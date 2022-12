El Servicio Postal está listo para la semana más congestionada de 2022

Esta es la semana más congestionada para correspondencia, envíos y entregas de la temporada.

WASHINGTON, 12 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Esta es la última semana para enviar regalos y saludos festivos por correo según las fechas límite recomendadas. La cantidad de clientes en todas las oficinas postales ha estado aumentando constantemente desde el 5 de diciembre, y se espera que esta semana sea la más congestionada.

El Servicio Postal se ha estado preparando para el pico de las fiestas —el tiempo entre el viernes negro y el día de Año Nuevo— desde enero, aprovechando las inversiones y las mejoras en la estrategia de organización realizadas antes de la exitosa temporada de envíos y correspondencia navideños 2021.

Los preparativos incluyen convertir a 100,000 trabajadores a tiempo completo desde principios de 2021, con más de 41,000 trabajadores a tiempo parcial que desde enero de 2022 trabajarán a tiempo completo. En octubre comenzó una jornada nacional para contratar a otros 20,000 empleados de temporada, se ha agregado un espacio adicional de 10.5 millones de pies cuadrados a la red para procesar paquetes, se han abierto 23 anexos temporales de máximo volumen, además de los 48 anexos de apoyo de paquetes abiertos para el pico 2021, y hemos instalado 137 máquinas nuevas de clasificación de paquetes. Esto lleva el total de la organización a 249 nuevas máquinas de procesamiento desde el lanzamiento del plan Delivery for America en marzo de 2021. El nuevo equipo combinado con mayores mejoras operativas y de red ampliarán la capacidad de procesamiento de paquetes de la organización a 60 millones de paquetes por día.

Al igual que en años anteriores, la entrega en domingo se ha ampliado en determinadas ubicaciones que experimentan altos volúmenes de paquetes. El Servicio Postal ya hace entregas de paquetes los días domingo en la mayoría de las principales ciudades. Los carteros también entregarán paquetes Priority Mail Express el día de Navidad en determinadas zonas por una tarifa adicional.

Empaque sin salir de casa

Si prefiere encargarse del envío de sus obsequios desde la comodidad de su casa, puede utilizar la función Click-N-Ship en usps.com. Los clientes pueden solicitar cajas gratuitas de Priority Mail*, imprimir etiquetas de envío, comprar franqueo e incluso solicitar la recogida gratuita de paquetes al día siguiente. Y, por supuesto, usps.com siempre está abierto.

*Las cajas se entregan dentro de los Estados Unidos con su correo habitual, por lo general, en un plazo de 7 a 10 días hábiles. Para conocer más detalles y las exclusiones que aplican, así como para hacer pedidos, visite store.usps.com/store. Los clientes pueden programar la recogida gratuita para el siguiente día de entrega al mismo tiempo en que su cartero entregue el correo. La recogida a pedido está disponible por una tarifa adicional. Consulte usps.com/pickup para obtener más información.

Plazos para envíos en la temporada festiva 2022

El Servicio Postal recomienda los siguientes plazos para envíos con intención de entrega antes del 25 de diciembre a las Oficinas Postales de la Fuerza Aérea/Ejército, de la Armada o del Cuerpo Diplomático (APO/FPO/DPO), así como a direcciones nacionales*:

16 de diciembre: APO/FPO/DPO ( excepto del código postal 093 ) servicio USPS Priority Mail Express Military

) servicio USPS Priority Mail Express Military 17 de diciembre: servicio USPS Retail Ground

17 de diciembre: servicio First-Class Mail (incluidas tarjetas de felicitación)

17 de diciembre: paquetes First-Class (hasta 15.99 onzas)

19 de diciembre: servicio Priority Mail

22 de diciembre: servicio Priority Mail Express*

Alaska

18 de diciembre, Alaska hacia/desde Estados Unidos Continental: First-Class Mail y Priority Mail

hacia/desde Estados Unidos Continental: First-Class Mail y Priority Mail 21 de diciembre, Alaska hacia/desde Estados Unidos Continental: Priority Mail Express

Hawái

17 de diciembre, Hawái hacia/desde el continente: First-Class Mail y Priority Mail

21 de diciembre, Hawái hacia/desde el continente: Priority Mail Express

*No es garantía, a menos que se indique lo contrario. Las fechas son para entrega estimada antes del 25 de diciembre. La fecha de entrega real puede variar según el origen, el destino, la fecha y hora de aceptación de la Oficina Postal, entre otras condiciones. Se aplican algunas restricciones. En el caso de los paquetes enviados por Priority Mail Express entre el 22 y el 25 de diciembre, la garantía de reembolso se aplica únicamente si el envío no se entregó o no se intentó realizar la entrega dentro de dos días hábiles.

Recordatorios importantes

Los paquetes que contengan aparatos electrónicos usados u otros materiales peligrosos, en particular las baterías de iones de litio, ahora deben enviarse por transporte de superficie a través de Parcel Select Ground, USPS Retail Ground, Parcel Return Service o Ground Return Service.

Ciertos artículos pueden estar sujetos a restricciones o prohibiciones si se envían por correo. Vea la lista de correos peligrosos, restringidos y perecederos , o pida a un empleado del Servicio Postal más información sobre lo que se puede y no se puede enviar a través del correo.

lista de , o pida a un empleado del Servicio Postal más información sobre lo que se puede y no se puede enviar a través del correo. El correo y los paquetes que pesen más de 10 onzas o tengan un grosor de más de media pulgada y utilicen estampillas como franqueo no pueden depositarse en un buzón de recogida ni dejarse para que los recoja un transportista. En lugar de eso, llévelos a un empleado minorista en cualquiera de nuestras más de 34,000 sucursales de la oficina postal. Este requerimiento no se aplica a los clientes de Click-N-Ship.

Consejos adicionales

El Servicio Postal ofrece consejos de envío en 10 guías prácticas en video. Cada video dura menos de tres minutos y explica un tema diferente, como la forma correcta de indicar la dirección, cómo enviar los paquetes correctamente y cómo empacar una caja para que los artículos lleguen con seguridad.

Puede encontrar más información y noticias, incluidos los plazos para todos los envíos de paquetes y correspondencia nacional, internacional y militar, en la página web de la Sala de Prensa del Servicio Postal para la temporada festiva: usps.com/holidaynews.

En general, el Servicio Postal no recibe dinero recaudado vía impuestos para sus gastos de operación y depende exclusivamente de la venta de franqueo, productos y servicios para financiar sus operaciones.

Tenga en cuenta que el Servicio Postal de los Estados Unidos es un establecimiento federal independiente, que debe autofinanciarse y atender a todas las comunidades estadounidenses a través de la entrega asequible, confiable y segura de correo y paquetes a más de 163 millones de direcciones seis, y a menudo siete, días a la semana. Supervisado por una junta de gobernadores bipartidista, el Servicio Postal está implementando un plan de transformación a 10 años,Delivering for America, a fin de modernizar la red postal, recuperar la sostenibilidad financiera a largo plazo, mejorar radicalmente el servicio en todas las categorías de correo y envío y mantener a la organización como una de las marcas más valiosas y confiables de los Estados Unidos.

