hacemos juntos. Ahora que celebramos el 50.º aniversario de Hendrick Automotive Group en 2026, quiero expresar mi agradecimiento a todos quienes han contribuido a al éxito de nuestra organización en cada etapa".

"Rick Hendrick es el vivo ejemplo de una historia de éxito estadounidense", señaló Rowley. "Desde un solo concesionario hasta uno de los grupos automotrices más respetados de la nación, él ha construido su legado de 50 años no solo en base a cifras de ventas, sino por las relaciones que ha forjado con clientes, empleados y comunidades por igual. Su compromiso con la excelencia, la integridad y el liderazgo centrado en las personas ha establecido el estándar de lo que significa ser un gran concesionario, y su impacto en el sector automotriz permanecerá durante las próximas generaciones".

"El impacto de Rick Hendrick en el sector de ventas minoristas de automóviles es profundo y duradero. "Su compromiso con la excelencia, su visión emprendedora y la cultura que ha establecido en todo el Hendrick Automotive Group han dejado una marca indeleble en el sector", afirmó Sarah Cook, presidenta del Salón de la Fama del Automóvil. "Estamos orgullosos de reconocerlo con este honor junto con Cox Automotive y el New York Auto Forum, el que reúne a organizaciones que comparten un profundo compromiso con la celebración del liderazgo y la innovación en todo el sector automotriz".

Acerca del Salón de la Fama del Automóvil

Desde 1939, el Salón de la Fama del Automóvil ha homenajeado a más de 800 personas de todo el mundo cuyo trabajo ha transformado, innovado e impulsado el progreso del sector automotriz global. Obtenga más información en automotivehalloffame.org y siga a AHF en LinkedIn, Facebook y páginas de Instagram.

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FUENTE Automotive Hall of Fame