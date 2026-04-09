Karsans autonomer e-ATAK wurde auf stark befahrenen Strecken in Paris getestet und zugelassen

ISTANBUL, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Karsan, die weltweit führende technologieorientierte Mobilitätsmarke im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs der nächsten Generation, hat ein sechsmonatiges umfassendes Projekt mit der RATP-Gruppe, einem der führenden öffentlichen Verkehrsunternehmen in Paris, Frankreich, erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Projekts legte das Fahrzeug unter realen städtischen Bedingungen – einschließlich des fließenden Verkehrs und der Anwesenheit von Fußgängern – bei einer durchschnittlichen täglichen Betriebszeit von fünf Stunden rund 3.000 Kilometer im autonomen Fahrbetrieb zurück. Im Rahmen des Projekts durchlief der autonome e-ATAK erfolgreich umfassende technische Validierungsverfahren, die auf der Teststrecke von UTAC, einer der führenden französischen Organisationen für Fahrzeugprüfung und -zertifizierung, durchgeführt wurden. Aufgrund der erzielten Ergebnisse erhielt das Fahrzeug die landesweite Testgenehmigung der DGEC, der für Test- und Zulassungsverfahren im Bereich der autonomen Mobilität zuständigen Stelle des französischen Verkehrsministeriums, und erhielt damit die Genehmigung, autonome Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr in Frankreich durchzuführen. Mit dem Hinweis, dass das Projekt auf einer der verkehrsreichsten und wichtigsten Strecken in Paris durchgeführt wurde, erklärte Karsan-CEO Okan Baş: „Unser Fahrzeug hat seine Betriebsfähigkeit unter Beweis gestellt, indem es anspruchsvolle Fahrszenarien wie die Navigation im gemischten Verkehr, präzises Parken an Haltestellen und die Echtzeit-Interaktion mit Ampeln und Kreuzungen erfolgreich getestet hat. „Während der sechsmonatigen Testphase erreichte das Fahrzeug eine Erfolgsquote von 98 % beim autonomen Fahren ohne Eingreifen des Fahrers. Diese Quote ist ein konkreter Beweis für die hohe Zuverlässigkeit und Betriebsreife unserer autonomen Lösung."

RATP Paris

Mit seiner Vision „Staying One Step Ahead in the Future of Mobility" gestaltet Karsan, ein Pionier bei der globalen Transformation des öffentlichen Nahverkehrs, die Dynamik der Branche durch seine autonomen Initiativen weiterhin neu. In diesem Zusammenhang wurde Karsan, das Tests führender globaler Behörden erfolgreich bestanden hat, im autonomen Fahrmodus auf der stark befahrenen und kritischen Route 393 in Paris aktiv getestet.

Karsans autonomer e-ATAK erlangt weltweite Anerkennung durch die Testzulassung des französischen Verkehrsministeriums

Der von Karsan in Zusammenarbeit mit seinem Technologiepartner ADASTEC entwickelte autonome e-ATAK hat ein sechsmonatiges Langzeitprojekt mit der RATP-Gruppe (Régie Autonome des Transports Parisiens), einem der führenden öffentlichen Verkehrsbetriebe mit Sitz in Paris, Frankreich, erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Projekts legte das Fahrzeug rund 3.000 Kilometer im autonomen Fahrbetrieb unter realen städtischen Bedingungen zurück, darunter im fließenden Verkehr und in Umgebungen mit anderen Fahrzeugen und Fußgängern – bei durchschnittlich 5 Stunden aktivem Betrieb pro Tag. Die erreichte autonome Fahrquote von 98 % belegte die hohe Zuverlässigkeit und Betriebsreife der Lösung im Praxiseinsatz. Die Testaktivitäten im Rahmen des Projekts wurden von der RATP auf der Teststrecke der UTAC durchgeführt. Nach umfassenden Bewertungen unter der Aufsicht der französischen Regulierungsbehörden erhielt das Projekt die landesweite Testgenehmigung von der DGEC, der für Genehmigungsverfahren im Bereich der autonomen Mobilität zuständigen Behörde des französischen Verkehrsministeriums. Mit dieser Genehmigung erhielt der autonome e-ATAK den Status „Betriebsgenehmigung" für den autonomen Betrieb im offenen Verkehr. In dieser Hinsicht hat sich das Projekt als eine der wegweisenden und maßgeblichen Anwendungen für den autonomen öffentlichen Nahverkehr in Europa positioniert, die eine behördliche Genehmigung unter realen Verkehrsbedingungen erhalten hat.

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