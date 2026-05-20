EL SHREDDED BEEF DIPPING TACO DE TACO BELL® REGRESA CON UNA EXPERIENCIA IRRESISTIBLE Y LLENA DE SALSA

Con carne desmenuzada de primera calidad, braseada lentamente, y sabores inspirados en la birria, este favorito de los fans regresa por tiempo limitado con una combinación irresistible de queso derretido, carne jugosa, textura crujiente y mucha salsa en cada bocado, junto a las nuevas Shredded Beef Nacho Fries.

Resumen:

Taco Bell trae de vuelta el Shredded Beef Dipping Taco, favorito entre los fans e inspirado en la birria que dejó un recuerdo inolvidable con cada inmersión y cada bocado.

El taco ofrece la mordida perfecta, combinando carne desmenuzada braseada lentamente, una irresistible mezcla de tres quesos derretidos y salsa cremosa de jalapeño dentro de una tortilla crujiente sellada con queso en el exterior, y acompañando con una rica salsa roja que realza cada mordida llena de sabor.

Las nuevas Shredded Beef Nacho Fries hacen su debut, llevando la misma carne desmenuzada de primera calidad, braseada lentamente, sobre las legendarias Nacho Fries de Taco Bell.

Disponible en todo el país por tiempo limitado a partir del 21 de mayo en los restaurantes participantes, y se puede pedir a la carta o como parte del $9* Discovery Luxe Box.

Puedes encontrar las imágenes de Shredded Beef Dipping Taco y Shredded Beef Nacho Fries AQUÍ.

IRVINE, Calif., 20 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hay sabores que son imposibles de olvidar, y cuando uno de los favoritosde los fans regresa al menú, siempre es motivo de celebración. Por eso, Taco Bell trae de vuelta el Shredded Beef Dipping Taco inspirado en la birria, una creación irresistible donde el queso, la carne, lo crujiente y la salsa se combinan en la mordida perfecta. Preparado con carne desmenuzada de primera calidad, braseada lentamente, está hecho para ofrecer el máximo sabor y una experiencia perfecta para disfrutar hasta el último bocado.

El Shredded Beef Dipping Taco, uno de los favoritos de los fans, regresa al menú junto a las nuevas Shredded Beef Nacho Fries

Por primera vez, Taco Bell presenta las nuevas Shredded Beef Nacho Fries, llevando sus icónicas papas fritas al siguiente nivel con la misma carne desmenuzada de primera calidad, braseada lentamente. Ambos productos estarán disponibles en todo el país en los restaurantes participantes a partir del 21 de mayo, por tiempo limitado.

La receta para el bocado perfecto

Desde el primer bocado hasta el último, el Shredded Beef Dipping Taco y las Shredded Beef Nacho Fries de Taco Bell combinan sabores y texturas irresistibles en perfecta armonía, gracias a la cuidadosa selección de ingredientes que hacen que cada bocado valga la pena.

El Shredded Beef Dipping Taco combina carne desmenuzada de primera calidad, braseada lentamente, con una mezcla de tres quesos y salsa cremosa de jalapeño, todo envuelto en una tortilla de maíz blanco con queso tostado y dorado por fuera. Servido con una sabrosa salsa roja para sumergir, ofrece la experiencia perfecta para disfrutar cada mordida, combinando ingredientes llenos de sabor y texturas cremosas y crujientes inspiradas en la esencia de la birria, al estilo único de Taco Bell. Disponible por $3.99.

Las nuevas Shredded Beef Nacho Fries llevan la misma carne desmenuzada de primera calidad, braseada lentamente, sobre las legendarias Nacho Fries de Taco Bell, acompañadas de pico de gallo, una mezcla de tres quesos, salsa de queso nacho y una salsa cremosa de jalapeño. El resultado es una combinación abundante, llena de salsa y sabor, perfecta para disfrutar en cada bocado y seguir volviendo por más. Disponible por $5.49.*

Un bocado inspirado en la birria, al estilo Taco Bell

El Shredded Beef Dipping Taco se ganó el título de favorito de los fans al ofrecer una mordida irresistible, perfecta para sumergir e inspirada en la birria, la carne cocinada lentamente y sazonada que tradicionalmente se sirve con consomé para sumergir. El resultado es una creación imposible de olvidar, diseñada para ofrecer la combinación perfecta de textura crujiente y sabor en cada mordida antojadiza. Su regreso responde a la pasión de los fans, porque hay favoritos demasiado buenos para disfrutarse solo una vez.

"Nos encanta cuando un taco como este se convierte en mucho más que un simple bocado, porque se trata de cómo cada ingrediente se une para crear algo especial", dijo Liz Matthews, directora global de innovación culinaria de Taco Bell. "Este taco está lleno de sabor, tiene una textura crujiente y mucho queso derretido, y cuando lo sumerges en la sabrosa salsa roja, cada mordida del Shredded Beef Dipping Taco se siente como una explosion de sabor."

Los fans pueden pedir el Shredded Beef Dipping Taco a la carta o como parte del $9* Discovery Luxe Box, que incluye un Cheesy Bean and Rice Burrito, un Doritos® Locos Tacos, chips con salsa de queso nacho, y una bebida mediana.

Para más información, visita TacoBell.com o sigue a Taco Bell en redes sociales.

*En los restaurantes participantes de EE. UU. por tiempo limitado (cuando corresponda), hasta agotar existencias. Contacta a los restaurantes para consultar precios, horarios y participación, ya que pueden haber diferencias. Se aplicarán impuestos. Los precios aumentan con pedido con entrega a domicilio. En los combos y cajas, las bebidas no incluyen freezes ni bebidas especiales.

Acerca de Taco Bell Corp.

Durante más de 64 años, Taco Bell ha ofrecido platos inspirados por la comida mexicana apetecibles a las masas, y hace poco fue reconocida por Fast Company como una de las compañías más innovadoras del mundo, por TIME como una de las compañías más influyentes, y por Nation's Restaurant News como una marca icónica. Para saber más sobre Taco Bell, visita nuestro sitio web en www.TacoBell.com, nuestra sección de noticias en www.TacoBell.com/news o mira www.TacoBell.com/popular-links. También puedes mantenerte al tanto de todo lo relacionado con Taco Bell al seguirnos en LinkedIn, TikTok, X, Instagram, Facebook y al suscribirte a nuestro canal de YouTube.

Jacqueline Cisneros – Taco Bell Corp.

[email protected]

Rosie Herzog – Edelman

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2983944/Taco_Bell_Shredded_Beef_Dipping_Taco_and_Nacho_Fries.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348276/5979505/TacoBell_Logo_Horizontal_Color_Logo.jpg

FUENTE Taco Bell Corp.