La S.Pellegrino Young Chef Academy quiere crear un sector gastronómico más justo y representativo

- EL TALENTO NO TIENE GÉNERO: S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY LANZA UNA NUEVA SERIE DE WEBINAR PARA HABLAR SOBRE CÓMO CREAR UN SECTOR GASTRONÓMICO MÁS JUSTO Y REPRESENTATIVO

MILÁN, 14 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El valor aportado por la diversidad de los talentos está el centro de S.Pellegrino Young Chef Academy, la comunidad inspiradora creada por S.Pellegrino para nutrir a la próxima generación de chefs visionarios. En línea con esto, la marca líder en agua mineral con gas presenta "Impulsando el equilibrio de género en las cocinas", un foro digital para concienciar sobre la cuestión del equilibrio de género en el sector de la alimentación.

Driving gender balance in kitchens” is the digital forum to raise awareness on the gender balance issue within the food sector. The inclusivity and the valorization of diverse talent are founding values of S.Pellegrino Young Chef Academy

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:

https://www.multivu.com/players/uk/9111251-talent-has-no-gender-s-pellegrino-launches-webinar-series/

¿Dónde estamos hoy en día en términos de representación femenina en la industria? ¿Cuáles son las raíces de su disparidad de género? ¿Por qué es necesario cambiar? ¿Cómo podemos crear ambientes inclusivos en los restaurantes? En los cuatro episodios, disponibles en el página web de S.Pellegrino Young Chef Academy, la serie de webinar explora cuatro aspectos diferentes sobre el tema del desequilibrio de género, y propone delinea una hoja de ruta para el cambio.

Junto con Tom Jenkins, periodista y portavoz de S.Pellegrino Young Chef Academy, como moderador, los protagonistas del debate sobre cómo crear un sector más justo y representativo son: Maria Canabal, premiada periodista y Fundadora y Presidenta de Parabere Forum, Vicky Lau, chef-mecenas del Tate Dining Room y Mora en Hong Kong, con dos estrellas Michelin, Cristina Bowerman, la única chef mujer en Roma que no solo dirige un restaurante con estrella Michelin, en Glass Hostaria, sino que también tiene tres tenedores de Gambero Rosso, y Nicolai Nørregaard, chef y copropietario de los restaurantes Kadeau en Bornholm y Copenhague, (Dinamarca).

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA SERIE DE SEMINARIOS WEB

Las cocinas como club de chicos

Canabal, partiendo de la historia de la cocina moderna, destaca cómo, a lo largo de los años, el sistema militarizado de brigadas de cocina que favorece a los hombres y las actitudes sexistas cotidianas han dejado atrás a las mujeres chef. Las mujeres chef suelen estar subrepresentadas y no reconocidas.

Y las reconocidas chefs confirmaron esto: "Si revisas la lista de mujeres premiadas en el mundo, casi todas son dueñas de restaurantes. Para nosotras ser independientes es la única forma de cambiar este sistema – dijo Lau - y a pesar de no tener experiencia, cuando comencé sola, no quería recrear un régimen militar agresivo. Elegí y sigo eligiendo personas tranquilas, serenas, equilibradas", concluyó.

Nørregaard ha decidido gestionar su cocina de manera diferente, sin tolerar agresiones, gritos y tensión. "Siempre soy yo quien toma la decisión final, pero aprendí, de un chef masculino, a ser amable y respetuoso", añadió Bowerman.

El problema de la representación de las chefs en los medios de comunicación, jurados y eventos alimentarios

Busque en internet "chefs famosos", y las imágenes que aparecen son siempre de hombres. No obstante, el primer chef en ser galardonado dos veces con 3 estrellas Michelin fue una mujer, Eugènie Brazier, y fue allá por 1933.

"Esto prueba que las mujeres en las cocinas de alto nivel no son un fenómeno reciente", subraya Canabal, "sino que hoy cobran un 28% menos que sus compañeros varones. Y si "el 93% de la cocina doméstica es prerrogativa de las mujeres, si el 48% de los estudiantes universitarios en las escuelas de cocina son mujeres, pero especialmente si el 55% de la población mundial son mujeres, ¿sigue existiendo una necesidad real de distinguir entre chefs hombres y chefs mujeres? El talento no tiene género: ¿estamos conectados para identificar el talento cuando se trata de una forma femenina, o estamos mucho más conectados para identificar el talento cuando se trata de una forma masculina?" dijo.

"Muchas veces siento que me entrevistan como mujer - explicó Lau - Me piden que dé mi punto de vista como chef y dueña, como si hubiera diferencias con los hombres y como si mi trabajo específico, mi camino no importara en sí mismo". Bowerman también compartió su experiencia de desigualdad salarial: "Siento que soy una segunda opción para muchos eventos. Los que organizan festivales, eventos, foros buscan a una mujer no por su talento o por su camino, sino solo como mujer, tratándonos como intercambiables". Además, prosiguió Bowerman: "A las mujeres se les ofrece un 20% menos que a los hombres y la oferta disminuye cada vez que pasamos a ser el segundo nombre de la lista".

Como prueba de ello, las mujeres invitadas a los eventos están presentes en porcentajes decididamente insignificantes, a excepción del jurado mundial del Concurso S.Pellegrino Young Chef Academy donde el 71% de los jurados son mujeres.

Mejorar la conciliación de la vida laboral es un objetivo común

Lau, Bowerman y Nørregaard coincidieron en que se deben eliminar los estereotipos en la cocina.

Trabajar en el sector de la hospitalidad es un desafío para todos los géneros y todos sienten la necesidad de encontrar soluciones que permitan flexibilidad para la brigada, mejorando el equilibrio entre la vida privada y el trabajo.

Tom Jenkins comentó: "Reconocemos que la gastronomía puede ser una industria desafiante para las chefs y que a menudo están subrepresentadas dentro de ella. Por esta razón, estamos particularmente orgullosos del proyecto de serie webinar, una de las actividades educativas de la Academia para llevar la cuestión del equilibrio de género al centro del debate, difundiendo buenas prácticas de igualdad e inspirando a las jóvenes chefs para su desarrollo profesional".

Acerca de S.Pellegrino y Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna y Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks son las marcas comerciales internacionales de Sanpellegrino S.p.A., con sede en Milán, Italia. Distribuidos en más de 150 países a través de filiales y distribuidores en los cinco continentes, estos productos, gracias a sus orígenes, representan la excelencia de la calidad y se ha convertido en perfectos representantes del estilo italiano en todo el mundo como síntesis de sibaritismo, salud y bienestar. Fundada en 1899, Sanpellegrino S.p.A. es la empresa líder en el sector de las bebidas en Italia, gracias a su gama de aguas minerales, aperitivos sin alcohol y bebidas.

Desde siempre, Sanpellegrino ha estado comprometido con la mejorar der este bien básico para el planeta y trabaja con responsabilidad y pasión para garantizar que este recurso tenga asegurado su futuro.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1940489/S_Pellegrino_Gender_Balance.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1940487/S_Pellegrino_diverse_talent.jpg

SOURCE Sanpellegrino Group