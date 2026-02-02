El Tacoma hace historia... ¡Nuevamente!

Toyota Tacoma es elegida Truck of Texas (Camioneta de Texas) por segundo año consecutivo en el Truck Rodeo anual de la Asociación de Escritores de Automovilismo de Texas

PLANO, Texas, 28 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La cuarta generación de la Toyota Tacoma hizo historia el año pasado al convertirse en la primera camioneta pickup mediana en ganar el premio Truck of Texas otorgado por la Asociación de Escritores de Automovilismo de Texas (TAWA). En 2026, superó su propio récord al ganar por segunda vez consecutiva el título Truck of Texas otorgado por la TAWA en su 32.ª edición anual del evento Texas Truck Rodeo. Esta es la cuarta vez en cinco años que una camioneta Toyota obtiene el máximo galardón en el Truck Rodeo, tras los éxitos de la Toyota Tundra de tamaño completo en 2022 y 2024.

"Es fantástico ver que Tacoma vuelve a ganar el premio Truck of Texas por segundo año consecutivo. Cierra un gran 2025 con su mejor año en ventas, y continúa su racha como la camioneta mediana más popular en EE. UU. durante los últimos 21 años consecutivos", afirmó Brock Cartlidge, gerente sénior de Marketing y Comunidades de Vehículos de Toyota. "Agradecemos a los miembros de TAWA que hayan reconocido a Tacoma como la primera Truck of Texas de un segmento distinto al de las camionetas pickup de tamaño completo".

La cuarta generación de la camioneta Tacoma debutó en la primavera de 2023 con dos nuevos sistemas de propulsión, incluido el sistema híbrido i-FORCE MAX, con una potencia total de sistema de hasta 326 caballos y un impresionante par motor de 465 libra pie, lo que supone un aumento del 75 % en el par motor en comparación con la generación anterior de camionetas con motor V-6. Tacoma es diseñada por Calty Design Research en California, fabricada por TMNA R&D en Ann Arbor y ensamblada para Norteamérica y ofrece 11 versiones únicas que se adaptan a diversos estilos de vida y necesidades de los clientes. La versión Trailhunter se basa en la legendaria credibilidad todoterreno y de travesía de Toyota, con una ingeniería específica y componentes potentes.

El modelo TRD Pro, inspirado en Baja, estrenó el asiento IsoDynamic Performance, pionero en su segmento, que mejora el control y la comodidad en la conducción todoterreno, mientras que el modelo Trailhunter es un vehículo todoterreno desarrollado de fábrica desde cero con el último equipamiento todoterreno integrado de ARB, Old Man Emu y RIGID.

El Texas Truck Rodeo de la TAWA reúne todos los años a periodistas para evaluar las últimas camionetas y SUV de los fabricantes de automóviles, en un circuito todoterreno y en un recorrido por la calle. El evento de otoño se celebró en la pista de carreras Eagles Canyon en Decatur, Texas. Se evaluaron los interiores, exteriores, valor, rendimiento y atractivo para el público de los vehículos de los principales fabricantes del mundo.

"Obtener el galardón Truck of Texas por segundo año consecutivo destaca cómo la Toyota Tacoma sigue siendo un referente en cuanto a durabilidad, capacidad y rendimiento en el mundo real, según la valoración de la Asociación de Escritores de Automovilismo de Texas", afirmó Cory Fourniquet, presidente de TAWA.

TAWA es una asociación sin fines de lucro con sede en Texas para periodistas de automovilismo que promueve el profesionalismo y la calidad en el periodismo desde hace más de dos décadas. TAWA ha crecido hasta convertirse en una de las asociaciones de periodistas de automovilismo más reconocida y con mayor influencia en EE. UU. El grupo organiza dos eventos anuales: Texas Auto Roundup y el Texas Truck Rodeo, que permiten a sus miembros probar vehículos de diferentes fabricantes en un mismo lugar, en una fecha específica.

