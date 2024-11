Elegoo aktualisiert Programm für die Formnext 2024 mit Neuerscheinungen, FashionTech, Influencer Talks und Fan-Events

SHENZHEN, China, 9. November 2024 /PRNewswire/ -- Elegoo, eine sich schnell entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, hat sein Programm für die Formnext 2024 aktualisiert und bietet einen Vorgeschmack auf spannende neue Produkte und Initiativen. Vom 19. bis 22. November 2024 wird die Elegoo in Frankfurt Lösungen für ein intuitives Ökosystem präsentieren, die wachsende Zahl von Frauen und Kindern für den 3D-Druck begeistern und die Verbindung zwischen Influencern und Verbrauchern stärken.

Elegoo will host a female roundtable at Formnext on November 19, featuring leading female designers and creators.

Die neuesten Innovationen auf einen Blick

Auf der Formnext wird Elegoo vier wichtige Produkte vorstellen, die das 3D-Druckerlebnis verbessern sollen. Dazu gehört die erste All-in-One-LCD-Slicing-Software, die den Druckprozess rationalisiert. Der aktualisierte Saturn 4 Ultra 16K bietet einen 16K-Bildschirm für lebendige Farben und feine Details, höhere Druckgeschwindigkeiten, integriertes WLAN und eine Tankheizung für optimale Ergebnisse bei kühleren Temperaturen. Der Centauri Carbon, der erste Core-XY 3D-Drucker von Elegoo, kombiniert Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit und ist eine wettbewerbsfähige Alternative zum Bambu Lab X1C. Darüber hinaus bietet das Wasch- und Aushärtungsgerät Mercury Plus 3.0 eine problemlose Reinigung und kann problemlos größere Drucke verarbeiten.

Wo Mode auf 3D-Druck trifft

Elegoo freut sich, eine besondere Zusammenarbeit mit der niederländischen FashionTech-Designerin Anouk Wipprecht ankündigen zu können, die am 19. November um 16.00 Uhr am Elegoo-Stand ein atemberaubendes 3D-gedrucktes Kleid präsentieren wird. Die Hightech-Kreation besteht aus mehreren mechanischen Teilen, die alle mit den hochmodernen 3D-Druckern von Elegoo hergestellt wurden und das Potenzial des 3D-Drucks für das Modedesign demonstrieren.

Influencer-Talks: Die Zukunft des 3D-Drucks erforschen

Formnext-Besucher haben die Möglichkeit, auf dem Elegoo-Stand an informativen Vorträgen von Branchenexperten teilzunehmen, die eine Vielzahl spannender Themen behandeln. Während des Frauen-Rundtischgesprächs wird Elegoo sein erstes Programm zur Förderung von Frauen vorstellen, das darauf abzielt, mehr Frauen und Kinder für die 3D-Drucktechnologie zu begeistern, um so dem wachsenden Interesse dieser Gruppen zu begegnen.

Datum Ortszeit Influencer Thema 19. November 11.30–12.00 Tade Leye Kunstharzdruck-Schmuck: meine bisherigen Erfahrungen 15.00–15.30 FauxHammer Wie der Kunstharzdruck die Welt der Miniaturen verändert 16.00–18.00 Anouk Wipprecht Brigitte Kock Tade Leye Frauen-Rundtisch 20. November 11.00–11.30 Geek Detour: Handwerk der Zukunft: 3D-Druck wird das, was die Holzbearbeitung in den 60er-Jahren war 15.00–15.30 Tade Leye Kunstharzdruck für eine nachhaltige Zukunft der Mode 21. November 11.00–11.30 Brigitte Kock Demontagegerechtes Design: 3D-Druck modularer Verbindungen in der Mode 15.00–15.30 Geek Detour: Verkauf von 3D-gedruckten Produkten: Die Verbraucher sind bereit. Sind wir es auch? 22. November 12.00–12.30 Fauxhammer Die Zukunft des Kunstharzdrucks

Hier geht's los: Frankfurter Fantreffen und Modell-Sharing

Elegoo veranstaltet am 20. November ein spezielles Fantreffen in Frankfurt und bietet Fans die einmalige Gelegenheit, 3D-Modelle auszutauschen und mit anderen Enthusiasten in Kontakt zu treten. Die Veranstaltung findet von 14.30 bis 17.00 Uhr statt. Sie erwartet ein aufregender Nachmittag mit Community-Engagement und exklusiven Vorschauen. Melden Sie sich hier an, um dabei zu sein!

Um die Verbindung mit der lokalen Community zu stärken, hat Elegoo im Oktober auch eine eigene deutschsprachige Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die in kurzer Zeit auf fast 1.000 Mitglieder angewachsen ist. Diejenigen, die der Gruppe vor dem 22. November beitreten, haben die Chance, einen Saturn 4 Ultra oder 3D-Druckmaterialien zu gewinnen. Treten Sie der Gruppe hier bei.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder ein Gespräch mit dem Elegoo-Team vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte an [email protected]. Besuchen Sie auch die offizielle Website von Elegoo und soziale Medienplattformen wie Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, TikTok, Discord und Reddit.

Datum: 19.–22. November 2024

Ort: Messe Frankfurt Exhibition Center

Stand: Halle 12.1-F01

Informationen zu Elegoo

Elegoo wurde 2015 gegründet und ist eine sich schnell entwickelnde Marke in der globalen intelligenten Fertigungsindustrie, die sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 3D-Druckern für Endverbraucher, Lasergravierern, MINT-Kits und anderen intelligenten Technologieprodukten spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley Chinas, hat Millionen von Produkten in fast 90 Länder und Regionen verkauft. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen einen Gesamtumsatz von ca. 200 Mio. US-Dollar erzielt, beschäftigt fast 700 Mitarbeitende und verfügt über eine Büro- und Produktionsfläche von fast 30.000 Quadratmetern. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet Elegoo einzigartige und intelligente Gestaltungsräume für verschiedene Verbraucher, um personalisierte Erfahrungen zu verbessern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2552673/Elegoo_host_a_female_roundtable_Formnext_November_19_featuring_leading.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2461229/5015349/ELEGOO__1_Logo.jpg