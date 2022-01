Le test LumiraDx CRP Test obtient le marquage CE

LONDRES, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- LumiraDx (Nasdaq: LMDX ), une entreprise de diagnostic au lieu d'intervention de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui que son test CRP (protéine C-réactive) a obtenu le marquage CE. Le test LumiraDx CRP Test est un petit test d'immunoessai microfluidique portatif et entièrement automatisé, utilisé pour la détermination quantitative de la protéine C-réactive avec des résultats dans les quatre minutes. La mesure de la CRP offre des renseignements importants pour la détection et l'évaluation de l'infection et de l'inflammation. Chez les patients présentant des symptômes d'infection respiratoire, en particulier en cas de suspicion de pneumonie 1 , une CRP significativement élevée suggère la nécessité d'un traitement antibiotique, tandis que des niveaux normaux ou faibles de PRC suggèrent que les patients ont une infection virale ou auto-limitative qui ne nécessite pas d'antibiotiques.

- Test CRP automatisé pour une utilisation professionnelle dans les établissements de soins primaires et communautaires, au domicile des patients et dans les services des urgences en milieu hospitalier afin de faciliter l'évaluation de l'infection, les lésions tissulaires et les affections inflammatoires, et orienter les décisions de traitement, y compris la nécessité d'antibiotiques dans les infections respiratoires

- Disponible sur une plateforme portable unique au lieu d'intervention avec les tests de haute sensibilité de LumiraDx : tests antigéniques de la grippe A/B, de la COVID-19, tests de dépistage des anticorps dirigés contre la COVID-19, tests sur mélange d'échantillons COVID-19, INR et D-dimères*

Le test LumiraDx CRP Test permet de procéder à des mesures précise sur les échantillons de sang entier veineux et de plasma prélevés directement au bout du doigt dans une plage de 5,0 à 250,0 mg/L. L'essai est réalisé sur la plateforme LumiraDx, qui peut être utilisée au chevet du patient dans un environnement de soins primaires et communautaires, à domicile et dans les services des urgences en milieu hospitalier, fournissant des résultats de test rapides et fiables pour une prise de décision en temps opportun.

Les cliniciens peuvent utiliser le test LumiraDx CRP Test pour évaluer l'infection, les lésions tissulaires et les conditions inflammatoires. Les résultats du test peuvent également fournir des informations précieuses pour réduire la prescription inutile d'antibiotiques, dans un effort global de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. En fait, alors que la consommation d'antibiotiques en Angleterre a diminué pendant la pandémie2, des études récentes ont mis en évidence des taux élevés de prescription d'antibiotiques chez les patients atteints de la COVID-193 , ce qui illustre l'utilisation inutile d'antibiotiques et la crainte que les infections résistantes aux antibiotiques puissent revenir à des niveaux pré-pandémiques2.

« La résistance aux antimicrobiens est une préoccupation croissante partout dans le monde. Si ce problème n'est pas traité, il mènera à une grave crise de santé publique. Bien que les causes de la résistance aux antimicrobiens soient complexes, des données de plus en plus nombreuses suggèrent que l'amélioration du diagnostic clinique des infections respiratoires chez les patients est un élément clé dans la lutte contre les taux inutiles de prescription d'antibiotiques », explique le professeur Jonathan Cooke, professeur invité au département de chirurgie et de cancérologie de la faculté de médecine de l'Imperial College de Londres. « Il a été démontré que l'accès aux outils de diagnostic rapide de la CRP sur le lieu d'intervention constituait une aide pour les prestataires de soins de santé lors de la prise de décisions de prescription et permettait d'améliorer la gestion des infections respiratoires. »

Ron Zwanziger, président-directeur général de LumiraDx, a expliqué : « L'ajout du test de mesure de la CRP sur la plateforme LumiraDx sera essentiel cette saison respiratoire pour fournir aux cliniciens une variété d'outils pour aider à l'évaluation de l'état des patients et de leurs besoins en traitement antibiotique. Le fait d'inclure le test sur la plateforme LumiraDx ainsi que nos tests de dépistage de la COVID-19 et de la grippe A/B permettra aux cliniciens de prendre des décisions de traitement importantes sur le lieu d'intervention. »

Les envois du test LumiraDx CRP Test commenceront sous peu. Cette déclaration fait suite à l'annonce par la société de l'octroi du marquage CE pour le LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Antigen Test le mois dernier.

À propos de LumiraDx

LumiraDx (Nasdaq: LMDX) est une entreprise de diagnostic au point de soin de nouvelle génération qui transforme les soins de santé communautaires. Fondée en 2014, LumiraDx fabrique et commercialise une plateforme de diagnostic innovante qui prend en charge un large éventail de tests avec des performances de laboratoire comparables au point de soin. Les solutions de test de diagnostic LumiraDx sont déployées par les gouvernements et les principaux établissements de santé dans les laboratoires, les services d'urgence, les cabinets médicaux, les pharmacies, les écoles et les lieux de travail pour dépister, diagnostiquer et surveiller le bien-être et les maladies. LumiraDx a, sur le marché et en développement, plus de 30 tests couvrant les maladies infectieuses, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les troubles de la coagulation, le tout sur la plateforme LumiraDx. De plus, LumiraDx dispose d'un portefeuille complet de solutions de dépistage de la COVID-19 rapides, précises et économiques, du laboratoire au lieu du besoin.

LumiraDx est basée au Royaume-Uni avec plus de 1 600 employés dans le monde entier. De plus amples informations sur LumiraDx et la plate-forme LumiraDx sont disponibles à l'adresse suivante : lumiradx.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations concernant les performances et les avantages du test LumiraDx CRP Test et de la plateforme LumiraDx. Ces déclarations impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents des informations exprimées ou sous-entendues par ces déclarations prospectives, y compris, entre autres, les conditions économiques, politiques et commerciales générales ; l'effet de la COVID-19 sur résultats commerciaux et financiers de LumiraDx ; le maintien de l'approbation réglementaire ou de l'autorisation des tests ; et les facteurs abordés sous le titre « Facteurs de risque » dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus déposés conformément à la règle 424B(3) auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 10 septembre 2021 et d'autres documents déposés auprès de la SEC. Bien que LumiraDx pense disposer d'une base raisonnable pour chaque déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse, LumiraDx vous avertit que ces déclarations sont basées sur une combinaison de faits et de facteurs actuellement connus par elle et sur ses projections d'avenir, dont elle ne peut être certaine. LumiraDx ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Contact pour les médias :

Colleen McMillen

[email protected]

Références

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1723600/Test_Pack_2021_CRP.jpg

SOURCE LumiraDx