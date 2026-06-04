Der kreative Ausdruck nimmt Gestalt an: ELEGOO kooperiert mit emoji® - The Iconic Brand für den speziellen 3D-Drucker Centauri Carbon 2 Combo Edition mit Co-Branding

HAMBURG, Deutschland, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO ist eine schnell wachsende Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung und ist stolz darauf, eine aufregende Partnerschaft mit der Marke emoji® anzukündigen – die zwei starke Symbole für Kreativität, Spaß und Selbstdarstellung zusammenbringt.

Die Zusammenarbeit wurde von Big Picture Licensing, dem britischen Lizenzvermittler der Emoji Company, vermittelt, dessen Unterstützung dazu beitrug, zwei weltweit anerkannte Marken zusammenzubringen, die sich durch Innovation, Kreativität und emotionale Bindung auszeichnen.

Your Vibe, Now in 3D

ELEGOO hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kreativität durch intuitive 3D-Drucktechnologie, die die Fantasie in die Realität umsetzt, zu fördern.

Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht das Flaggschiff von ELEGOO, der Centauri Carbon 2 Combo. Dieses Kultprodukt wurde entwickelt, um hochwertigen 3D-Druck für alle einfach, intuitiv und angenehm zu machen.

Wir stellen den ersten 3D-Drucker mit Emoji®-Markenmotiv vor

ELEGOO × emoji® Marke Centauri Carbon 2 Combo

Diese Sonderausgabe zeichnet sich aus durch:

Ein hochwertiges silber-weißes Gehäusedesign mit exklusiven Designs und visuellen Akzenten der Marke emoji®

Eine angepasste Benutzeroberfläche mit verspielten Layouts der Marke emoji® für ein intensiveres Erlebnis

Die offiziellen 3D-G-Code-Modelldateien der Marke emoji®, die es Benutzern ermöglichen, ikonische digitale Ausdrücke sofort in physische Kreationen zu verwandeln

Eine einzigartige Mischung aus Lifestyle-Ästhetik, Kreativität und hochmoderner Herstellertechnologie

Gemeinsam definieren ELEGOO und die Marke emoji® den kreativen Ausdruck neu und machen ihn emotionaler, persönlicher und greifbarer als je zuvor.

Wie der Slogan der Kampagne sagt:

„Dein Vibe, jetzt in 3D".

Alles, was sich nach dir anfühlt, kann jetzt zu etwas werden, das du sehen, festhalten, erschaffen und teilen kannst.

Wenn ein emoji®-Markenzeichen auf ein anderes Zeichen trifft, ist das Ergebnis mehr als eine Produktzusammenarbeit – es wird zu einem Fest der Freude, Individualität und multikulturellen Kreativität.

Zitate von Führungskräften



„Die Marke emoji® stand schon immer für Emotionen und Verbundenheit, während ELEGOO für die Förderung von Kreativität durch Technologie steht", sagte Kevin Wang, Vizepräsident von ELEGOO. „Diese Partnerschaft spiegelt unsere gemeinsame Überzeugung wider, dass Selbstdarstellung fröhlich, einfach und für jeden zugänglich sein sollte. Wir freuen uns darauf, diesen Geist in die Welt des 3D-Drucks zu bringen und den Nutzern zu helfen, Gefühle in etwas Reales zu verwandeln."

Marco Hüsges, Geschäftsführer und Gründer der emoji company, sagte: „Wir freuen uns sehr, mit ELEGOO die erste Zusammenarbeit zwischen der Marke emoji® und einer 3D-Druck-Marke einzugehen. Gemeinsam bringen wir die digitale Selbstdarstellung auf unterhaltsame, kreative und völlig neue Weise in die physische Welt.

Diese Partnerschaft unterstreicht, wie sich der 3D-Druck über die traditionellen Makerspaces hinaus entwickelt und Teil der alltäglichen Lifestyle-Technologie wird – und die Menschen dazu inspiriert, zu kreieren, zu personalisieren und sich auszudrücken wie nie zuvor.

Mit ELEGOO × emoji® Centauri Carbon 2 Combo wird Kreativität zu etwas, das man wirklich sehen, halten und mit der Welt teilen kann."

Preise und Verfügbarkeit



ELEGOO × emoji® Centauri Carbon 2 Combo ist zu einem Preis von 489 USD, 479 EUR, 415 GBP, 689 CAD, 1019 AUD und 89.999 JPY erhältlich. Käufer können jetzt auf der offiziellen Website von ELEGOO Bestellungen aufgeben. Zu den verfügbaren Versandzielen gehören die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, die Europäische Union, Australien und Japan.

Informationen zu emoji® - The Iconic Brand

The emoji company ist Eigentümer der Marke emoji®, die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen in über 150 Ländern eingetragen ist. Das umfangreiche Rechteportfolio umfasst über 1000 Marken und über 25.000 emoji®-Markensymbole und -Designs. Diese sind für die legale Lizenzierung und das Merchandising, einschließlich Werbeaktionen, Veranstaltungen und Marketingkampagnen, erhältlich.

Die weltweit anerkannte Marke emoji® arbeitet mit über 1400 renommierten Lizenzpartnern zusammen, darunter Giganten wie Sony Pictures Animation, Pop Mart, BYD, New Era, Tonie's, Trolli, PUMA, L'Oreal und Burger King. Von einer führenden Branchenpublikation als drittmächtigste Marke hinter Lego und Coca-Cola gefeiert und mit einem Einzelhandelsumsatz von mehr als 3 Milliarden US-Dollar in den letzten 6 Jahren steht das Emoji-Unternehmen auf Platz 78 der 150 weltweit führenden Lizenzgeber und festigt damit seinen Status als universelle Lifestyle-Marke von beispiellosem Einfluss.

Besuchen Sie: www.emoji.com

Informationen zu ELEGOO

ELEGOO wurde 2015 gegründet und ist eine schnell wachsende Marke in der globalen intelligenten Fertigungsindustrie, die sich auf F&E, Herstellung sowie den Vertrieb von 3D-Druckern für Endverbraucher, Lasergravierer, STEM-Kits und andere Smart-Technology-Produkte spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, Chinas Silicon Valley, hat bereits Millionen von Produkten in mehr als 150 Ländern und Regionen verkauft. 2025 generierte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von mehr als 300 Millionen US-Dollar mit über 1000 Mitarbeitenden auf rund 430.000 Quadratmetern Büro- und Produktionsfläche. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet ELEGOO intelligente sowie benutzerorientierte Lösungen, die den kreativen Gestaltungsprozess bereichern.

Besuchen Sie: www.elegoo.com

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