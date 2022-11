O TALENTO NÃO TEM GÊNERO: S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY LANÇA UMA NOVA SÉRIE DE WEBINARS PARA DISCUTIR COMO CRIAR UM SETOR GASTRONÔMICO MAIS JUSTO E MAIS REPRESENTATIVO

MILÃO, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Valororizar a diversidade de talentos está no centro da S.Pellegrino Young Chef Academy , a comunidade inspiradora criada pela S.Pellegrino para promover a próxima geração de chefs visionários. Em linha com esses princípios, a marca líder em água mineral gaseificada apresenta o fórum digital "Promoção da equidade de gêneros nas cozinhas", para despertar a conscientização sobre o aspecto da equidade de gêneros no setor de alimentação.

Para visualizar o comunicado multimídia à imprensa, clique em:

https://www.multivu.com/players/uk/9111251-talent-has-no-gender-s-pellegrino-launches-webinar-series/

Qual é nossa posição atual em termos de representação feminina no setor? Quais são as raízes da disparidade de gênero? Por que a mudança é necessária? Como podemos criar ambientes inclusivos nos restaurantes? Nos quatro episódios do webinar, disponíveis no site da S.Pellegrino Young Chef Academy, são analisados quatro diferentes aspectos do desequilíbrio entre os gêneros, enquanto é delineado um roteiro para a mudança.

Juntamente com Tom Jenkins, jornalista e porta-voz da SPYCA, no papel de moderador, os protagonistas da discussão sobre como criar um setor mais justo e mais representativo são: Maria Canabal, jornalista premiada, fundadora e presidente do Parabere Forum, Vicky Lau, chef-patrona do Tate Dining Room , restaurante gourmet com duas estrelas Michelin e do Mora de Hong Kong, Cristina Bowerman, a única chef em Roma, que não só gerencia um restaurante com uma estrela Michelin, o Glass Hostaria, mas o Gambero Rosso de três garfos, e Nicolai Nørregaard, chef e coproprietário dos restaurantes Kadeau em Bornholm e Copenhague.

PRINCIPAIS DESTAQUES DA SÉRIE DE WEBINARS

Cozinhas como ambientes masculinos

A partir da história da culinária moderna, Maria Canabal destacou como, ao longo dos anos, o sistema militarizado de equipe de cozinha que privilegia os homens e as atitudes machistas cotidianas limitou o espaço das chefs. Chefs mulheres são muitas vezes sub-representadas e não reconhecidas.

Chef renomados também confirmaram a afirmação: "Se você consultar a lista de mulheres premiadas no mundo, quase todas são proprietárias de restaurantes. Para nós, ser independente é a única maneira de mudar esse sistema, disse Vicky Lau e, "embora não tivesse experiência, quando comecei sozinha, eu não queria recriar um regime militar agressivo. Escolhi e continuo a escolher pessoas calmas, serenas e equilibradas", concluiu a chef.

Nørregaard decidiu gerenciar sua cozinha de maneira diferente, sem tolerância para linguagem agressiva, gritos e tensões. "A decisão final é sempre minha, mas aprendi, com um chef masculino, a ser gentil e respeitosa", acrescentou Cristina Bowerman.

O aspecto da representação das chefs na mídia, júris e eventos do setor de alimentação

Procure on-line por "chefs famosos" e as imagens que aparecerão são sempre de homens. Mas o primeiro chef a ser premiado com três estrelas Michelin duas vezes foi uma mulher, Eugènie Brazier, e foi em 1933.

"Isso é uma prova de que as mulheres nas cozinhas de alto nível não são um fenômeno recente" destaca Canabal, "mas hoje, a remuneração delas é 28% mais baixa do que a de seus colegas homens. E se "93% da culinária doméstica é prerrogativa de mulheres, se 48% dos graduandos em escolas de culinária são mulheres, mas especialmente, se 55% da população mundial é de mulheres, ainda existe ainda uma necessidade real de distinguir entre chefs homens e mulheres? Talento não tem gênero: estamos conectados para identificar talentos ao se considerar uma forma feminina, ou estamos muito mais conectados para identificar o talento quando se trata de uma forma masculina?", questionou ela.

"Muitas vezes sinto que sou entrevistada como mulher, disse Vicky Lau - me pedem minha opinião como chef e proprietária, como se houvesse diferenças entre os homens e como se meu trabalho específico, minha trajetória não fossem importantes em si." Bowerman também compartilhou sua experiência sobre remuneração desigual: "Sinto que sou uma segunda opção para muitos eventos. Os organizadores de festivais, eventos, fóruns procuram uma mulher não por seu talento ou trajetória, mas apenas como mulher, tratando-nos como intercambiáveis". E continuou: "As mulheres recebem cerca de 20% menos do que os homens e a oferta diminui sempre que passamos ao segundo nome da lista."

Como prova disso, as mulheres convidadas nos eventos estão presentes em porcentagens insignificantes, exceto para o júri mundial da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, no qual 57% dos jurados são mulheres.

Melhorar o equilíbrio entre vida e trabalho é um objetivo comum

Lau, Bowerman e Nørregaard concordaram que os estereótipos na cozinha devem ser eliminados.

Trabalhar no setor de hospitalidade é desafiador para todos os gêneros e todos sentem a necessidade de encontrar soluções que permitam flexibilidade para a classe, melhorando o equilíbrio entre a vida privada e o trabalho.

Tom Jenkins comentou: "Reconhecemos que a gastronomia pode ser um setor desafiador para as chefs e que elas muitas vezes são subrepresentadas. Por isso, estamos particularmente orgulhosos do projeto da série de webinars, uma das atividades educacionais da Academia para trazer ao centro do debate a questão de equilíbrio de gênero, disseminando boas práticas de oportunidades de igualdade e inspirando jovens chefs em seu desenvolvimento profissional."

