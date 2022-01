El Test LumiraDx CRP obtiene la marca CE

LONDRES, 11 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- LumiraDx (Nasdaq: LMDX), la empresa de diagnóstico en el punto de atención de próxima generación, ha anunciado hoy que su prueba de proteína C reactiva (PCR) ha obtenido la marca CE. El test LumiraDx CRP es una prueba de inmunoensayo microfluídica pequeña y portátil que se utiliza para la determinación cuantitativa de la proteína C reactiva con resultados en cuatro minutos. La medición de PCR proporciona información importante para la detección y evaluación de la infección y la inflamación. En pacientes con síntomas de infección respiratoria, especialmente con sospecha de neumonía1, una PCR significativamente alta sugiere la necesidad de un tratamiento antibiótico, mientras que los niveles normales o bajos de PCR sugieren que los pacientes tienen una infección viral o autolimitada que no requiere antibióticos.