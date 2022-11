EL TALENTO NO TIENE GÉNERO: S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY PRESENTA UNA NUEVA SERIE DE SEMINARIOS WEB PARA ANALIZAR CÓMO CREAR UN SECTOR GASTRONÓMICO MÁS JUSTO Y REPRESENTATIVO

MILÁN, 14 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El valor del talento diverso está en el centro de S.Pellegrino Young Chef Academy, la comunidad inspiradora creada por S.Pellegrino para fomentar la próxima generación de chefs visionarios. En línea con esto, la marca líder de agua mineral con gas presenta "Cómo impulsar el equilibrio entre géneros en las cocinas", un foro digital para generar conciencia sobre el problema del equilibrio entre géneros dentro del sector alimentario.

¿Dónde estamos hoy en términos de representación femenina en toda la industria? ¿Cuáles son los orígenes de su desigualdad entre géneros? ¿Por qué se necesita un cambio? ¿Cómo creamos ambientes inclusivos en los restaurantes? A lo largo de cuatro episodios, disponibles en el sitio web de S.Pellegrino Young Chef Academy, la serie de seminarios web explora diferentes aspectos de la problemática del balance de género y traza una hoja de ruta para generar el cambio.

Junto con Tom Jenkins, periodista y portavoz de SPYCA, como moderador, los protagonistas del debate sobre cómo crear un sector más justo y representativo son: Maria Canabal, periodista galardonada y fundadora y presidenta del Parabere Forum; Vicky Lau, chef y propietaria de los ganadores de dos estrellas Michelin Tate Dining Room y Mora en Hong Kong; Cristina Bowerman, la única chef en Roma que no solo dirige un restaurante con estrellas Michelin en Glass Hostaria, sino que tiene además tres tenedores de Gambero Rosso; y Nicolai Nørregaard, el chef y copropietario de los restaurantes Kadeau en Bornholm y Copenhagen, Dinamarca.

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LA SERIE DE SEMINARIOS WEB

Las cocinas como clubs de hombres

Canabal, con base en la historia de la cocina moderna, destaca que, a lo largo de los años, el sistema militarizado de brigadas de cocina que favorece a los hombres y las actitudes sexistas cotidianas han impedido el avance de las chefs. Las mujeres chef a menudo enfrentan poca representación y nulo reconocimiento.

Y las chefs reconocidas lo confirmaron: "Si repasamos la lista de mujeres galardonadas en el mundo, veremos que casi todas son propietarias de sus restaurantes. "Para nosotras, ser independientes es la única manera de cambiar este sistema", dice Lau, "y a pesar de no tener experiencia, cuando comencé sola no quería recrear un régimen militar agresivo. He elegido y sigo eligiendo personas tranquilas, serenas y equilibradas", concluye.

Nørregaard ha decidido dirigir su cocina de manera diferente, sin tolerancia para agresividad, gritos ni tensión. "Siempre soy la que toma la decisión final, pero aprendí, de un chef, a ser amable y respetuosa", agrega Bowerman.

El problema de la representación de las chefs en los medios de comunicación culinarios, jurados y eventos

Al buscar en línea "chefs de gran fama", las imágenes que aparecen siempre son de hombres. Pero la primera persona chef que recibió dos veces el premio de tres estrellas Michelin fue una mujer, Eugènie Brazier, y eso fue en 1933.

"Esto demuestra que las mujeres de las cocinas de alto nivel no son un fenómeno reciente" subraya Canabal, "pero hoy en día ganan 28 % menos que sus colegas varones. Y si el 93 % de la cocina doméstica es prerrogativa de las mujeres, si el 48 % de los estudiantes de las escuelas de cocina son mujeres, pero especialmente si el 55 % de la población mundial está constituida por mujeres, ¿es realmente necesario distinguir entre los y las chefs? El talento no tiene género: ¿estamos programados para identificar el talento cuando se trata de una mujer, o estamos mucho más programados para identificar el talento cuando se trata de un hombre?", ella comenta.

"A menudo siento que me entrevistan como mujer", dice Lau. "Me piden que me dé mi punto de vista como chef y propietaria, como si hubiera diferencias con los hombres y como si mi trabajo específico no fuera importante en sí mismo". Bowerman también comparte su experiencia sobre la desigualdad salarial: "Siento que soy una segunda opción para muchos eventos. Aquellos que organizan festivales, eventos y foros están buscando a una mujer no por su talento ni por su trayectoria, sino solo por su condición de mujer, y nos tratan como intercambiables". Además, Bowerman continúa: "Se ofrece a las mujeres un 20 % menos que a los hombres y la oferta disminuye cada vez que pasamos al segundo nombre en la lista".

Como prueba de esto, las invitadas en los eventos están presentes en porcentajes claramente insignificantes, excepto para el jurado mundial de la competencia S.Pellegrino Young Chef Academy, donde el 57 % de sus miembros son mujeres.

La mejora del equilibrio entre la vida personal y laboral es un objetivo común

Lau, Bowerman y Nørregaard están de acuerdo en que deben eliminarse los estereotipos en la cocina.

Trabajar en el sector hotelero es un desafío para todos los géneros y todos sienten la necesidad de encontrar soluciones que aporten flexibilidad a la brigada, a fin de mejorar el equilibrio entre la vida privada y el trabajo.

Tom Jenkins comentó: "Reconocemos que la gastronomía puede ser una industria desafiante para las mujeres chef y que a menudo ellas están subrepresentadas en ella. Por esta razón, estamos particularmente orgullosos del proyecto de la serie de seminarios web, una de las actividades educativas de la Academia para situar el equilibrio entre géneros en el centro del debate, difundir las buenas prácticas de igualdad e inspirar a las jóvenes chefs para su desarrollo profesional".

