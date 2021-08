El sistema piloto de control remoto inteligente de grúas torre 5G de Zoomlion completa su primera tarea de elevación a nivel mundial

Instalado de manera remota e inteligente, el sistema se desarrolló con base en el proyecto de grúas torre no tripuladas de Zoomlion con el apoyo de la tecnología 5G avanzada de Henan Telecom. El sistema hace posible el control remoto inteligente que reemplaza las operaciones anteriores a gran altura o a nivel del suelo. Esto solventa la brecha en el elevación remota inteligente de grúas torre, promueve la restauración de grúas torre, modifica el método de construcción, mejora el entorno de trabajo para el operador y reduce la intensidad de la mano de obra para garantizar la seguridad personal.

El sistema consta de cuatro sistemas de vanguardia:

Sistema integral de vigilancia por video : permite la observación integral y desde múltiples ángulos del movimiento de la grúa y del área circundante (incluidos los puntos ciegos ), lo que mejora la comodidad en la operación y garantiza la seguridad de la construcción;

: permite la observación integral y desde múltiples ángulos del movimiento de la grúa y del área circundante (incluidos los puntos ciegos ), lo que mejora la comodidad en la operación y garantiza la seguridad de la construcción; Sistema de seguimiento visual inteligente del gancho de grúas torre : compuesto por cámaras infrarrojas y equipos de detección digital, este sistema mejora la precisión de elevación y reduce efectivamente los riesgos ocultos de seguridad durante el proceso de elevación;

: compuesto por cámaras infrarrojas y equipos de detección digital, este sistema mejora la precisión de elevación y reduce efectivamente los riesgos ocultos de seguridad durante el proceso de elevación; Sistema digital de monitoreo del estado de la grúa torre : los diferentes sensores pueden monitorear y mostrar todos los parámetros, incluyendo la altura del brazo, la velocidad del viento, la temperatura y la humedad, y pueden predecir el recorrido del movimiento para evitar el peligro y proteger la seguridad del operador;

: los diferentes sensores pueden monitorear y mostrar todos los parámetros, incluyendo la altura del brazo, la velocidad del viento, la temperatura y la humedad, y pueden predecir el recorrido del movimiento para evitar el peligro y proteger la seguridad del operador; Sistema de envío inteligente y anticolisión: utiliza la baja latencia y estabilidad de la red 5G, integra cámaras binoculares y combina tecnologías de IA y visión informática para detectar obstáculos que se encuentran a menos de 10 metros del gancho.

Impulsada por la estrategia "Product 4.0A" de Zoomlion, la empresa ha implementado con éxito la tecnología 5G en grúas torre, grúas, camiones de bombeo y excavadoras, así como a las actualizaciones inteligentes de las líneas de producción y fábricas inteligentes de la empresa.

A futuro, Zoomlion trabajará sin descanso con las principales empresas de 5G para acelerar su transformación digital y actualizarse, en una apuesta por construir fábricas inteligentes de clase mundial y promover aún más las actualizaciones inteligentes de sus productos.

Acerca de Zoomlion

Fundada en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) es una empresa de fabricación de equipos de alta gama que integra maquinaria de ingeniería, maquinaria agrícola y servicios financieros. En la actualidad, la compañía comercializa 568 productos de última tecnología, organizados en 70 líneas que abarcan once importantes categorías.

Enlaces relacionados

www.zoomlion.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1596229/image_1.jpg

FUENTE Zoomlion

Related Links

www.zoomlion.com



SOURCE Zoomlion