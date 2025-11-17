El Vicepresidente de Texas Realtors, Tray Bates, fue nombrado Defensor del Año de la Asociación para el 2025

AUSTIN, Texas, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Texas Realtors se enorgullece en anunciar que Tray Bates, nuestro Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales, ha sido nombrado Defensor del Año de la Asociación para el 2025 por US Lege, una plataforma para políticas impulsada por inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés), que apoya a aquellos profesionales que le dan seguimiento y se involucran en la legislación en todos los niveles del gobierno.

El premio al Defensor del Año de la Asociación reconoce a los líderes que empujan los asuntos gubernamentales para asociaciones profesionales o comerciales con claridad, credibilidad y resultados comprobables. Bates fue reconocido por ser una voz confiable en las discusiones sobre políticas y por su liderazgo al avanzar temas clave tales como los derechos de la propiedad y la accesibilidad de la vivienda.

"El liderazgo y compromiso de Tray con nuestros miembros y la industria reflejan la mejor parte de lo que significa ser un agente de Texas Realtors", expresó Mike Barnett, Gerente General de Texas Realtors. "Estamos orgullosos de ver que Tray haya sido reconocido dentro de los más respetados defensores de nuestro campo."

El trabajo de Bates a fortalecido los esfuerzos en defensa de la asociación, y aumentado el compromiso de nuestros miembros a lo largo de todo el Estado, continuando la larga tradición de Texas Realtors de proteger los derechos de propiedad al promover la ayuda para el impuesto sobre la propiedad, los bienes inmuebles y el sueño de poseer un hogar para todos los residentes de Texas.

