Elegoo se rendra au Formnext 2024 avec de nouveaux produits, de la fashiontech, des influenceurs et des événements pour les passionnés

SHENZHEN, Chine, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Elegoo, une marque en plein essor dans le domaine de la fabrication intelligente, actualise sa participation au Formnext 2024 pour offrir un aperçu de ses produits et initiatives. Du 19 au 22 novembre 2024, à Francfort, en Allemagne, Elegoo présentera des solutions conçues pour un écosystème intuitif, tout en ciblant le nombre croissant de femmes et de jeunes dans l'impression 3D et en promouvant les liens entre les influenceurs et les consommateurs.

Elegoo will host a female roundtable at Formnext on November 19, featuring leading female designers and creators.

Les dernières innovations en un coup d'œil

Lors du salon Formnext, Elegoo présentera quatre produits phares conçus pour optimiser l'expérience de l'impression 3D. Il s'agit notamment de son premier logiciel de découpe LCD tout-en-un, qui rationalise le processus d'impression. La version améliorée de Saturn 4 Ultra 16K dispose d'un écran 16K pour des couleurs vives et des détails fins, des vitesses d'impression augmentées, le Wi-Fi intégré et une fonction de chauffage du réservoir pour des résultats optimaux à des températures plus basses. La Centauri Carbon, la première imprimante 3D Core-XY d'Elegoo, allie précision, vitesse et fiabilité, offrant une alternative compétitive à la Bambu Lab X1C. En outre, la machine de lavage et de séchage Mercury Plus 3.0 de offre un nettoyage sans dégâts et permet d'imprimer facilement des documents de grande taille.

Quand la mode rencontre l'impression 3D

Elegoo est ravi d'annoncer une collaboration spéciale avec la créatrice néerlandaise de FashionTech Anouk Wipprecht, qui présentera une superbe robe imprimée en 3D sur le stand Elegoo à 16h00 le 19 novembre. Cette création high-tech comporte de nombreuses pièces mécaniques, toutes fabriquées à l'aide des imprimantes 3D ultramodernes d'Elegoo, démontrant ainsi le potentiel de l'impression 3D dans le domaine de la création de mode.

Influencer Talks : Explorer l'avenir de l'impression 3D

Les visiteurs du Formnext pourront assister à des exposés de personnalités influentes de l'industrie sur le stand d'Elegoo, couvrant une variété de sujets passionnants. Au cours de la table ronde féminine, Elegoo lancera son premier programme d'autonomisation des femmes, conçu pour encourager davantage de femmes et d'enfants à adopter la technologie de l'impression 3D, en réponse à l'intérêt croissant de ces groupes.

Date Heure locale Influenceurs Sujet 19 novembre 11h30-12h00 Tade Leye Bijoux imprimés en résine : Mon expérience jusqu'à présent 15h00-15h30 FauxHammer Comment l'impression à la résine change le monde des miniatures 16h00-18h00 Anouk Wipprecht Brigitte Kock Tade Leye Table ronde féminine 20 novembre 11h00-11h30 Geek Detour Artisanat du futur : L'impression 3D deviendra ce que le travail du bois était dans les années 60 15h00-15h30 Tade Leye L'impression sur résine pour une mode durable à l'avenir 21 novembre 11h00-11h30 Brigitte Kock Concevoir en vue du désassemblage : Impression 3D de connexions modulaires dans la mode 15h00-15h30 Geek Detour Vendre des produits imprimés en 3D : les consommateurs sont prêts. Le sommes-nous ? 22 novembre 12h00-12h30 Fauxhammer L'avenir de l'impression sur résine

Here We Goo : Réunion de fans à Francfort et partage de modèles

Elegoo organisera une réunion spéciale à Francfort le 20 novembre, offrant une occasion unique aux passionnés de se rencontrer, de partager des modèles 3D et de nouer des contacts. L'événement aura lieu de 14h30 à 17h00 et offrira un après-midi passionnant d'engagement communautaire et d'avant-premières exclusives. Inscrivez-vous ici pour participer à l'événement !

Pour renforcer ses liens avec la communauté locale, Elegoo a également lancé en octobre un groupe Facebook dédié à la langue allemande, qui s'est rapidement rapproché des 1 000 membres. Les personnes qui rejoindront le groupe avant le 22 novembre auront une chance de gagner une Saturn 4 Ultra ou du matériel d'impression 3D. Rejoignez le groupe ici.

Pour plus d'informations ou pour organiser une discussion avec l'équipe d'Elegoo, veuillez contacter [email protected]. Vous pouvez également consulter le site officiel d'Elegoo et les plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, TikTok, Discord et Reddit.

Date :19-22 novembre 2024

Lieu : Messe Frankfurt Exhibition Center

Stand : Hall 12.1-F01

À propos d'Elegoo

Fondée en 2015, ELEGOO est une marque en plein développement dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STEM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de la Chine, l'entreprise a vendu des millions de produits dans près de 90 pays et régions. En 2023, le chiffre d'affaires total de l'entreprise atteignait 200 millions de dollars, avec près de 700 employés et 30 000 mètres carrés de bureaux et de locaux de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, Elegoo fournit des espaces de création uniques et intelligents pour divers consommateurs afin d'optimiser les expériences personnalisées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2552673/Elegoo_host_a_female_roundtable_Formnext_November_19_featuring_leading.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2461229/5015349/ELEGOO__1_Logo.jpg