La última oferta de la marca se encuentra entre las tres mejores para el codiciado honor de la industria

- El nuevo sedán compacto establece nuevos estándares de diseño, tecnología y espacio

- El K4 sigue los pasos de los EV9, EV6 y Telluride de Kia, ganadores del NACTOY

LOS ÁNGELES, 22 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- El Kia K4, el nuevo vehículo deportivo de lujo que se entregará en el Salón del Automóvil de Nueva York 2025, ha sido nombrado uno de los tres finalistas de los premios North American Car of the Year (NACTOY) 2025™1. Esta noticia, anunciada en el Salón del Automóvil de Los Ángeles, llega tras los dos premios NACTOY consecutivos que obtuvieron los vehículos utilitarios totalmente eléctricos Kia EV6 y EV9, respectivamente. Y hace cinco años, el popular SUV Telluride de la marca obtuvo el mismo reconocimiento como finalista de NACTOY antes de ganar el prestigioso premio.

EL SEDAN KIA K4 ES NOMBRADO FINALISTA PARA EL PREMIO AUTO NORTEAMERICANO DEL AÑO 2025™ (NACTOY) (PRNewsfoto/Kia America)

Los jurados de NACTOY votan a los finalistas después de pasar meses conduciendo docenas de vehículos nuevos a lo largo del año. Para ser elegibles, los vehículos deben ser completamente nuevos o sustancialmente nuevos. Los premios NACTOY se llevarán a cabo el 10 de enero del 2025, en el Salón del Automóvil de Detroit y los ganadores serán en las categorías de automóviles, camiones y vehículos utilitarios.

El sedán compacto K4 ofrece tecnología superior al segmento, incluidos hasta 29 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS),[2] Un alto nivel de refinamiento y un espacio para la cabeza y las piernas en la parte trasera líderes en su clase[3]. El disponible motor turboalimentado y la suspensión trasera multibrazo estándar en el modelo GT-Line brindan una experiencia detrás del volante atractiva y llena de energía.



Superando las expectativas de conectividad y tecnología en su segmento, el K4 trae de serie conectividad inalámbrica Apple CarPlay[4] y Android Auto[5] y una cabina con pantalla multisegmento disponible con una combinación de casi 30 pulgadas de instrumentación digital[6]. Servicios disponibles como Llave Digital 2.0,[7] Audio premium Harman Kardon[8], y un amplio techo corredizo ayudan a definir el carácter premium del K4. El K4 está disponible en cinco niveles de equipamiento: LX, LXS, EX, GT-Line y GT-Line Turbo.

Kia América - sobre nosotros

Kia América, con sede en Irvine, California, sigue encabezando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo de 2024 según TIME. Kia es el "socio automotriz oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de más de 775 concesionarios en los EE. UU., incluidos varios automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los EE. UU.*.

1 Los premios North American Car, Utility, and Truck of the Year (NACTOY) Awards™ son una marca registrada de North American Car and Truck of the Year Corporation.

2 Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen a una conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos que rodean el vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

3 Espacio para las piernas y espacio para la cabeza en la segunda fila líderes en su clase: comparación basada en datos disponibles públicamente sobre espacio para las piernas y espacio para la cabeza en la segunda fila en sedanes compactos 2024/2025 a noviembre de 2024. Clase de sedán compacto según la definición de la segmentación de Kia.

4 Apple® y Apple CarPlay® son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. Apple CarPlay® funciona con el servicio de datos móviles de su teléfono inteligente. Se aplicarán las tarifas de datos normales.

5 La interfaz de usuario del vehículo es un producto de Google y se aplican sus términos y declaraciones de privacidad. Requiere la aplicación Android Auto en la tienda Google Play y un teléfono inteligente compatible con Android con Android 5.0 Lollipop o una versión posterior. Se aplican tarifas de plan de datos. Android, Android Auto y Google Play son marcas comerciales de Google LLC o sus afiliadas.

6 Compuesto por una pantalla de instrumentos de 12,3", una pantalla de climatización de 5" y una pantalla táctil de infoentretenimiento de 12,3". La conducción distraída puede provocar la pérdida de control del vehículo. Al conducir un vehículo, nunca utilice un sistema del vehículo que le haga perder la concentración en la conducción segura.

7 Kia Digital Key requiere una suscripción a Kia Connect y un dispositivo inteligente compatible con un plan de datos activo. Es posible que se apliquen tarifas normales de servicio celular al usar un dispositivo inteligente.

8 Harman Kardon es una marca registrada de Harman International Industries, Incorporated.

