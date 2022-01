Electric Capital publica Relatório do Desenvolvedor de 2021

A atividade de desenvolvedores de criptomoedas atingiu um alto patamar em 2021

SÃO FRANCISCO, 6 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Electric Capital lançou hoje seu Relatório do Desenvolvedor de 2021, o padrão do setor para entender o cenário em todos os ecossistemas de desenvolvedores de criptomoedas. Analisamos quase 500 mil repositórios de códigos e 160 milhões de compromissos de código para criar o Relatório do Desenvolvedor da Electric Capital de 2021.

2021 foi um ano empolgante na Layer 1s, DeFi e em todo o ecossistema de blockchain. Algumas informações importantes:

2021 atingiu um recorde de mais de 18 mil desenvolvedores ativos mensais 65% dos desenvolvedores ativos da criptomoedas ingressaram em 2021 Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana e Bitcoin foram os 5 maiores ecossistemas de desenvolvedores

Ethereum e Bitcoin continuam a crescer

Ethereum e Bitcoin adicionaram desenvolvedores em 2021, crescendo 42% e 9%, respectivamente. O Ethereum continua a ter o maior ecossistema de ferramentas, aplicativos e protocolos, com uma comunidade desenvolvedora 2,8 vezes o tamanho do segundo maior ecossistema. O Ethereum atrai 20% do total de novos desenvolvedores de criptomoedas e tem a melhor retenção de desenvolvedores que permaneceram mais de 4 anos.

Quais ecossistemas estão crescendo mais rápido?

Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana e Bitcoin foram os 5 maiores ecossistemas de desenvolvedores em 2021. O Solana cresceu cinco vezes, enquanto o NEAR passou a ser o 6º maior ecossistema com crescimento de mais de 4 vezes. Polygon, Binance Smart Chain e Cardano tiveram crescimento de 2 vezes em seus ecossistemas em 2021.

Polkadot, Solana, NEAR, BSC, Avalanche e Terra estão crescendo mais rápido do que Ethereum no mesmo ponto de sua história.

Para mais informações, recomendamos que você leia o Relatório do Desenvolvedor da Electric Capital de 2021 diretamente.

Sobre a Electric Capital

A Electric Capital é uma empresa líder em empreendimentos Web3 e blockchain em estágio inicial. Investimos em criptomoedas, empresas baseadas em blockchain, empresas de fintech e mercados. Nossa equipe de fundadores e construtores compila o código, analisa os blockchains, os nodos de perfis, ajuda a proteger redes de criptomoedas e, em geral, contribui para a comunidade de criptomoedas. O Relatório anual do Desenvolvedor da Electric Capital é o padrão do setor para entender os ecossistemas de desenvolvedores em redes de criptomoedas. A Electric Capital e seus fundadores investiram em empresas de criptomoedas como Anchorage, Bitwise, Celo, Coda, DerivaDex, Elrond, dYdX, Lightning Labs, Mobilecoin, Oasis e NEAR.

Contato para a imprensa:

Maria Shen

[email protected]

