Toyota celebra a los deportistas de invierno y embajadores deportivos del equipo Toyota mientras se preparan para competir al más alto nivel en deporte internacional

PLANO, Texas, 1 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota reconoce con orgullo a los deportistas del equipo Toyota para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno y a los embajadores deportivos de Toyota U.S. Ski & Snowboard por su dedicación, rendimiento y compromiso con la excelencia mientras continúan su trayectoria competitiva.

"Toyota se enorgullece de apoyar a nuestros deportistas del equipo Toyota y a los embajadores deportivos de U.S. Ski & Snowboard de manera significativa, tanto en las competiciones como en su vida cotidiana", declaró Dedra DeLilli, vicepresidente de Comunicaciones de Marketing de Toyota Motor North America. "A lo largo de los años, estos deportistas de primer nivel han enfrentado contratiempos y logros, grandes y pequeños. Los homenajeamos por su empuje y determinación, y nos complace formar parte de su trayectoria".

Toyota continúa apoyando a los deportistas mediante colaboraciones duraderas con organismos nacionales reguladores, como U.S. Ski & Snowboard con la serie Toyota U.S. Grand Prix, USA Track & Field mediante eventos de campeonato con la marca Toyota y USA Swimming mediante eventos con derechos como los Campeonatos Nacionales Toyota y el Toyota U.S. Open.

Además de sus colaboraciones con organismos nacionales de gobierno (NGB), desde 2017, Toyota Racing Development (TRD) colabora con deportistas paralímpicos estadounidenses para aplicar ingeniería y tecnología de rendimiento al entrenamiento y la competición, lo que incluye trabajar con el esquiador alpino paralímpico del equipo Toyota, Andrew Kurka, en un esquí adaptado a medida que estrenó en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022. Asimismo, TRD ha colaborado con la deportista paralímpica multideportiva del equipo Toyota, Oksana Masters, en la innovación de equipamiento, incluido el diseño de guantes para sillas de ruedas orientados al rendimiento y el desarrollo de un esquí nórdico mono personalizado con el que competirá este invierno.

Equipo de deportistas de Toyota olímpicos y paralímpicos de invierno

Jessie Diggins (esquí de fondo; deportista del equipo Toyota desde 2021; conduce un Toyota RAV4 híbrido) es cuatro veces atleta olímpica estadounidense, tres veces medallista olímpica, incluido el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, varias veces medallista en Campeonatos del Mundo y campeona general de la Copa del Mundo, lo que la convierte en la esquiadora de fondo más condecorada de la historia de EE. UU. El libro de Diggins " Brave Enough " (Suficientemente valiente) lleva a los lectores a un recorrido por su trayectoria hasta la cima del esquí de fondo y, lo más importante, su trayectoria en materia de salud mental, ya que se recuperó de un trastorno alimentario.

Embajadores deportivos de U.S. Ski & Snowboard de Toyota

Rosie Brennan (esquí de fondo; conduce un Toyota RAV4) es dos veces atleta olímpica estadounidense, ya que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018 y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Brennan fue la primer estadounidense en ostentar simultáneamente el maillot de líder de la Copa del Mundo, el maillot de líder de sprint de la Copa del Mundo y el maillot de líder de distancia de la Copa del Mundo.

