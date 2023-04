Segunda victoria en dos años para el EV6, y primera victoria para el Niro Híbrido

IRVINE, Calif., 5 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, el totalmente eléctrico Kia EV6 del 2023 y el Kia Niro Híbrido del 2023 fueron reconocidos como los líderes de los vehículos eléctricos, por los editores de U.S. News and World Report en los premios "2023 Best Hybrid and Electric Car". Esta es la primera victoria para el Niro Híbrido, que fue nombrado "Mejor SUV híbrido", y es el segundo año consecutivo que el EV6 recibe el máximo honor como "Mejor vehículo eléctrico".

EL TOTALMENTE ELÉCTRICO KIA EV6 DEL 2023 Y EL KIA NIRO HÍBRIDO FUERON RECONOCIDOS EN LOS "PREMIOS AL MEJOR AUTO HÍBRIDO Y ELÉCTRICO DEL 2023" DE U.S. NEWS (PRNewsfoto/Kia America)

"Kia continúa avanzando en el arte de ofrecer excepcionales vehículos eléctricos, por lo que estamos especialmente orgullosos de ver que el Niro Híbrido del 2023 se une al EV6 en esta lista de los principales triunfadores de la industria", dijo Steven Center, COO y EVP, Kia América.

Los editores de U.S. News seleccionaron a los ganadores en función de sus puntajes generales individuales de las clasificaciones de mejores autos de U.S. News, así como sus respectivos precios iniciales, tasas de carga y datos de alcance y economía de combustible estimados por la EPA. Más de 100 vehículos nuevos compitieron por los premios.

Líder en la estrategia del Plan S de Kia, el EV6 ofrece un rendimiento asombroso, compatibilidad con carga de CC ultrarrápida[1], generador de energía a bordo[2], y un interior de piso plano que utiliza materiales innovadores en toda la cabina. El Niro Híbrido presenta un audaz diseño por dentro y por fuera, inspirado en la filosofía "Opposites United" de Kia, y está propulsado por un motor de cuatro cilindros y 1.6 litros junto con un motor eléctrico sincronizado con permanentes imanes de 32kW.

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa encabezando las encuestas de calidad automotriz y es reconocida como una de las 100 mejores marcas globales. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de más de 750 concesionarios en los EE. UU., incluidos varios automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los Estados Unidos*.

