El XXVI Fair Play Menarini International Award se inaugura con una rueda de prensa en CONI

El Premio, que comenzó en 1997, reunirá en Florencia y Castiglion Fiorentino (Arezzo) a personalidades destacadas por sus logros deportivos y su capacidad para actuar como embajadores de los principios esenciales del "juego limpio". Con quince categorías y dieciséis ganadores, el XXVI Fair Play Menarini International Award reúne a estrellas excepcionales de los deportes acuáticos de todo el mundo, en particular de la natación y el buceo, desde "la Divina", Federica Pellegrini, hasta el fenómeno australiano de la "carrera del siglo", Ian Thorpe, y la campeona del récord, Tania Cagnotto. No faltan tampoco las personalidades del mundo del fútbol, con el célebre entrenador argentino Marcelo Bielsa y dos héroes de la cancha, Massimo Ambrosini y Roberto Donadoni. Otro futbolista legendario de este año es Fabrizio Ravanelli, que recibirá el Premio Especial Paolo Rossi en la categoría de Modelo Juvenil, título que se concedió el año pasado en memoria del campeón de la Copa del Mundo de 1982, fallecido en 2020. La lista de talentos extraordinarios que participan en la próxima edición incluye también al campeón australiano de motociclismo Casey Stoner, a Alessandra Perilli, la campeona de tiro al blanco que trajo a casa la primera medalla olímpica de San Marino, y al ex jugador de voleibol y entrenador Marco Bracci. Junto a ellos, el taekwondista Vito Dell'Aquila, ganador de una medalla de oro en Tokio 2020, y Stefania Constantini, que dio a Italia la primera medalla olímpica de curling con un oro en los dobles mixtos. El dúo formado por Giacomo Bertagnolli y Andrea Ravelli también aportará sus impresionantes logros en el esquí alpino paralímpico a los Fair Play Menarini International Awards. Pero no sólo los atletas profesionales recibirán premios. El Premio Especial Franco Lauro Narrare le emozioni (Narrar las emociones) será para el periodista Giorgio Porrà, mientras que Beatrice Coradeschi es la joven promesa del taekwondo que ha ganado el Premio Especial Fiamme Gialle Studio e Sport (Estudio y Deporte).