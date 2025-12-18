La estampilla conmemorativa de la fundación del estado de Colorado se emitirá el 24 de enero
Qué se celebra:
|
El U.S. Postal Service conmemorará el 150 aniversario de Colorado con la emisión de la estampilla conmemorativa de la fundación del estado de Colorado, una estampilla "Forever" con una fotografía de la Jagged Mountain (montaña dentada) realizada por el fotógrafo naturalista John Fielder. El evento del primer día de emisión es gratuito y abierto al público.
|
Quiénes:
|
La honorable Amber F. McReynolds, presidenta de la
Junta directiva del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS)
Funcionaria encargada
|
Cuándo:
|
Sábado 24 de enero, a las 9:00 a. m., hora de montaña
|
Dónde:
Confirmar asistencia:
|
1200 Broadway
Denver, Colorado 80203
La presentación de la estampilla se celebra de forma conjunta con la inauguración de la exhibición "Mountains Majesty: On the Summit with John Fielder" (La majestuosidad de las montañas: en la cima con John Fielder).
Se anima a los asistentes a inscribirse en un: usps.com/coloradostamp
|
Antecedentes:
|
Colorado celebra su 150 aniversario como estado en 2026. Se convirtió en el estado número 38 de la Unión el 1 de agosto de 1876.
Colorado es famoso por sus impresionantes paisajes y la asombrosa belleza de las majestuosas Montañas Rocosas. El nombre "Colorado" proviene de "de color rojo (o rojizo)", que es como los exploradores españoles describieron el limo del río Colorado.
Apodado el "Estado Centenario", Colorado se unió a la Unión 100 años después de que Estados Unidos declarara su independencia de Gran Bretaña. Su altitud media es de aproximadamente 6,800 pies, la más alta de todos los estados.
Colorado es conocido por sus estaciones y complejos de esquí famosos a nivel mundial y por sus más de 39,000 millas de rutas de senderismo. Cuenta con numerosos parques estatales y cuatro parques nacionales: Rocky Mountain, Black Canyon of the Gunnison, Great Sand Dunes y Mesa Verde. Las reservas forestales, los monumentos nacionales y las áreas de vida silvestre también ofrecen infinitas oportunidades para disfrutar de aventuras durante las cuatro estaciones del año. Colorado cuenta con cientos de pueblos fantasma, numerosas cervecerías artesanales y muchos museos, como el History Colorado Center, el Denver Art Museum, el Ute Indian Museum, el Cripple Creek Historic District Museum, el Denver Museum of Nature and Science y el U.S. Olympic and Paralympic Museum. Además, el estado es sede de un próspero movimiento alimentario local, que incluye una colaboración entre centros alimentarios y organizaciones sin fines de lucro dedicadas a ampliar el acceso a alimentos cultivados y producidos a nivel local.
Los numerosos yacimientos arqueológicos repartidos por todo Colorado dan testimonio de la riqueza y complejidad de los pueblos que han forjado el patrimonio del estado. Los antiguos pobladores de Pueblo construyeron numerosas y espectaculares localidades de piedra llamadas "viviendas en los acantilados" en la parte suroeste del estado. Muchas otras tribus nativas estadounidenses, entre ellas los utes, cheyennes, arapajos, apaches, comanches, kiowas, pawnees, shoshones y lakotas, han tenido y siguen teniendo su hogar en Colorado.
