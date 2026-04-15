ELEGOO lance l'imprimante à résine grand format Jupiter 2, une nouvelle référence en matière d'impression 3D LCD.

——La géante de 16K faite pour les pros

SHENZHEN, Chine, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, une marque en plein essor dans le domaine de la fabrication intelligente mondiale, lance aujourd'hui l'imprimante à résine grand format Jupiter 2. Dotée d'un tout nouveau design à double porte, se distinguant des modèles Jupiter précédents, elle vise à repousser les limites de la technologie d'impression 3D à la résine, permettant aux amateurs et aux professionnels de donner vie à leurs meilleures idées grâce à une ingénierie intelligente et précise.

ELEGOO’s ultra-large 16K resin 3D printer, Jupiter 2, featuring an all-new double-door design

« La Jupiter 2 constitue un pas en avant audacieux dans l'amélioration de l'expérience de l'impression 3D à la résine », déclare Chris Hong, PDG de Elegoo. « Nous établissons une nouvelle référence dans le secteur en proposant une imprimante fiable, à haut rendement, capable de gérer des projets exigeants et de produire des résultats constants ».

Caractéristiques

Un volume d'impression supérieur pour les idées les plus ambitieuses

Avec un volume d'impression exceptionnel de 302,40 × 161,98 × 300,00 mm, l'imprimante Jupiter 2 permet d'imprimer des objets plus grands ou plusieurs objets plus petits en une seule impression, ce qui permet aux utilisateurs d'explorer différentes configurations d'impression et de donner vie à leurs idées les plus novatrices.

Une résolution époustouflante de 16K avec une précision réaliste

Dotée d'un écran LCD 16K de 14 pouces, l'imprimante Jupiter 2 place la barre encore plus haut en offrant la plus haute résolution XY de 20×26 µm, donnant vie aux impressions avec des détails d'une netteté exceptionnelle et des surfaces lisses. La source lumineuse entièrement confinée élimine les fuites de lumière, assurant ainsi une exposition uniforme et des résultats parfaits à chaque utilisation.

Le nivellement automatique en toute simplicité

Le système de nivellement automatique multipoint utilise quatre capteurs de force indépendants pour assurer un calibrage précis, permettant d'obtenir une première couche parfaite pour des résultats toujours impeccables.

Chauffage intelligent des réservoirs pour une qualité fiable

L'imprimante Jupiter 2 maintient la résine à une température idéale de 30 °C grâce à un chauffage intelligent du réservoir, ce qui améliore la fluidité et l'adhérence des couches pour des détails plus nets et des surfaces plus lisses. Elle permet d'obtenir des impressions rapides et de haute qualité de manière plus fiable et régulière.

Système de résine automatisé pour une impression simplifiée

Équipée d'une pompe bidirectionnelle et d'un réservoir de résine de 2 kg, le système intelligent de gestion de la résine recharge automatiquement la résine et élimine l'excédent selon les besoins. Une impression fluide du début à la fin permet de donner libre cours à la créativité.

Installation et maintenance simplifiées

Le verrouillage rapide innovant permet de remplacer de film en seulement 10 secondes, soit 10 fois plus vite qu'avec les méthodes habituelles. La conception modulaire permet un remplacement rapide et sans dommage de l'écran LCD, avec un joint étanche pour éviter les fuites de résine. Elle favorise un flux de travail plus efficace et harmonieux.

Un écosystème totalement intégré

Les outils puissants et la parfaite connectivité de l'écosystème ELEGOO aident les utilisateurs à rationaliser leur flux de travail et stimulent leur créativité. Nexprint permet de parcourir, de télécharger et d'imprimer des modèles 3D en toute simplicité et d'intégrer en un clic ELEGOO SatelLite, un logiciel de découpage avancé et intuitif. Matrix APP permet de gérer l'imprimante 3D à distance, en toute simplicité.

Prix, spécifications et disponibilité

Prix et disponibilité

Le prix de vente de Jupiter 2 est fixé à 949 dollars, 899 euros, 799 livres sterling, 1 289 dollars canadiens, 1849 dollars australiens et 140 000 yens. Du 15 au 28 avril, les acheteurs peuvent profiter du prix Super Early Bird à 849 dollars, 799 euros, 709 livres sterling, 1 154 dollars canadiens et 125 000 yens et du prix Early Bird à 899 dollars, 849 euros, 759 livres sterling, 1 224 dollars canadiens et 132 400 yens en passant commande sur le site officiel d'ELEGOO. avec une livraison aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, en Union européenne, en Australie et au Japon.

Spécifications

Volume d'impression 302,40 × 161,98 × 300,00 mm Écran tactile Écran tactile capacitif de 4,0 pouces Méthode de mise à niveau Mise à niveau automatique/manuelle Connectivité Wi-Fi, USB Résolution XY 15120 × 6230 Transfert de fichiers Wi-Fi, USB, SatelLite Source lumineuse Source lumineuse COB + lentille de collimation de Fresnel Interface utilisateur Écran tactile, Matrix, SatelLite

À propos d'ELEGOO

Fondée en 2015, ELEGOO est une marque en plein essor dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, ainsi que dans la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STEM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de Chine, l'entreprise a vendu des millions de produits dans plus de 150 pays et régions. En 2025, le chiffre d'affaires total de l'entreprise a dépassé 300 millions de dollars, et elle dispose de plus de 1 000 employés et plus de 430 000 mètres carrés de bureaux et de zones de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, ELEGOO fournit des espaces de création uniques et intelligents qui permettent aux divers consommateurs de bénéficier d'une expérience plus personnalisée.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Elegoo et les plateformes de médias sociaux : Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord et Reddit.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2954626/ELEGOO_s_Ultra_large_Resin_3D_Printer_Jupiter_2_16K_Precision_All_new.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2461229/ELEGOO__1_Logo.jpg