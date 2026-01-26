ELEGOO lance la Centauri Carbon 2 Combo, une imprimante 3D multicolore familiale

--Ramener la boîte magique à la maison

SHENZHEN, Chine, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, marque en plein développement dans la fabrication intelligente mondiale, lance aujourd'hui la Centauri Carbon 2 Combo, qui se présente comme une imprimante 3D multicolore familiale visant à mettre les performances d'une imprimante professionnelle à la portée des débutants, des amateurs ou des professionnels à domicile, en les aidant à transformer leur créativité en une réalité instantanée.

Caractéristiques et points forts

ELEGOO's Family Friendly Multicolor 3D Printer Centauri Carbon 2 Combo

Impression 4 couleurs avec le système CANVAS

Conçue pour les ménages de tous les jours, la Centauri Carbon 2 Combo rend l'impression 3D multicolore vraiment accessible grâce au système intelligent CANVAS d'ELEGOO. Elle permet de passer automatiquement d'une couleur à l'autre en douceur, avec un chargement instantané du filament, une sauvegarde intégrée du filament et une protection contre les enchevêtrements, éliminant ainsi la complexité généralement associée à l'impression multicolore. Grâce à la détection des filaments par RFID, CANVAS identifie automatiquement les types de matériaux et recommande les réglages optimaux. Cela permet aux débutants, aux amateurs et aux fabricants expérimentés d'imprimer en toute confiance sans avoir besoin de connaissances ou compétences techniques.

Étalonnage en un clic et surveillance intelligente

Grâce à l'étalonnage et au nivellement automatiques assurés par 31 capteurs intelligents intégrés, l'imprimante simplifie l'ensemble du processus d'impression. Ces systèmes de détection et de prévention intégrés réduisent les ajustements manuels et les erreurs courantes, ce qui assure un flux de travail fluide, en un seul clic, du début à la fin (idéal pour les nouveaux utilisateurs et l'utilisation partagée à la maison).

Design silencieux, intuitif et convivial

Fonctionnant à seulement 45 dB, l'imprimante est suffisamment silencieuse pour les salons, les bureaux à domicile, les garages ou les espaces de création partagés, sans interrompre la vie quotidienne. Un écran tactile capacitif de 5 pouces avec une interaction similaire à celle d'un smartphone et une prise en charge de 11 langues permettent aux différents membres de la famille d'utiliser facilement l'imprimante pour l'éducation, les loisirs créatifs et les projets domestiques pratiques.

Un large support matériel pour les besoins quotidiens et avancés

Un contrôle avancé de la température, une enceinte fermée avec un couvercle thermique et une grille intelligente auto-contrôlée garantissent une impression stable sur un large éventail de matériaux. Un système de refroidissement robuste et une buse en acier trempé à 350 °C permettent une impression fiable et sans problème d'un large éventail de matériaux (des options de base aux options avancées telles que le PETG et les filaments renforcés de fibres) pour des applications allant des éléments pratiques de tous les jours aux projets d'ingénierie.

Un écosystème intégré pour un flux de travail rationalisé

L'écosystème ELEGOO associe la découverte de modèles, la découpe et le contrôle à distance grâce à Nexprint, ELEGOOSlicer et l'application MATRIX, ce qui permet aux familles d'explorer facilement des idées, de préparer des fichiers et de gérer l'impression depuis n'importe quel endroit de la maison.

L'ensemble de ces caractéristiques fait de la Centauri Carbon 2 Combo une imprimant 3D multicolore véritablement familiale, conçue pour répondre aux besoins de différents utilisateurs et aux scénarios créatifs quotidiens domestiques. Elle représente une avancée significative dans la démocratisation de l'impression 3D, rapprochant l'imprimante 3D de chaque foyer.

Prix, spécifications et disponibilité

Prix et disponibilité

Le prix de vente de la Centauri Carbon 2 Combo est fixé à 449 dollars, 439 €, 339 £, 619 dollars canadiens, 999 $ dollars australiens et 79 999 yens. Les acheteurs peuvent désormais passer commande sur le site officiel d'ELEGOO, les pays de livraison disponibles étant les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, l'Australie et le Japon.

Spécifications

Volume d'impression 256 × 256 × 256 mm Température maximale du plateau chauffant 110 ℃ Poids net 19,35 kg Température maximale de la buse 350 ℃ Dimensions (Combo) 500 × 480 × 743 mm Filament recommandé PLA/PETG/ABS/ASA/PLA-CF Vitesse d'impression Max 500 mm/s Formats de fichiers pris en charge STL, OBJ, 3MF, STEP

Pour obtenir les spécifications complètes et les détails du produit, veuillez consulter le site officiel d'ELEGOO.

À propos d'ELEGOO

Fondée en 2015, ELEGOO est une marque en plein essor dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, ainsi que dans la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STEM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de la Chine, l'entreprise a vendu à ce jour des millions de produits dans plus de 100 pays et régions. En 2025, le chiffre d'affaires total de l'entreprise a dépassé 300 millions de dollars, et elle dispose de plus de 1 000 employés et de plus de 40 000 mètres carrés de bureaux et de zones de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, ELEGOO fournit des espaces de création uniques et intelligents qui permettent aux divers consommateurs de bénéficier d'une expérience plus personnalisée.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ELEGOO et les plateformes de réseaux sociaux : Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord et Reddit.

