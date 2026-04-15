ELEGOO bringt den großformatigen Harzdrucker Jupiter 2 auf den Markt und setzt damit neue Maßstäbe im LCD-3D-Druck

——Der 16K-Riese für Profis

SHENZHEN, China, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine sich rasch entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, bringt heute den großformatigen Harzdrucker Jupiter 2 auf den Markt. Mit einem völlig neuen Doppeltür-Design, das sich von früheren Jupiter-Modellen unterscheidet, soll es die Grenzen der 3D-Drucktechnologie mit Harz erweitern und es Hobbybastlern und Profis ermöglichen, ihre groß angelegten Ideen dank intelligenter und präziser Technik zum Leben zu erwecken.

ELEGOO’s ultra-large 16K resin 3D printer, Jupiter 2, featuring an all-new double-door design

„Der Jupiter 2 ist unser mutiger Schritt nach vorn, um das Erlebnis des 3D-Drucks mit Harz auf ein neues Niveau zu heben", sagt Chris Hong, CEO von Elegoo. „Wir setzen einen neuen Branchenmaßstab, indem wir einen zuverlässigen, hocheffizienten Drucker anbieten, der anspruchsvolle Projekte mit konsistenten Ergebnissen bewältigen kann."

Hauptmerkmale

Ein größeres Bauvolumen für größere Ideen

Mit einem beeindruckenden Bauvolumen von 302,40 × 161,98 × 300,00 mm ermöglicht der Jupiter 2 den Druck größerer Objekte oder mehrerer kleinerer Objekte in einem einzigen Druckauftrag, sodass Anwender vielfältige Drucklayouts ausprobieren und ihre kühnsten Ideen zum Leben erwecken können.

Atemberaubende 16K mit naturgetreuer Präzision

Mit einem 14-Zoll-16K-LCD-Bildschirm setzt der Jupiter 2 neue Maßstäbe und bietet die höchste XY-Auflösung der Serie von 20 × 26 µm, wodurch Drucke mit gestochen scharfen Details und glatten Oberflächen zum Leben erweckt werden. Die vollständig gekapselte Lichtquelle verhindert Lichtlecks und gewährleistet eine gleichmäßige Belichtung sowie jedes Mal makellose Ergebnisse.

Einfache automatische Nivellierung

Das Mehrpunkt-Autonivellierungssystem nutzt vier unabhängige Kraftsensoren, um eine präzise Kalibrierung zu gewährleisten und jedes Mal eine perfekte erste Schicht für makellose Ergebnisse zu liefern.

Intelligente Tankheizung für verlässliche Qualität

Der Jupiter 2 hält das Harz mit einer intelligenten Tankheizung auf idealen 30 °C und verbessert so die Fließfähigkeit und die Schichthaftung für schärfere Details und glattere Oberflächen. Er liefert schnelle und hochwertige Drucke mit höherer Zuverlässigkeit und Konsistenz.

Automatisiertes Harzsystem für stressfreies Drucken

Ausgestattet mit einer Zweiwege-Pumpe und einer 2-kg-Harzflasche füllt das intelligente Harzmanagementsystem das Harz automatisch nach und entleert überschüssiges Harz nach Bedarf. Ein stressfreier Druckvorgang von Anfang bis Ende ermöglicht es, sich ununterbrochen auf die Kreativität zu konzentrieren.

Vereinfachte Einrichtung und Wartung

Das innovative Schnellverschluss-Design ermöglicht einen schnellen Folienwechsel in nur 10 Sekunden – zehnmal schneller als bei herkömmlichen Methoden. Das modulare Design ermöglicht einen schnellen, beschädigungsfreien Austausch des LCD-Bildschirms mit dichter Abdichtung, um Harzaustritt zu verhindern. Es wurde entwickelt, um einen reibungsloseren und effizienteren Arbeitsablauf zu gewährleisten.

Ein vollständig integriertes Ökosystem

Die leistungsstarken Tools und die nahtlose Konnektivität des ELEGOO-Ökosystems helfen Anwendern, den Arbeitsablauf zu optimieren und die Kreativität anzuregen. Nexprint ermöglicht das nahtlose Durchsuchen, Herunterladen und Drucken von 3D-Modellen sowie die Integration mit einem Klick in ELEGOO SatelLite, eine fortschrittliche und intuitive Slicing-Software. Die Matrix APP bietet nahtlose 3D-Drucker-Fernverwaltung mit höchstem Komfort.

Preise, technische Daten und Verfügbarkeit

Preise und Verfügbarkeit

Der Verkaufspreis des Jupiter 2 beträgt 949 USD, 899 EUR, 799 GBP, 1289 CAD, 1849 AUD und 140.000 JPY. Vom 15. bis zum 28. April profitieren Käufer vom Super-Early-Bird-Preis von 849 USD, 799 EUR, 709 GBP, 1154 CAD und 125.000 JPY sowie vom Early-Bird-Preis von 899 USD, 849 EUR, 759 GBP, 1224 CAD und 132.400 JPY, wenn sie ihre Bestellung auf der offiziellen ELEGOO-Website aufgeben. Zu den verfügbaren Versandzielen gehören die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, die Europäische Union, Australien und Japan.

Technische Daten

Bauvolumen 302.40 × 161.98 × 300.00 mm Touchscreen 4,0" kapazitiver Touchscreen Nivellierungsmethode Automatische Nivellierung/manuelle Nivellierung Konnektivität Wi-Fi, USB XY-Auflösung 15120 × 6230 Dateiübertragung Wi-Fi, USB, SatelLite Lichtquelle COB-Lichtquelle + Fresnel-Kollimationslinse Benutzeroberfläche Touchscreen, Matrix, SatelLite

Informationen zu ELEGOO

ELEGOO wurde 2015 gegründet und ist eine schnell wachsende Marke in der globalen intelligenten Fertigungsindustrie, die sich auf F&E, Herstellung sowie den Vertrieb von 3D-Druckern für Endverbraucher, Lasergravierer, STEM-Kits und andere Smart-Technology-Produkte spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, Chinas Silicon Valley, hat bereits Millionen von Produkten in mehr als 150 Ländern und Regionen verkauft. 2025 belief sich der Gesamtumsatz des Unternehmens auf mehr als 300 Millionen USD, mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und über 430.000 Quadratmetern Büro- und Produktionsfläche. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet ELEGOO intelligente sowie benutzerorientierte Lösungen, die den kreativen Gestaltungsprozess bereichern.

Weitere Informationen finden Sie unter Elegoo und auf den Plattformen der sozialen Medien: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord und Reddit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954626/ELEGOO_s_Ultra_large_Resin_3D_Printer_Jupiter_2_16K_Precision_All_new.jpg

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