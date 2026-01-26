ELEGOO bringt Centauri Carbon 2 Combo auf den Markt, einen familienfreundlichen Mehrfarben-3D-Drucker

--Holen Sie sich die Magic Box nach Hause

SHENZHEN, China, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine sich schnell entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung bringt heute Centauri Carbon 2 Combo auf den Markt, einen familienfreundlichen Mehrfarben-3D-Drucker, der Anfängern, Hobbyanwendern oder Profis zu Hause professionelle Druckleistung zugänglich machen und ihnen dabei helfen soll, ihre Kreativität sofort in die Realität umzusetzen.

Hauptmerkmale und Highlights

ELEGOO's Family Friendly Multicolor 3D Printer Centauri Carbon 2 Combo

4-Farben-Druck mit CANVAS-System

Der Centauri Carbon 2 Combo wurde für den täglichen Gebrauch in Privathaushalten entwickelt und erleichtert durch das intelligente CANVAS-System von ELEGOO wirklich den Zugang zum mehrfarbigen 3D-Druck. Er ermöglicht einen reibungslosen, automatischen Farbwechsel mit sofortigem Filamentladen, integrierter Filamentsicherung und Verwicklungsvermeidung, wodurch die Komplexität, die normalerweise mit dem Mehrfarbendruck verbunden ist, beseitigt wird. Mit der RFID-basierten Filamenterkennung identifiziert CANVAS automatisch Materialtypen und empfiehlt optimale Einstellungen. So können Anfänger, Hobbybastler und erfahrene Maker gleichermaßen ohne umfangreiche Einstellungen oder technische Kenntnisse sicher drucken.

Kalibrierung mit einem Klick und intelligente Überwachung

Mit automatischer Kalibrierung und automatischer Nivellierung durch 31 integrierte intelligente Sensoren vereinfacht der Drucker den gesamten Druckprozess. Diese integrierten Sensor- und Präventionssysteme reduzieren manuelle Anpassungen und häufige Fehler und ermöglichen einen reibungslosen Arbeitsablauf mit einem Klick von Anfang bis Ende – ideal für Erstnutzer und die gemeinsame Nutzung im Haushalt.

Leises, intuitives und heimfreundliches Design

Mit nur 45 dB ist der Drucker leise genug für Wohnzimmer, Heimbüros, Garagen oder gemeinsam genutzte Kreativräume, ohne das tägliche Leben zu stören. Ein reaktionsschneller 5-Zoll-Kapazitiv-Touchscreen mit Smartphone-ähnlicher Bedienung und Unterstützung für 11 Sprachen erleichtert es verschiedenen Familienmitgliedern, den Drucker für Bildung, kreative Hobbys und praktische Haushaltsprojekte zu nutzen.

Breite Materialunterstützung für alltägliche und fortgeschrittene Anforderungen

Eine fortschrittliche Temperaturregelung, eine geschlossene Kammer mit einer thermischen Abdeckung und ein automatisch gesteuertes intelligentes Gitter sorgen für stabiles Drucken auf einer Vielzahl von Materialien. Ein robustes Kühlsystem und eine 350 °C gehärtete Stahldüse ermöglichen zuverlässiges, problemloses Drucken auf einer Vielzahl von Materialien – von einfachen bis hin zu fortgeschrittenen Optionen wie PETG und faserverstärkten Filamenten – für Anwendungen, die von alltäglichen praktischen Gegenständen bis hin zu technischen Projekten reichen.

Integriertes Ökosystem für einen optimierten Arbeitsablauf

Das ELEGOO-Ökosystem verbindet Modellsuche, Slicing und Fernsteuerung über Nexprint, ELEGOOSlicer und die MATRIX-App und macht es Familien leicht, Ideen zu entwickeln, Dateien vorzubereiten und den Druck von überall zu Hause aus zu verwalten.

Zusammen machen diese Funktionen den Centauri Carbon 2 Combo zu einem wirklich familienfreundlichen Mehrfarben-3D-Drucker, der für unterschiedliche Nutzer und alltägliche kreative Szenarien zu Hause konzipiert ist. Er steht für einen bedeutenden Schritt vorwärts in der Demokratisierung des 3D-Drucks – und bringt den 3D-Drucker näher an jeden Haushalt.

Preise, technische Daten und Verfügbarkeit

Preise und Verfügbarkeit

Der Verkaufspreis des Centauri Carbon 2 Combo ist auf 449 USD, 439 EUR, 339 GBP, 619 CAD, 999 AUD und 79,999 JPY festgelegt. Käufer können nun Bestellungen auf der offiziellen Website von ELEGOO aufgeben. Zu den verfügbaren Versandländern gehören die USA, Kanada, die Europäische Union, Australien und Japan.

Technische Daten

Bauvolumen 256 × 256 × 256 mm Max. Temperatur der beheizten Platte 110℃ Nettogewicht 19.35 kg Max. Düsentemperatur 350℃ Produktgröße (Combo) 500 × 480 × 743 mm Empfohlenes Filament PLA/PETG/ABS/ASA/PLA-CF Druckgeschwindigkeit Maximal 500 mm/s Unterstützte Dateiformate STL, OBJ, 3MF, STEP

Die vollständigen technischen Daten und Produktdetails finden Sie auf der offiziellen Website von ELEGOO.

Informationen zu ELEGOO

ELEGOO wurde 2015 gegründet und ist eine schnell wachsende Marke in der globalen intelligenten Fertigungsindustrie, die sich auf F&E, Herstellung sowie den Vertrieb von 3D-Druckern für Endverbraucher, Lasergravierer, STEM-Kits und andere Smart-Technology-Produkte spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley von China, hat Millionen Produkte in mehr als 100 Ländern und Regionen verkauft. 2025 überstieg der Gesamtumsatz des Unternehmens 300 Millionen US-Dollar, mit mehr als 1000 Mitarbeitern und über 40.000 Quadratmetern Büro- und Produktionsfläche. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet ELEGOO intelligente sowie benutzerorientierte Lösungen, die den kreativen Gestaltungsprozess bereichern.

Weitere Informationen finden Sie unter ELEGOO und auf den Plattformen der sozialen Medien: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord und Reddit.

