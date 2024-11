Elegoo bietet am Black Friday Angebote für beliebte 3D-Drucker an

SHENZHEN, China, 12. November 2024 /PRNewswire/ – Elegoo, eine sich schnell entwickelnde Marke in der globalen intelligenten Fertigung, hat seinen mit Spannung erwarteten Black Friday-Verkauf gestartet, der vom 4. November bis 2. Dezember 2024 (PST) läuft. Der Verkauf bietet unglaubliche Rabatte auf die meistverkauften Produkte, einschließlich des preisgekrönten Saturn 3 Ultra, der vielseitigen Neptune Serie und der leistungsstarken Mars und Jupiter Harzdrucker. Diese Aktion erstreckt sich auf die offiziellen Elegoo-Geschäfte in den USA, der EU, Großbritannien, Kanada, Australien und Japan und ist damit die perfekte Gelegenheit, das 3D-Druckerlebnis der Nutzer zu verbessern.

Der preisgekrönte Saturn 3 Ultra: Außergewöhnliche Detailgenauigkeit und Verlässlichkeit

Der Saturn 3 Ultra besticht im diesjährigen Black Friday-Verkauf durch seine außergewöhnliche Leistung und Präzision. Dieser preisgekrönte Harzdrucker, der von GamesRadar als „sehr empfehlenswert" gelobt wird, verfügt über ein 12K-Raster, das atemberaubende Details und glatte Oberflächen liefert, was ihn zur perfekten Wahl für komplizierte Modelle oder Prototypen macht. Mit seinem großen Druckvolumen und schnellen Druckgeschwindigkeiten sorgt der Saturn 3 Ultra für Effizienz ohne Qualitätseinbußen. Die intuitive Benutzeroberfläche und die zuverlässige Leistung machen das Gerät zur ersten Wahl sowohl für Hobbyanwender als auch für Profis, die hochwertige Ergebnisse wünschen.

USA: 289,99 USD - 23 % Rabatt

Kanada: 399,99 CAD - 36 % Rabatt

EU: 269,99 EUR - 42 % Rabatt

AU: 409,99 AUD - 37 % Rabatt

JP: 46.999 JPY - 33% Rabatt

Neptun-Serie: Vielseitigkeit und Hochgeschwindigkeitsleistung

Für diejenigen, die ein großes Druckvolumen benötigen, ist der Neptune 4 Max die ideale Wahl, um große Drucke in professioneller Qualität zu erstellen. Der Neptune 4 Plus bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Größe und Leistung und eignet sich für eine Vielzahl von Projekten. Der Neptune 3 Plus ist ein zuverlässiger und benutzerfreundlicher Drucker für Neueinsteiger, der reibungslose und konsistente Drucke gewährleistet.

USA: 349,99 USD für Neptune 4 Max - 26 % Rabatt

Kanada: 359,99 CAD für Neptune 4 Plus - 35 % Rabatt auf

EU: 247,99 EUR für Neptune 4 Plus - 42 % Rabatt

JP: 29.999 JPY für Neptune 3 Plus - 37 % Rabatt

Mars und Jupiter-Serien Präzision und Produktivität für jede Kreation

Die Harzdrucker der Mars und Jupiter-Serien von Elegoo bieten den Anwendern eine hohe Leistung mit Schwerpunkt auf Details und Effizienz. Mit seinem 9K-Bildschirm eignet sich der Mars 4 perfekt für den Druck kleinerer, hochdetaillierter Modelle und bietet eine hervorragende Präzision bei jedem Druck. Der Jupiter SE hingegen ist für diejenigen gedacht, die größere Drucke mit scharfer Auflösung benötigen, ideal für die einfache Erstellung kleiner und großer Projekte.

GB: 131,99 GBP für Mars 4 - 39 % Rabatt

GB: 484,99 GBP für Jupiter SE - 34 % Rabatt

AU: 241,99 AUD für Mars 4 - 34 % Rabatt

Weitere Informationen über den Black Friday-Verkauf von Elegoo und das gesamte Angebot an reduzierten Produkten finden Sie in den offiziellen Geschäften von Elegoo unter.

Informationen zu Elegoo

Elegoo wurde 2015 gegründet und ist eine sich schnell entwickelnde Marke in der globalen Smart-Manufacturing-Branche, die sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern, Lasergravierern, MINT-Bausätzen und anderen intelligenten Technologieprodukten für Verbraucher spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley Chinas, und hat Millionen von Produkten in fast 90 Länder und Regionen verkauft. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen einen Gesamtumsatz von ca. 200 Mio. USD erzielt, beschäftigt fast 700 Mitarbeiter und verfügt über eine Büro- und Produktionsfläche von fast 30.000 Quadratmetern. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet Elegoo einzigartige und intelligente Gestaltungsräume für verschiedene Verbraucher, um personalisierte Erfahrungen zu verbessern.

