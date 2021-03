El Venue de Hyundai celebra su primer año de estrenado con incrementos consecutivos en ventas y numerosos premios

FOUNTAIN VALLEY, Calif., 8 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El SUV subcompacto Venue de Hyundai ha alcanzado un impresionante primer año de existencia, con cuatro meses de incrementos consecutivos en las ventas, para un total de 45 por ciento hasta ahora en lo que va de año. Al tiempo que una fuerte demanda al detalle en relación con la ampliada línea de vehículos SUV de Hyundai sigue prevaleciendo en 2021, con un incremento general del 8 por ciento en febrero, el Venue mostró un impresionante 52 por ciento de aumento en las ventas en comparación con un año atrás. El Venue viene repleto de componentes tecnológicos y de seguridad que de manera típica no se encuentran en vehículos de una clase similar a la suya, y como resultado de ello ha recibido numerosos premios por parte de los principales medios de prensa especializados.

El SUV subcompacto Venue, de tamaño adecuado y muy divertido de conducir, atrae primeramente a las mujeres de múltiples generaciones. El sesenta y seis por ciento de los compradores son mujeres y más del cuarenta por ciento mujeres nacidas con el milenio, y de la llamada Gen X, según datos internos. Los compradores del Venue abarcan once por ciento de afroamericanos y dieciséis por ciento de hispanos. El interés multigeneracional y multicultural por el Venue ha sumado nuevos compradores para la familia Hyundai.

"A medida que los consumidores enfrentan necesidades personales de transportación, los vehículos confiables y con rica tecnología ejercen gran atracción", dijo Olabisi Boyle, vicepresidente de Planificación de productos y Estrategia de planificación en Hyundai Motor North America. "El Venue está repleto de componentes, es muy eficiente en cuanto al combustible y está respaldado por la mejor garantía de la industria".

El Venue viene con toda una cantidad de componentes tecnológicos y de seguridad, entre ellos Ayuda para evitar colisión al frente (Forward Collision Avoidance Assist) con Detección de peatones (Pedestrian Detection), Ayuda para mantenerse en el carril (Lane Keeping Assist) y Alerta para la atención del conductor (Driver Attention Warning.) El Venue es muy eficiente en lo que respecta al combustible, con un estimado de la EPA (Agencia de protección ambiental de Estados Unidos) de 33 millas por galón en carretera. Todos los modelos del Venue están respaldados por la Mejor garantía de Estados Unidos (America's Best Warranty), que incluye una garantía del sistema de propulsión de 10 años / 100,000 millas, una garantía limitada de vehículo nuevo de cinco años / 60,000 millas, y tres años / 36,000 millas de mantenimiento gratuito (cualquiera de las dos cosas que ocurra primero).

Desde su estreno, el Venue ha recibido los siguientes premios:

"Mejor interior" de 2020 (Best Interior 2020) de Wards Auto

"Mejor opción de Seguridad 2020" (Top Safety Pick) del IIHS (Instituto de seguros para la seguridad en las carreteras) (cuando está equipado con faros delanteros LED)

Premio de "5 años de propiedad" 2020 (2020 5-Year to Own Award) del Kelley Blue Book (KBB)

"Mejor opción de Seguridad 2021" (Top Safety Pick) del IIHS (Instituto de Seguros para la seguridad en las carreteras) (cuando está equipado con luces específicas)

"Vehículo de mejor valor 2021" (2021 Best Value vehicle) de Cars.com

"Mejor SUV Subcompacto 2021 (2021 Best Subcompact SUV) del CNET/Road Show."Mejor compra automotriz 2021" (2021 Automotive Best Buy) de Consumer Guide

HYUNDAI MOTOR AMERICA

Hyundai Motor America considera que todos merecen lo mejor. Desde la manera en que diseñamos y construimos nuestros autos hasta la forma en que tratamos a las personas que los conducen, lograr que las cosas sean mejores es el objetivo de todo lo que hacemos. Las ricas líneas de autos, SUVs y vehículos eléctricos de combustible alternativo así como los vehículos de batería de combustible de Hyundai, todos con la más alta tecnología, están respaldadas por la garantía Hyundai Assurance — nuestra promesa de crear una mejor experiencia para nuestros clientes. Todos los vehículos Hyundai son vendidos y reciben servicio en más de 820 concesionarios en todo el país, y casi la mitad de los que son vendidos en Estados Unidos está construida en la Planta manufacturera de Hyundai Motor situada en Alabama (Hyundai Motor Manufacturing Alabama). Hyundai Motor America tiene su sede en Fountain Valley, California, y es una subsidiaria de Hyundai Motor Company de Corea.

