El Salón de la Fama del Automóvil Mundial da a conocer su promoción de 2026

DETROIT, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, el Salón de la Fama del Automóvil (AHF) anunció su promoción de 2026, en honor a los miembros cuyo liderazgo, innovación e influencia marcaron profundamente la industria automotriz mundial.

La promoción de 2026 se presentó por primera vez durante REVEAL 2026, una recepción exclusiva, que se celebró el sábado 7 de febrero de 2026 en Naples, Florida, fue presentada por JM Family Enterprises y organizada en colaboración con Naples Automotive Experience. El evento privado reunió a miembros de la junta directiva del Salón de la Fama del Automóvil, líderes del sector e invitados para celebrar el anuncio antes de comunicarlo públicamente.

La promoción de 2026 del Salón de la Fama del Automóvil incluye:

Akio Toyoda, por redefinir el liderazgo mundial en el sector automotriz mediante una filosofía centrada en el conductor y por devolver la pasión, el rendimiento y el propósito a la movilidad moderna

Giampaolo Dallara, por su excelencia pionera en ingeniería en el automovilismo y por fundar uno de los fabricantes de automóviles de carreras más influyentes del mundo

Harold Goddijn, Corinne Vigreux, Peter Frans Pauwels y Pieter Geelen, los fundadores de TomTom, por transformar la tecnología de navegación y redefinir la forma en que se mueve el mundo

Tom Barrett y Russ Jackson de Barrett-Jackson, por revolucionar el sector de las subastas de automóviles de colección y realzar la cultura automotriz a escala mundial

"La incorporación al Salón de la Fama del Automóvil es el mayor honor que se concede en la industria automotriz mundial, y la promoción de 2026 ejemplifica la visión, la audacia y el impacto duradero que representa ese honor", afirmó Sarah Cook, presidenta del Salón de la Fama del Automóvil. "Estos miembros no solo han marcado al sector en su época, sino que también han inspirado a generaciones de ingenieros, líderes y entusiastas de todo el mundo".

La ceremonia formal de incorporación al Salón de la Fama del Automóvil, presentado por MEMA, se celebrará en el centro de Detroit, Míchigan, en The Department at Hudson's, el miércoles 23 de septiembre de 2026. La prestigiosa ceremonia de etiqueta reunirá a los nuevos miembros, líderes mundiales de la industria automotriz, socios e invitados en una velada para celebrar la excelencia, el legado y la innovación.

"El proceso de selección del Salón de la Fama del Automóvil es riguroso y profundamente intencionado", declaró Jon Husby, presidente de la junta directiva del Salón de la Fama del Automóvil, miembro del Comité de Nominaciones a los Premios y CEO de ADAC. "Cada integrante de la promoción de 2026 fue seleccionado por sus contribuciones duraderas a la movilidad y su influencia para el futuro de la industria automotriz. Nos complace darles la bienvenida a este distinguido círculo mundial".

Luego de REVEAL 2026, el anuncio lanza oficialmente el Road to Induction (Camino a la incorporación) del Salón de la Fama del Automóvil, una experiencia de varios meses de duración lleno de historias, participación y colaboración, diseñado para honrar los logros de cada uno de los nuevos miembros mediante contenido digital, entrevistas, colaboraciones y activaciones en directo que culminarán en la ceremonia de septiembre.

Acerca del Salón de la Fama del Automóvil

Desde 1967, el Salón de la Fama del Automóvil ha incorporado a más de 300 personas de todo el mundo y reconoce a aquellas cuyo trabajo ha cambiado, innovado y hecho avanzar la industria automotriz a nivel mundial.



