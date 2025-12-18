La estampilla conmemorativa de la fundación del estado de Colorado se emitirá el 24 de enero

La noticia sobre la estampilla "Forever" se está compartiendo en las redes sociales con el hashtag #ColoradoStamp .

El U.S. Postal Service conmemorará el 150 aniversario de Colorado con la emisión de la estampilla conmemorativa de la fundación del estado de Colorado, una estampilla "Forever" con una fotografía de la Jagged Mountain (montaña dentada) realizada por el fotógrafo naturalista John Fielder. El evento del primer día de emisión es gratuito y abierto al público.

La presentación de la estampilla se celebra de forma conjunta con la inauguración de la exhibición " Mountains Majesty: On the Summit with John Fielder " (La majestuosidad de las montañas: en la cima con John Fielder).

Antecedentes: