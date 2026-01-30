Toyota trae el Glow Up Classic al Super Bowl LX e invierte en el futuro de las niñas en el flag football

Toyota presenta su variedad de vehículos, que incluye los nuevos modelos RAV4 y bZ en el Super Bowl LX, con contenido en vivo y experiencias inolvidables para los fanáticos de la NFL

PLANO, Texas, 30 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En el Super Bowl LX, Toyota Motor North America apoya la trayectoria de los deportistas mediante una inversión durante toda la temporada en el flag football, destacada por un par de anuncios del Super Bowl y un partido con elementos que brillan en la oscuridad, mismo que marca un paso definitorio para las mujeres en el flag football.

El Super Bowl LX marca el punto máximo de la campaña "All In. All Season" de Toyota, la cual genera un impacto en la comunidad mediante el apoyo regional y nacional a la NFL FLAG, con más de 300,000 jugadores apoyados por concesionarios Toyota de todo el país en juegos de ligas locales. Los fanáticos también tuvieron la oportunidad de ganar premios semanales, incluida la primera oportunidad de obtener el Toyota Sequoia Capstone, favorito de Brock Purdy.

Toyota Glow Up Classic en el Super Bowl LX

El futuro del juego, Mujeres en el Flag, se destacará durante este enfrentamiento único de flag football con luz negra (4 de febrero) que reúne a las mejores deportistas de secundaria del Área de la Bahía en el mismo campo que albergará los Pro Bowl Games un día antes.

Bajo luces ultravioletas y con uniformes y equipos brillantes, las deportistas entrarán al campo en un espectáculo único junto a mentores del Team Toyota en el campo de juego. Está programada la aparición de: Brock Purdy, Puka Nacua, Michael Pittman Jr., Kyle Hamilton y Jordan Love. Los árbitros invitados Eli Manning y Kylie Kelce serán los encargados de arbitrar la acción.

Además, Toyota dejará un legado duradero después de que termine el Super Bowl LX mediante una donación a la 49ers Foundation para contribuir con los costos de iluminación del proyecto de renovación del Townsend Buscher Field en Santa Clara.

"El fútbol americano hace más que unir a las personas, crea oportunidades en las comunidades a las que llega", afirmó Dedra DeLilli, vicepresidenta de Comunicaciones de Marketing de Toyota Motor North America. "Mediante la inversión durante toda la temporada en la NFL FLAG, Toyota forma no solo a deportistas, sino también a las comunidades que los rodean. Nuestro Glow Up Classic en San Francisco destaca el futuro del juego mediante Mujeres en el Flag, lo cual crea un momento que impulsa a las niñas de hoy y deja un legado duradero con brillo permanente".

El juego vuelve después de que la exhibición inaugural del año pasado, que se celebró en la oscuridad, diera lugar a la instalación de luces permanentes en el 18th Ward Field de Nueva Orleans, que permiten que los jóvenes jueguen más allá de la Super Bowl LIX.

Celebración de las estrellas de la NFL FLAG en NFL Honors

Toyota celebra a los deportistas juveniles mediante el premio NFL FLAG Player of the Year Presented by Toyota (Jugador del Año de la NFL FLAG presentado por Toyota), que rinde homenaje a destacados deportistas juveniles femeninos y masculinos de FLAG en NFL Honors, el 5 de febrero de 2026.

Drive for Greatness (Impulso hacia la grandeza)

Para los latinos, el impulso hacia la grandeza significa avanzar con todo y con todos, al llevar la familia, la cultura y la resiliencia en cada paso. Para hacer realidad la propuesta esta temporada, Toyota ha empoderado a tres jóvenes deportistas hispanas del área de New England en su trayectoria en el flag football, al brindarles experiencias de la NFL y entrenamiento de flag football con el entrenador juvenil de élite Lorenzo Perry, tutoría del influyente latino AJ Ramos, e inspiración por el espíritu inquebrantable del cornerback o esquinero del Pro Bowl de los Patriots y deportista del equipo Toyota, Christian Gonzalez. Las experiencias de las jóvenes deportistas se compartieron en las redes sociales esta temporada. Su trayectoria sigue a Gonzalez hasta San Francisco, donde ellas vivirán las festividades de la semana, incluido el Toyota Glow Up Classic, mientras él se prepara para el Super Bowl LX.

Our Turn Presented by Toyota (Nuestro turno, presentado por Toyota)

Toyota hace realidad su convicción de que el fútbol americano fortalece a las comunidades con una serie de contenido de cuatro episodios que amplifica las voces de las mujeres afrodescendientes en los medios deportivos, y ofrece perspectivas que no suelen escucharse en las conversaciones deportivas habituales. Protagonizada por las personalidades de NFL Network, Sherree Burress y MJ Acosta-Ruiz, mientras dan un paseo en el 4Runner, Our Turn explora temas que incluyen la evolución de la moda en la NFL, el auge de las mujeres en el flag football y la creciente influencia de las mujeres afrodescendientes en los medios deportivos.

Super Bowl Experience

Toyota lleva a los fanáticos al centro de la acción en la Super Bowl Experience, con una variedad de actividades prácticas que muestran la innovación en todo su portafolio de vehículos.

The Drive: los fanáticos compiten con miniautos de pista bZ personalizados con la marca de los equipos de la NFL mientras apoyan a su equipo favorito.

los fanáticos compiten con miniautos de pista bZ personalizados con la marca de los equipos de la NFL mientras apoyan a su equipo favorito. The Dance: los fanáticos suben a la cajuela de la Toyota Tundra para realizar un baile de anotación único, capturado y mostrado como un video digital en su dispositivo móvil.

los fanáticos suben a la cajuela de la Toyota Tundra para realizar un baile de anotación único, capturado y mostrado como un video digital en su dispositivo móvil. The Draw: momento artístico de vanguardia tecnológica en el que los fanáticos dan vida a su "cara de juego" mediante un robot de dibujo con IA.

momento artístico de vanguardia tecnológica en el que los fanáticos dan vida a su "cara de juego" mediante un robot de dibujo con IA. The Drop: juego de preguntas interactivas pone a prueba los conocimientos de los fanáticos acerca del equipo Toyota, para tener la oportunidad de ganar un llavero de colección con forma de uniforme.

Los fanáticos pueden visitar el Toyota Touchdown Drive en la Super Bowl Experience, del 3 al 7 de febrero.

Para más información acerca de las experiencias de Toyota durante toda la temporada, visite Toyota.com/NFL.

