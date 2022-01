Electric Capital vydáva správu pre vývojárov za rok 2021

Aktivita vývojárov kryptomien dosiahla v roku 2021 historické maximum

SAN FRANCISCO, 6. januára 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Electric Capital dnes zverejnila svoju správu pre vývojárov za rok 2021, odvetvový štandard na pochopenie prostredia v ekosystémoch vývojárov kryptomien. Pre vytvorenie Správy Electric Capital pre vývojárov za rok 2021 sme analyzovali takmer 500 000 úložísk kódov a 160 miliónov CodeCommit.

Rok 2021 bol výnimočný rok v rámci Layer 1s, DeFi a celého blockchainového ekosystému. Niekoľko kľúčových postrehov:

Rok 2021 dosiahol historické maximum viac ako 18 000 aktívnych vývojárov za mesiac V roku 2021 sa pripojilo 65 % aktívnych vývojárov v oblasti kryptomien 5 najväčších vývojárskych ekosystémov boli Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana a Bitcoin

Ethereum a Bitcoin pokračujú v raste

Ethereum a Bitcoin doplnili vývojárov v roku 2021, pričom vzrástli o 42 % a 9 %. Ethereum má naďalej najväčší ekosystém nástrojov, aplikácií a protokolov s komunitou vývojárov 2,8-krát väčšou ako 2. najväčší ekosystém. Ethereum priťahuje 20 % z celkového počtu nových vývojárov kryptomien a vie si najlepšie udržať vývojárov, ktorí pri ňom zostali viac ako 4 roky.

Ktoré ekosystémy rastú najrýchlejšie?

5 najväčších vývojárskych ekosystémov v roku 2021 boli Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana a Bitcoin. Solana prerazila s 5-násobným rastom, zatiaľ čo NEAR sa posunul na 6. priečku najväčšieho ekosystému so 4-násobným rastom. Polygon, Binance Smart Chain a Cardano všetky svoje ekosystémy v roku 2021 zlepšili viac ako dvojnásobne.

Polkadot, Solana, NEAR, BSC, Avalanche a Terra rastú v rovnakom bode svojej histórie rýchlejšie ako Ethereum.

Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame prečítať si priamo Správu Electric Capital pre vývojárov za rok 2021.

O Electric Capital

Electric Capital je popredná spoločnosť pôsobiaca v oblasti Web3 a blockchainu v rannom štádiu. Investujeme do kryptomien, blockchainových podnikov, fintech spoločností a trhovísk. Náš tím zakladateľov a tvorcov zostavuje kód, analyzuje blockchainy, profiluje uzly, pomáha zabezpečiť kryptosiete a vo všeobecnosti prispieva do krypto komunity. Výročná správa spoločnosti Electric Capital pre vývojárov je odvetvovým štandardom na pochopenie ekosystémov vývojárov v sieti kryptomien. Spoločnosť Electric Capital a jej zakladatelia investovali do krypto spoločností, ako sú Anchorage, Bitwise, Celo, Coda, DerivaDex, Elrond, dYdX, Lightning Labs, Mobilecoin, Oasis a NEAR.

